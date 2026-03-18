MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été reconnue comme l'une des 2026 World's Most Ethical Companies® (en français : Entreprises les plus éthiques au monde) par Ethisphere, un leader mondial dans la définition et la promotion des normes en matière de pratiques commerciales éthiques.

AtkinsRéalis figure parmi 138 entreprises issues de 17 pays et 40 secteurs d'activité, ce qui la place au sein d'un groupe mondial exclusif d'organisations reconnues pour leur leadership fondé sur l'intégrité, et pour avoir ancré l'éthique et la conformité dans leur stratégie, leur culture et leurs opérations.

« Le fait d'être reconnus parmi les World's Most Ethical Companies® témoigne des normes auxquelles nous nous conformons dans l'ensemble de nos activités et dans le monde entier. L'intégrité fait partie inhérente de notre identité; elle guide notre comportement, notre façon de collaborer et la manière dont nous menons à bien des projets complexes dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. Je suis fier de la culture que nous avons bâtie au fil du temps et de nos collaborateurs, qui font chaque jour preuve d'intégrité dans leurs décisions », a déclaré Ian L. Edwards, Président et chef de la direction d'AtkinsRéalis.

Cette reconnaissance décernée à AtkinsRéalis est le résultat :

d'une fonction Intégrité solide et indépendante , qui rend compte directement au Conseil d'administration avec des examens trimestriels des indicateurs de rendement clés (IRC), une cartographie des risques et des résumés d'enquêtes, s'appuyant sur un Code de conduite primé 1 et des formations ciblées pour tous les niveaux de risque.

, qui rend compte directement au Conseil d'administration avec des examens trimestriels des indicateurs de rendement clés (IRC), une cartographie des risques et des résumés d'enquêtes, s'appuyant sur un Code de conduite primé et des formations ciblées pour tous les niveaux de risque. des contrôles de vérification approfondis , comprenant des examens en plusieurs étapes des partenaires, des évaluations de l'intégrité des projets internationaux et le signalement obligatoire des conflits d'intérêts.

, comprenant des examens en plusieurs étapes des partenaires, des évaluations de l'intégrité des projets internationaux et le signalement obligatoire des conflits d'intérêts. d'une approche transparente en matière de culture et de responsabilité, soutenue par un rapport annuel sur l'intégrité, des statistiques trimestrielles sur les enquêtes partagées en interne et des indicateurs de rendement des dirigeants liés à l'intégrité.

« L'évaluation d'Ethisphere est rigoureuse et l'obtention de cette distinction prouve que nos pratiques se situent au niveau des meilleures mondiales. Elle confirme notre engagement constant en faveur de la gouvernance, de l'évaluation de la culture d'entreprise et de la gestion des risques éthiques », a ajouté le Dr Hentie Dirker, chef, Développement durable et intégrité.

Parallèlement à cette reconnaissance, AtkinsRéalis reçoit depuis 2019 la Compliance Leader Verification d'Ethisphere, une distinction qui témoigne son engagement en faveur de pratiques éthiques et de conformité de calibre mondial.

Méthodologie et notation

L'évaluation des World's Most Ethical Companies repose sur l'Ethics Quotient® exclusif d'Ethisphere, qui exige des entreprises qu'elles fournissent plus de 240 éléments de preuve documentés concernant des pratiques qui soutiennent une éthique et une conformité solides, notamment : la gouvernance d'entreprise, la structure et les ressources des programmes, les normes écrites, la formation, la sensibilisation et la communication, l'évaluation des risques et l'audit, les enquêtes, l'application des règles, les mesures disciplinaires et les incitations, la mesure de la culture éthique, la gestion des risques liés aux tiers, ainsi que l'impact environnemental et social.

Ces données font ensuite l'objet d'une analyse qualitative approfondie par le comité d'experts d'Ethisphere, qui consacre chaque année des milliers d'heures à examiner et à évaluer l'ensemble des candidats.

Ce processus sert de cadre opérationnel pour recenser et codifier les meilleures pratiques en matière d'éthique et de conformité mises en œuvre par des organisations de tous les secteurs et dans le monde entier.

« Félicitations à AtkinsRéalis pour avoir été reconnue comme l'une des World's Most Ethical Companies®. Alors que nous célébrons la 20e promotion de lauréats, ce groupe continue de placer la barre toujours plus haut en matière d'intégrité commerciale en inscrivant l'éthique au cœur de la prise de décision quotidienne et de la stratégie à long terme. Les entreprises dotées de programmes solides en matière d'éthique, de conformité et de gouvernance sont bâties pour obtenir de meilleurs rendements à long terme », a déclaré Erica Salmon Byrne, directrice de la stratégie et présidente exécutive d'Ethisphere.

Lauréats

Pour afficher la liste complète des lauréats de cette année, rendez-vous sur le site Web des World's Most Ethical Companies à l'adresse https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

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1 Source: Médailles d'or et d'argent pour notre certification Code de conduite 2024 décernée par les Brandon Hall Awards, https://excellenceawards.brandonhall.com/winners/ (en anglais seulement)

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Médias : Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, ext. 57553, [email protected]