Produits de 3,0 milliards $, en hausse de 18 %, et augmentation de 12 % du RAII sectoriel ajusté par rapport au T1 2025

RAIIA ajusté (2) en hausse de 18 % par rapport au T1 2025

Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis en hausse de 34 % par rapport au T1 2025

RPA dilué de 0,56 $ et RPA dilué ajusté (2)(5) de 0,80 $, en hausse de 27 % par rapport au T1 2025

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de 97 millions $

MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2026.

AtkinsRéalis enregistre un bon début d'année, marqué par de fortes augmentations des produits, du RAIIA ajusté et du RPA dilué au premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. La Société continue de présenter une situation financière d'une grande souplesse, grâce à une solide position de trésorerie et à un faible niveau d'endettement. La demande pour les services de la Société et ses produits nucléaires demeure forte, ce qui se traduit par un carnet de commandes de 20 milliards $ à la fin du trimestre.

« Notre priorité d'aider les clients à répondre aux besoins à long terme liés à la sécurité énergétique mondiale et au vieillissement des infrastructures a été le moteur d'un premier trimestre solide, notamment un pourcentage de croissance à deux chiffres des produits dans nos activités d'Énergie nucléaire et de Services d'ingénierie. La demande pour nos capacités uniques demeure forte, puisque nous avons remporté des contrats majeurs qui ont renforcé notre carnet de commandes et consolidé notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs financiers de 2026 », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Grâce à la singularité et à la complémentarité de nos activités du secteur Énergie nucléaire et des Services d'ingénierie, et à notre situation financière solide, nous demeurons bien placés pour continuer de créer de la valeur pour les actionnaires. Dans un contexte d'incertitude géopolitique toujours plus forte, notamment l'importance croissante de la sécurité énergétique et de la défense, nous conservons de bons atouts pour accompagner nos clients grâce à l'expertise qui nous distingue. Je tiens à remercier nos 40 000 collègues, dont l'engagement et l'intégrité au quotidien ont contribué à faire reconnaître AtkinsRéalis en mars comme l'une des 2026 World's Most Ethical Companies® (Entreprises les plus éthiques au monde) par Ethisphere. »

Faits saillants financiers du premier trimestre de 2026

(Tous les résultats reflètent les comparaisons avec le premier trimestre de 2025.)

(Services d'ingénierie Régions comprend les secteurs à présenter suivants : Canada, Royaume-Uni et Irlande (« RUI »), États-Unis et Amérique latine (« EUAL ») et Asie, Moyen-Orient et Australie (« AMOA »).)

Les produits se sont élevés à 3,0 milliards $, soit une hausse de 17,8 %, ou 12,8 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits de Services d'ingénierie Régions (1) se sont chiffrés à 1,9 milliard $, soit une hausse de 12,0 %, ou 5,0 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits du secteur Énergie nucléaire ont atteint un record trimestriel de 736,6 millions $, soit une hausse de 36,8 %, ou 36,5 % en croissance interne des produits (2)(3) .





Le RAII sectoriel ajusté a augmenté de 11,8 % pour s'établir à 244,5 millions $.

Le RAII sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions (1) a augmenté de 5,1 % pour s'établir à 158,6 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 8,2 %. Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) s'est établi à 14,2 %. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Énergie nucléaire a augmenté de 30,6 % pour atteindre un record trimestriel de 81,8 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 11,1 % et un ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) de 27,1 %. Le RAII sectoriel ajusté pour Tous les autres secteurs s'est établi à 4,0 millions $.

Le RAIIA ajusté (2) a augmenté de 18,4 % pour s'établir à 253,7 millions $, ce qui représente un ratio du RAIIA ajusté sur les produits (2)(6) de 8,5 %, en hausse de 10 points de base.





Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis a augmenté de 34,2 % pour s'établir à 92,8 millions $, ou 0,56 $ par action après dilution, comparativement à 69,1 millions $, ou 0,39 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2025.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (2) a augmenté de 19,9 % pour atteindre 131,9 millions $, ou 0,80 $ par action après dilution, comparativement à 110,0 millions $, ou 0,63 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2025.





Le carnet de commandes total se chiffrait à 20,3 milliards $ au 31 mars 2026.





La Société a remis 87,4 millions $ aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes au premier trimestre de 2026.



Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 97,3 millions $.

Le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars 2026 s'élevait à 1,1 milliard $.

Résultats financiers du premier trimestre

Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis au premier trimestre de 2026 a augmenté pour s'établir à 92,8 millions $, comparativement à 69,1 millions $ pour la période correspondante de 2025. La hausse s'explique principalement par un RAII sectoriel ajusté plus élevé et la diminution des charges financières nettes, partiellement contrebalancés par une augmentation de la charge d'impôts sur le résultat.

