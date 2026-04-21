AtkinsRéalis fera l'acquisition de WGA, une entreprise australienne de services-conseils en ingénierie

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de mise en œuvre d'un plan pour l'acquisition de WGA (Wallbridge Gilbert Aztec), une entreprise de services-conseils en ingénierie et en gestion de projet de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce projet d'acquisition représente une étape importante dans l'ambition d'AtkinsRéalis visant à mettre en place une plateforme nationale dotée d'une forte présence locale dans les États et les marchés clés à travers l'Australie, et à tirer parti des importants programmes d'investissement de la région dans les infrastructures et d'autres marchés finaux de clients à forte croissance, comme la défense ainsi que l'énergie et l'énergie renouvelable. L'ajout des 800 professionnels de WGA renforce la capacité de prestation de services d'AtkinsRéalis et sa profondeur du secteur dans les marchés prioritaires des infrastructures, y compris les transports, l'eau, l'énergie et l'énergie renouvelable, les installations portuaires et maritimes, les infrastructures liées à la défense et les installations industrielles. Fondée en 1976, WGA réalise des programmes d'infrastructure à long terme, s'appuyant sur une capacité régionale approfondie et des relations étroites avec ses clients dans les deux pays.

« Cette transaction reflète notre investissement continu dans la région AMOA, conformément à notre stratégie "Offrir l'excellence et stimuler la croissance" », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « L'Australie est un marché prioritaire pour nous, où nous développons rapidement notre envergure et nos capacités. WGA possède une expertise régionale approfondie, de solides relations avec ses clients et une capacité reconnue dans des secteurs qui sont étroitement alignés avec les nôtres. En réunissant nos équipes, nous serions bien placés pour proposer des solutions intégrées et offrir de meilleurs résultats à nos clients, tout en créant de nouvelles opportunités pour nos employés. »

L'acquisition renforcerait la stratégie d'AtkinsRéalis visant à combiner une capacité mondiale à la proximité régionale. WGA aurait accès aux systèmes mondiaux, aux capacités numériques et à l'excellence technique d'AtkinsRéalis. Cette approche favoriserait la continuité pour les clients et les employés, tout en créant des possibilités accrues de collaboration, de perfectionnement professionnel et de croissance technique.

« Se joindre à AtkinsRéalis représenterait un nouveau chapitre important pour WGA », a déclaré Ben Stapleton, codirecteur général de WGA. « Depuis plus de 40 ans, nous proposons des solutions d'ingénierie pratiques et de grande qualité grâce à notre solide ancrage régional, au soutien que nous apportons à nos employés et aux relations de confiance que nous établissons avec nos clients sur le long terme. Faire partie d'AtkinsRéalis nous permettrait de tirer parti de ces forces en donnant accès à notre équipe à des réseaux techniques plus vastes, à des occasions d'affaires mondiales et des investissements, afin de soutenir et d'accélérer la prochaine phase de notre croissance en Australie et en Nouvelle-Zélande. Surtout, nous pouvons y parvenir tout en préservant ce qui différencie WGA, grâce à une forte cohésion entre nos cultures et nos priorités stratégiques. »

La transaction proposée sera mise en œuvre par le biais d'un accord d'arrangement en vertu de la partie 5.1 de la loi australienne sur les sociétés (Australian Corporations Act) et est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de WGA, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaire et judiciaire nécessaires.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos de WGA

Wallbridge Gilbert Aztec (WGA) est un consultant multidisciplinaire en ingénierie et en gestion de projet qui compte plus de 40 ans d'expérience dans la réalisation d'infrastructures complexes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Détenue par ses employés et intégrée régionalement, WGA emploie environ 800 personnes provenant de bureaux en Australie-Méridionale, en Australie-Occidentale, à Victoria, au Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Territoire du Nord et en Nouvelle-Zélande.

WGA soutient les clients tout au long du cycle de vie complet du projet grâce à des services d'ingénierie, de gestion de projet et de consultation, avec une capacité établie dans les domaines des transports, de l'eau, de l'énergie et de l'énergie renouvelable, des installations portuaires et maritimes, des infrastructures liées à la défense et des infrastructures industrielles. Reconnue pour son solide leadership local, ses relations à long terme avec les clients et ses solutions pratiques et réalisables, WGA utilise un modèle de prestation de services aligné sur la façon et le lieu de réalisation des infrastructures. Pour en savoir plus, visitez le wga.com.au.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société, y compris en ce qui concerne l'acquisition de WGA (la « transaction »), sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de celui-ci et sont sujets à d'importants risques et incertitudes, y compris la satisfaction de toutes les conditions de clôture (notamment l'obtention de l'approbation des actionnaires de WGA), les autorisations réglementaire et judiciaire nécessaires, et la conclusion réussie de la transaction; les estimations et attentes de la direction par rapport aux conditions économiques et d'affaires futures et à d'autres facteurs associés à la transaction, et à son incidence sur la croissance et l'accumulation qui en découle dans divers paramètres financiers; et l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués associés à la transaction.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. Les informations et déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]