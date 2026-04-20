La puissance du réacteur sera portée à 1 000 MW

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, confirme que la demande officielle qu'elle a déposée auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concerne un réacteur d'une puissance électrique nette de 925 mégawatts (MW), et non les informations affichées sur le site Web de la CCSN. Le choix d'une licence pour une puissance nette de 925 MW est délibéré et vise à privilégier la reproductibilité, la confiance des autorités de réglementation et la rigueur dans l'exécution. La Société a demandé à la CCSN de mettre à jour son site Web.

La conception du réacteur CANDU® Monark soumise à la CCSN est conforme aux exigences et aux objectifs de déploiement des clients du secteur de l'énergie nucléaire au Canada, et elle reflète une volonté délibérée de privilégier les performances démontrées, la connaissance du cadre réglementaire et la fiabilité de la mise en œuvre.

Il est important de noter que le CANDU® Monark est conçu de manière à pouvoir potentiellement voir sa puissance augmentée jusqu'à environ 1 000 MW, sous réserve des décisions du propriétaire, des conditions propres au site et des autorisations réglementaires. Ce potentiel d'augmentation de puissance repose sur des marges de conception bien établies, le choix des turbines-générateurs et l'optimisation des équipements auxiliaires, plutôt que sur des modifications non prouvées de la conception du cœur du réacteur.

Comme indiqué plus haut, la conception du Monark n'a pas fait l'objet d'une modification à la baisse. La décision d'obtenir une licence pour une puissance nette de 925 MW est délibérée et traduit la volonté d'éviter le risque lié à un réacteur de type inédit (FOAK), de reproduire une conception en service qui a gagné la confiance des autorités de réglementation, ainsi que de fournir aux propriétaires et aux contribuables une maîtrise des coûts, du calendrier et de la mise en œuvre.

Comme pour tous les projets d'énergie nucléaire, les paramètres d'exploitation définitifs sont déterminés au cours de la conception détaillée et en concertation avec les autorités de réglementation et le client. AtkinsRéalis reste convaincue que le CANDU® Monark offre une solution de grand réacteur compétitive, évolutive et à risque réduit, en particulier pour les juridictions qui recherchent le déploiement d'un parc de réacteurs, les avantages d'une chaîne d'approvisionnement nationale et l'expérience opérationnelle avérée de CANDU.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. La technologie CANDU d'AtkinsRéalis permet également la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. L'entreprise soutient également les initiatives liées au traitement du cancer par l'entremise de son partenariat avec TerraPower pour extraire les isotopes d'anciens déchets nucléaires. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies, ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le "rapport de gestion 2025") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

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