Faits saillants financiers



T1 2026A T1 2025A Produits



Services d'ingénierie Régions 1 944,6 1 736,8 Énergie nucléaire 736,6 538,3 Tous les autres secteurs* 316,7 270,6

2 997,8 2 545,7





RAII sectoriel ajusté



Services d'ingénierie Régions 158,6 150,8 Énergie nucléaire 81,8 62,7 Tous les autres secteurs* 4,0 5,2

244,5 218,7





Résultats avant intérêts et impôts (RAII) 155,0 121,4





Résultats avant intérêts, impôts et amortissements (RAIIA)(2) 231,9 181,9





RAIIA ajusté(2) 253,7 214,2





Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis 92,8 69,1





RPA dilué attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis ($) 0,56 0,39





Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis(2) 131,9 110,0





RPA dilué ajusté(2)(5) ($) 0,80 0,63





Carnet de commandes aux 31 mars



Services d'ingénierie Régions 13 151,1 12 715,6 Énergie nucléaire 4 461,8 5 248,1 Tous les autres secteurs* 2 667,4 2 443,5

20 280,3 20 407,2

Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire Certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres A Pour la période de trois mois terminée le 31 mars *Les chiffres des produits, du RAII sectoriel ajusté et du carnet de commandes de 2025 ont été retraités pour tenir compte de la nouvelle présentation qui a pris effet le 1er janvier 2026

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende en trésorerie de 0,02 $ par action, soit le même qu'au trimestre précédent. Le dividende est payable le 11 juin 2026 aux actionnaires inscrits en date du 28 mai 2026. Ce dividende est un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral et provincial canadien.

Conférence téléphonique et webdiffusion du premier trimestre de 2026

AtkinsRéalis tiendra une webdiffusion et une conférence téléphonique aujourd'hui à 8h00 (heure avancée de l'Est) pour discuter et présenter ses résultats financiers du premier trimestre. La webdiffusion en direct de la conférence est accessible via un lien sur le site Web de la Société à https://www.atkinsrealis.com/fr-fr/investors ou via ce lien. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront un courriel de confirmation avec les détails de connexion et un code d'accès unique requis pour se joindre à la conférence téléphonique.

Un enregistrement de la conférence téléphonique et la transcription de celle-ci seront mis en ligne sur le site Web de la Société dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

Assemblée annuelle des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires d'AtkinsRéalis (l'« Assemblée ») se tiendra aussi aujourd'hui à 11h00 (heure avancée de l'Est) dans les bureaux de Lumi Experience, 1250 boul. René-Lévesque Ouest, bureau 3610, Montréal, Québec, Canada. Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 23 mars 2026 et les fondés de pouvoir dûment nommés et inscrits peuvent participer à l'Assemblée en personne ou en ligne au https://meetings.lumiconnect.com/400-383-329-387 .

Vous trouverez aussi des renseignements supplémentaires sur l'Assemblée dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2026 d'AtkinsRéalis, qui est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société à l'adresse www.atkinsrealis.com.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, mesures financières supplémentaires, total des mesures sectorielles et informations non financières

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité (« IFRS »). Cependant, les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières suivants sont utilisés par la Société dans le présent communiqué de presse : la croissance (contraction) interne des produits, le RAIIA, le RAIIA ajusté, le RAIIA sectoriel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, le RPA dilué ajusté, le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets, le ratio du RAIIA ajusté sur les produits et les produits sectoriels nets, ainsi que certaines mesures pour divers secteurs à présenter qui sont regroupés ensemble, tels que les produits, le RAII sectoriel ajusté et le carnet de commandes pour les divers secteurs de Services d'ingénierie Régions. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ces mesures financières supplémentaires, ce total des mesures sectorielles et ces informations non financières sont expliqués plus en détail ci-dessous et dans les sections 4 et 9 du Rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2026 (lesquelles sont incorporées par référence dans le présent communiqué de presse) déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société à l'adresse www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et d'autres émetteurs pourraient définir ces mesures différemment, et de ce fait, pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. De telles mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières comportent certaines limites et ne devraient pas être considérés séparément ni comme un substitut aux mesures de la performance préparées en vertu des normes IFRS.

Toutefois, la direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières permettent de mieux comprendre la performance opérationnelle et la situation financière de la Société, et certains investisseurs pourraient utiliser ces informations pour évaluer la performance de la Société d'une période à l'autre. Les rapprochements et les calculs entre les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières et les mesures et ratios les plus comparables qui sont conformes aux normes IFRS sont présentés ci-dessous à la section « Rapprochements et calculs » du présent communiqué de presse.

