AtkinsRéalis signe un nouveau contrat de travaux de génie civil avec Sizewell C

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a signé un nouvel accord-cadre de cinq ans afin de poursuivre son rôle dans les travaux de génie civil pour le projet Sizewell C, une nouvelle centrale nucléaire de 3,2 GW située dans le sud de l'Angleterre. AtkinsRéalis agira en tant que partenaire de conception pour les travaux de génie civil permanents, s'appuyant sur des années d'expérience acquises à Sizewell C grâce à des engagements communs en matière de respect des délais et d'excellence dans l'exécution des travaux.

« La définition d'objectifs communs et le partage des responsabilités entre les différents partenaires chargés de la mise en œuvre maximisent les occasions d'innovation et de collaboration », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Cet engagement renforce l'expertise d'AtkinsRéalis dans la réalisation de programmes de construction de nouvelles centrales nucléaires, ainsi que la confiance accordée à nos équipes à Sizewell C pour réduire les risques associés à la mise en œuvre et assurer une meilleure fiabilité à ce projet d'importance nationale. »

AtkinsRéalis offre des services multidisciplinaires de conception et d'ingénierie pour l'ensemble de la conception finale à la centrale de Sizewell C, notamment l'îlot conventionnel, les installations annexes, les bâtiments de dissipation thermique et les travaux auxiliaires.

Cela s'inscrit dans la continuité du rôle prépondérant qu'AtkinsRéalis a joué jusqu'à présent dans les phases de planification, d'obtention des autorisations et de travaux préparatoires du site de Sizewell C. AtkinsRéalis peut ainsi continuer à intégrer des outils numériques, qu'ils soient nouveaux ou déjà éprouvés, dans la mise en œuvre du programme de travaux de génie civil.

« Depuis 2019, AtkinsRéalis joue un rôle majeur dans la direction de la conception et de l'ingénierie du projet Sizewell C, en apportant ses connaissances, son expérience et les enseignements tirés d'une décennie de travail sur le projet Hinkley Point C. Nos équipes de conception et d'ingénierie ont été les pionnières de nouvelles technologies numériques et d'une conception axée sur les données afin de rationaliser les calendriers, d'accroître la fiabilité et d'atténuer les risques liés au programme à Sizewell C. Ce nouvel accord renouvelle notre engagement à tirer pleinement parti des avantages de la réplication et à dégager des gains d'efficacité encore plus importants grâce à l'excellence de notre exécution », a déclaré Joe St Julian, président, Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis.

Dans le cadre de ce nouvel accord, AtkinsRéalis a réaffirmé son engagement à avoir un impact durable au sein de la communauté au projet Sizewell C. Cela inclut notamment sa collaboration avec les chaînes d'approvisionnement locales ainsi que des programmes stratégiques menés avec des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visant à susciter l'intérêt et à sensibiliser les élèves aux carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Ces initiatives ont déjà touché plus de 1 500 élèves dans plus de 50 écoles et établissements d'enseignement supérieur du Suffolk et de ses environs.

Au Royaume-Uni, AtkinsRéalis apporte son soutien au parc opérationnel d'EDF (Électricité de France) et à son programme de construction de nouvelles installations, notamment en matière de conception et d'ingénierie civile, mécanique, électrique, des procédés et d'énergie nucléaire pour le développement de bout en bout du site de Hinkley Point C. Avant la conclusion de cet accord, AtkinsRéalis a déjà mené à bien un vaste programme de conception, d'ingénierie et de gestion de projet à Sizewell C, comprenant la conception et l'ingénierie des réseaux de services publics et d'adduction d'eau essentiels, les travaux de terrassement, ainsi que les bâtiments et ouvrages nécessaires à la mise en place du chantier. Mais également de nouvelles infrastructures, notamment la modernisation des liaisons ferroviaires et routières locales, de nouvelles installations maritimes et de débarquement, ainsi que de nouveaux campus d'hébergement hors site, des installations de gestion du fret et des stationnements relais.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. La technologie CANDU d'AtkinsRéalis permet également la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. L'entreprise soutient également les initiatives liées au traitement du cancer par l'entremise de son partenariat avec TerraPower pour extraire les isotopes d'anciens déchets nucléaires. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies, ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le "rapport de gestion 2025") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]