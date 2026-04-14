MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - AtkinsRéalis, société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, et Hanwha Ocean, un constructeur mondial de navires et de sous-marins, ont signé un protocole d'entente stratégique afin de collaborer sur des opportunités visant à renforcer les capacités en matière de sous-marins du Canada et à consolider une base industrielle de défense canadienne résiliente.

Cérémonie de signature d'un protocole d'entente entre AtkinsRéalis et Hanwha Ocean (Groupe CNW/AtkinsRéalis)

Conformément à la nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada, cet accord marque une première étape dans un partenariat ambitieux entre AtkinsRéalis et Hanwha Ocean. Il établit un cadre de collaboration à long terme visant à explorer les opportunités de soutien aux capacités en matière de sous-marins du Canada, y compris le maintien et le développement des capacités industrielles nationales. Il combine le savoir-faire de pointe d'AtkinsRéalis en matière d'infrastructures pour sous-marins tout au long du cycle de vie - y compris sa vaste expérience dans le soutien aux programmes de sous-marins britanniques - avec les capacités éprouvées de Hanwha Ocean en matière de conception et de fabrication.

« Alors que la résilience et la souveraineté sont plus importantes que jamais, la Stratégie industrielle de défense réaffirme un principe simple : sécurité et prospérité vont de pair », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, Présidente, AtkinsRéalis, Canada. « Ce protocole d'entente représente une étape concrète visant à explorer comment l'expérience mondiale d'AtkinsRéalis dans le domaine de la défense, combinée à nos capacités canadiennes, peut aider Hanwha Ocean à renforcer la préparation et la résilience souveraines du Canada en matière de sous-marins, ce qui, à son tour, soutiendra une base manufacturière de haute technologie et générera des retombées économiques à long terme pour le pays. »

« Hanwha Ocean estime que la réussite des programmes de sous-marins repose sur des partenaires qualifiés, une capacité de livraison éprouvée et un cadre industriel clairement défini », a déclaré Steve SK Jeong, vice-président exécutif senior de Hanwha Ocean. « AtkinsRéalis apporte une solide expérience dans le domaine des systèmes complexes et du soutien tout au long du cycle de vie des projets, ainsi qu'une excellente connaissance du contexte canadien. Ce protocole d'entente nous permet de poser des bases concrètes pour explorer la façon dont nos équipes peuvent collaborer dans le développement des capacités sous-marines, le renforcement des capacités industrielles au Canada et le soutien à long terme, dans le but de créer une valeur durable pour l'industrie canadienne. »

Le protocole d'entente identifie trois domaines de collaboration potentiels :

La conception et la livraison d'infrastructures pour sous-marins tout au long du cycle de vie complet de la plateforme, en collaboration avec le gouvernement, l'industrie et la Marine royale canadienne;

L'assistance à la mise en place de capacités de fabrication au Canada, afin de contribuer à la création de la base industrielle nécessaire à la production nationale de sous-marins et aux initiatives connexes;

Tirer parti des atouts, des technologies et des capacités industrielles d'AtkinsRéalis et de Hanwha Ocean dans les secteurs de l'énergie nucléaire, de l'énergie et de la défense au sens large afin de générer de nouvelles opportunités de collaboration stratégique pour les industries coréenne et canadienne sur ces marchés de haute technologie. Une telle collaboration permettrait de soutenir les obligations de Hanwha Ocean en matière de retombées industrielles et technologiques (RIT).

AtkinsRéalis possède une vaste expérience dans le secteur des sous-marins au Royaume-Uni, où elle accompagne aussi bien les organismes du ministère de la Défense que les FEO. L'entreprise collabore notamment avec Rolls-Royce Submarines depuis plus de 27 ans : AtkinsRéalis a d'ailleurs récemment été désignée pour un partenariat pluriannuel dans les domaines de l'énergie nucléaire et de l'ingénierie et comme partenaire de conception des composants fissiles aux côtés de Mott MacDonald. Ces deux désignations placent AtkinsRéalis en position de contribuer à la mise en œuvre du programme trilatéral de sous-marins AUKUS. Ce programme permettra de livrer la prochaine génération de sous-marins à propulsion nucléaire et à armement conventionnel du Royaume-Uni, et aidera l'Australie à acquérir cette capacité pour la première fois. De plus, depuis 2010, AtkinsRéalis met son savoir-faire au service de Babcock International dans le cadre de ses activités au chantier naval royal de Devonport (en anglais uniquement) à Plymouth, en Angleterre, où les sous-marins à propulsion nucléaire de la Royal Navy sont entretenus, ravitaillés en combustible et révisés.

Au-delà de son savoir-faire dans le domaine de la défense, AtkinsRéalis est le dépositaire de la technologie CANDU®, présente sur quatre continents, notamment en Corée du Sud, où trois réacteurs CANDU® sont actuellement en service sur les quatre construits depuis 1977.

À propos d'Hanwha Ocean

Hanwha Ocean est l'un des principaux constructeurs navals mondiaux, fort de plus de quarante ans d'expérience dans la réalisation de programmes complexes de navires militaires et commerciaux. S'appuyant sur son chantier naval intégré de grande envergure situé à Geoje, en Corée du Sud, qui s'étend sur 5 kilomètres carrés et emploie plus de 31 000 employés, l'entreprise allie une capacité industrielle éprouvée à une expérience opérationnelle pour livrer des plateformes navales modernes et fonctionnelles, soutenues par un modèle de soutien tout au long du cycle de vie particulièrement fiable. Depuis sa création en 1973, Hanwha Ocean a livré plus de 1 400 navires à travers le monde et a acquis un savoir-faire de pointe dans la conception, la construction et l'entretien de sous-marins et de navires de combat de surface pour la Marine de la République de Corée. L'entreprise construit environ 45 navires commerciaux et militaires chaque année. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.hanwhaocean.com.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires: Antoine Calendrier, Vice-Président, Communications Externes Mondiales, [email protected]