(1) Total des mesures sectorielles.

(2) Mesure ou ratio financier non conforme aux normes IFRS ou mesure financière supplémentaire.

(3) Le ratio de la croissance (contraction) interne des produits est un ratio non conforme aux normes IFRS qui compare les produits internes (qui excluent les incidences du change et des acquisitions et cessions), eux-mêmes étant une mesure non conforme aux normes IFRS, entre les deux périodes. Voir « Calcul de la croissance (contraction) interne des produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

(4) Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets des Services d'ingénierie Régions et du secteur Énergie nucléaire sont des ratios non conformes aux normes IFRS, basé sur le RAIIA sectoriel ajusté et les produits sectoriels nets, eux-mêmes étant des mesures non conformes aux normes IFRS. Voir « Calcul des produits sectoriels nets et du ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux normes IFRS.

(5) Le résultat dilué par action ajusté est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, lui-même étant une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

(6) Le ratio du RAIIA ajusté sur les produits est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le RAIIA ajusté lui-même étant une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour la mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

Rapprochements et calculs

Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS



T1 2026 T1 2025

Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (IFRS)



92,8 0,56



69,1 0,39 Coûts de restructuration et de transformation 16,4 (4,0) 12,4

28,5 (7,1) 21,4

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 28,5 (5,9) 22,6

19,5 (3,8) 15,7

Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 5,4 (1,2) 4,2

3,7 - 3,7

Total des ajustements 50,3 (11,2) 39,1 0,24 51,7 (10,9) 40,8 0,23 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (non-IFRS)



131,9 0,80



110,0 0,63

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits







T1 2026 T1 2025 Produits



2 997,8 2 545,7 Résultat net



99,8 70,6 Charges financières nettes



14,1 37,5 Charge d'impôts sur le résultat



41,1 13,3 RAII



155,0 121,4 Amortissements



77,0 60,5 RAIIA



231,9 181,9 Coûts de restructuration et de transformation



16,4 28,5 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration



5,4 3,7 RAIIA ajusté



253,7 214,2 Ratio du RAIIA ajusté sur les produits



8,5 % 8,4 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Composantes de Services d'ingénierie Régions







T1 2026 T1 2025 Produits







Canada



376,2 325,7 RUI



746,2 660,9 EUAL



528,5 432,1 AMOA



293,6 318,1 Services d'ingénierie Régions



1 944,6 1 736,8 RAII sectoriel ajusté







Canada



22,4 16,2 RUI



89,0 75,1 EUAL



34,4 39,5 AMOA



12,8 20,0 Services d'ingénierie Régions



158,6 150,8







31 mars 2026 31 mars 2025 Carnet de commandes







Canada



7 726,4 7 955,3 RUI



2 012,8 1 832,2 EUAL



1 964,7 1 674,0 AMOA



1 447,3 1 254,1 Services d'ingénierie Régions



13 151,1 12 715,6

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens

Rapprochement du RAII sectoriel ajusté au RAIIA sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire







T1 2026 T1 2025 RAII sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions



158,6 150,8 Amortissements - Services d'ingénierie Régions



39,5 33,0 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions



198,1 183,8







T1 2026 T1 2025 RAII sectoriel ajusté - Énergie nucléaire



81,8 62,7 Amortissements - Énergie nucléaire



5,4 5,3 RAIIA sectoriel ajusté - Énergie nucléaire



87,2 68,0

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens

Calcul des produits sectoriels nets et des ratios du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire







T1 2026 T1 2025 Produits - Services d'ingénierie Régions



1 944,6 1 736,8 Déduire : Coûts directs des sous-traitants et autres charges directes recouvrables directement auprès des clients - Services d'ingénierie Régions



549,3 495,1 Produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions



1 395,3 1 241,7 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions



198,1 183,8 Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions



14,2 % 14,8 %

Services d'ingénierie Régions comprend les secteurs Canada, RUI, EUAL et AMOA







T1 2026 T1 2025 Produits - Énergie nucléaire



736,6 538,3 Déduire : Coûts directs des sous-traitants et autres charges directes recouvrables directement auprès des clients - Énergie nucléaire



414,5 284,9 Produits sectoriels nets - Énergie nucléaire



322,1 253,4 RAIIA sectoriel ajusté - Énergie nucléaire



87,2 68,0 Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets - Énergie nucléaire



27,1 % 26,8 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Calcul de la croissance (contraction) interne des produits



