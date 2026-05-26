MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été retenue par EDF (Électricité de France) et Sizewell C Limited dans le cadre d'un vaste accord-cadre de services professionnels. Cette nomination élargit les travaux multidisciplinaires réalisés par AtkinsRéalis pour le parc actuel de centrales nucléaires d'EDF et son programme de nouvelles constructions de Hinkley Point C, pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable pour une période additionnelle de cinq ans. Elle englobe également les services d'ingénierie offerts dans le cadre du programme de construction des nouvelles centrales nucléaires de Sizewell C.

L'accord-cadre garantit qu'AtkinsRéalis continuera de soutenir EDF en tant que partenaire de prestation de services de confiance pendant une période de transition clé, alors que certaines de ses centrales existantes entament des programmes importants clés de prolongation de la durée de vie, que d'autres arrivent à la fin de leur vie utile, et que le site d'Hinkley Point C se prépare à la mise en service du premier réacteur à grande échelle au Royaume-Uni depuis une génération. L'inclusion de Sizewell C permettra également à l'équipe d'AtkinsRéalis de mettre à profit les connaissances et l'expérience acquises dans le cadre du projet Hinkley Point C à ce programme de nouvelles centrales nucléaires lorsque celles-ci entreront en construction.

« EDF est un important client de notre secteur Énergie nucléaire depuis plus de vingt ans, et cet accord-cadre prolonge les travaux essentiels que nous menons dans le cadre de programmes d'exploitation et de nouvelles constructions pour EDF Energy et Sizewell C au Royaume‑Uni », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, AtkinsRéalis. « Notre capacité éprouvée à offrir une vaste gamme de capacités renforce notre rôle de partenaire stratégique d'EDF et améliore notre position de chef de file en tant que fournisseur de services d'ingénierie de bout en bout au sein de l'industrie nucléaire mondiale. »

Aux termes du nouvel accord-cadre de services professionnels, AtkinsRéalis soutiendra EDF Nuclear Services, EDF Nuclear Operations, Hinkley Point C et Sizewell C dans plus de 60 disciplines techniques et de réalisation de projets, couvrant la conception, l'ingénierie, la gestion de programmes et les services-conseils.

« Plus de 3 000 membres du personnel d'expérience d'AtkinsRéalis sont mobilisés dans des programmes nucléaires civils dans la région de l'EMOA, des ingénieurs en structures et en mécanique en passant par des spécialistes de la conception numérique, de la réalisation de projets et de la mise hors service », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Ce nouvel accord-cadre permet à EDF et à Sizewell C d'accéder de manière fluide à nos spécialistes pour l'ensemble de leurs programmes au Royaume-Uni, consolidant notre rôle de partenaire de confiance en matière de réalisation de projets pendant cette période clé de leurs activités nucléaires. »

Cette nouvelle nomination vient renforcer le partenariat solide entre AtkinsRéalis et EDF Energy, qui collaborent depuis plus de 25 ans sur des programmes d'exploitation et de nouvelles constructions au Royaume‑Uni, incluant sur les projets de Hinkley Point C et Sizewell C dans le cadre de son programme EPR au Royaume-Uni. En 2025, AtkinsRéalis et EDF ont également signé une entente de partenariat stratégique en vue de collaborer sur des occasions d'affaires liées à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires à l'échelle internationale.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies, ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le « rapport de gestion 2025 ») (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer substantiellement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

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