Produits T1 2026 Produits T1 2025 Variation Incidence du change Incidence des acquisitions et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 944,6 1 736,8 207,8 (2,5) 123,2 87,1 Énergie nucléaire 736,6 538,3 198,3 1,7 - 196,6 Tous les autres secteurs* 316,7 270,6 46,1 3,1 - 43,0 Total 2 997,8 2 545,7 452,2 2,3 123,2 326,7



Produits T1 2026 Produits T1 2025 Variation Incidence du change Incidence des acquisitions et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 944,6 1 736,8 12,0 % (0,1) % 7,1 % 5,0 % Énergie nucléaire 736,6 538,3 36,8 % 0,3 % - 36,5 % Tous les autres secteurs* 316,7 270,6 17,0 % 1,1 % - 15,9 % Total 2 997,8 2 545,7 17,8 % 0,1 % 4,8 % 12,8 %



Produits T1 2025 Produits T1 2024 Variation Incidence du change Incidence des acquisitions et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 736,8 1 719,0 17,8 76,8 7,1 (66,1) Énergie nucléaire 538,3 298,6 239,7 10,2 - 229,5 Tous les autres secteurs* 270,6 246,7 23,9 8,4 - 15,5 Total 2 545,7 2 264,3 281,4 95,4 7,1 178,9



Produits T1 2025 Produits T1 2024 Variation Incidence du change Incidence des acquisitions et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 736,8 1 719,0 1,0 % 4,5 % 0,4 % (3,8) % Énergie nucléaire 538,3 298,6 80,3 % 3,4 % - 76,9 % Tous les autres secteurs* 270,6 246,7 9,7 % 3,4 % - 6,3 % Total 2 545,7 2 264,3 12,4 % 4,2 % 0,3 % 7,9 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire *Les chiffres de 2025 et de 2024 ont été retraités pour tenir compte de la nouvelle présentation qui a pris effet le 1er janvier 2026

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l'un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des énoncés reliés aux résultats économiques et à la situation financière futurs de la Société. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, et les pertes futurs, les provisions relatives aux demandes d'indemnisation et les révisions des prévisions de coûts spécifiques au projet ou au contrat, et les projets à venir et les possibilités d'importants contrats futurs, notamment dans le secteur Énergie nucléaire; ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date du présent communiqué de presse. Les hypothèses sont posées tout au long du Rapport de gestion annuel de 2025 (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »). Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter, des questions liées à des éléments tels que : a) octroi des contrats et calendrier; b) passif sur contrats et risque lié à l'exécution; c) carnet de commandes et contrats comportant des clauses de résiliation pour raisons de commodité; d) concurrence; e) compétence du personnel; f) activités mondiales; g) risques liés au secteur Énergie nucléaire de la Société; h) activités de recherche et développement et investissements connexes; i) acquisition et intégration d'entreprises; j) cession ou vente d'actifs importants; k) dépendance envers des tiers; l) perturbations de la chaîne d'approvisionnement; m) coentreprises et partenariats; n) cybersécurité, systèmes et données informatiques et conformité aux lois sur la protection de la vie privée; o) intelligence artificielle (« IA ») et autres technologies novatrices; p) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; q) orientation stratégique; r) responsabilité professionnelle ou responsabilité pour des services déficients; s) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels; t) lacunes dans la protection d'assurance; u) santé et sécurité; v) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'œuvre; w) épidémies, pandémies et autres crises sanitaires; x) changements climatiques à l'échelle mondiale, conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres; y) enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »); z) propriété intellectuelle; aa) participations dans des investissements; bb) contrats clés en main à prix forfaitaire (« CMPF »); cc) liquidités et situation financière; dd) endettement; ee) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; ff) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; gg) dividendes; hh) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; ii) besoins en fonds de roulement; jj) recouvrement auprès des clients; kk) dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles et corporelles; ll) incidence sur la Société des poursuites judiciaires et réglementaires, des enquêtes et des règlements relatifs aux litiges; mm) inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; nn) réputation de la Société; oo) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; pp) cadre réglementaire; qq) conjoncture économique mondiale; rr) inflation; ss) fluctuations dans les prix des marchandises et tt) impôts sur le résultat.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du Rapport de gestion annuel de 2025 de la Société tels qu'ils peuvent être mis à jour de temps à autre dans le Rapport de gestion trimestriel intermédiaire de 2026 de la Société, déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société, www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu'ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

Renseignements supplémentaires :

Médias Investisseurs Antoine Calendrier Denis Jasmin Vice-président, Communications externes

mondiales Vice-président, Relations avec les investisseurs 514-393-8000, poste 57553 [email protected] [email protected]

Il est possible de consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois terminées le 31 mars 2026 et le 31 mars 2025, sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.com.

SOURCE AtkinsRéalis