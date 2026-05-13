MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive pour l'acquisition de Patrick J Tobin & Co. Ltd. (« TOBIN »), une entreprise irlandaise de premier plan de services-conseils en ingénierie et gestion de projet.

L'acquisition soutient la stratégie de croissance d'AtkinsRéalis en Irlande, renforçant davantage sa présence locale avec désormais plus de 700 personnes et consolidant ses capacités à soutenir l'ambitieux programme de développement des infrastructures de l'Irlande.

TOBIN, dont le siège social se trouve à Galway, a été fondée en 1952 et compte environ 200 employés travaillant dans cinq bureaux en Irlande. L'entreprise offre des services multidisciplinaires techniques, d'ingénierie et de gestion de programme de bout en bout dans quatre marchés finaux clés : Bâtiments et lieux, Eau et Transports, avec une spécialisation en services environnementaux et de planification. L'entreprise entretient des relations de longue date avec des clients régionaux et nationaux et des programmes d'infrastructures essentielles.

« L'Irlande offre de solides occasions d'affaires pour les infrastructures, l'énergie et le développement durable. L'acquisition de TOBIN s'appuie sur notre histoire de 25 ans en Irlande et apporte des compétences et une expertise hautement complémentaires à nos activités au Royaume-Uni et en Irlande, un élément important de notre stratégie mondiale pour accroître notre envergure et notre implantation dans nos marchés finaux clés », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis.

AtkinsRéalis emploie actuellement environ 500 personnes en Irlande, travaillant depuis son siège social régional à Dublin et ses bureaux à Cork, à Galway et à Dundalk. En 2024, l'entreprise a célébré 25 ans de présence en Irlande et a lancé un plan de croissance et une campagne de recrutement soutenue pour accroître son empreinte partout dans le pays.

« Se joindre à AtkinsRéalis, une entreprise de calibre mondial avec une forte présence irlandaise, marque un prochain chapitre passionnant pour TOBIN. Nous partageons un engagement ferme à l'égard de l'excellence technique, de la collaboration et des partenariats à long terme, et nous avons hâte d'offrir le meilleur des deux entreprises à nos clients », a déclaré Ciaran McGovern, directeur général de TOBIN.

AtkinsRéalis est présente depuis longtemps en Irlande, travaillant sur d'importants programmes régionaux et nationaux, y compris la conception multidisciplinaire de deux des systèmes ferroviaires phares d'Iarnród Éireann (Irish Rail) (DART+ West et DART+ South West) ; l'ingénierie, la planification et la gestion de projet pour l'ambitieux programme d'investissement dans le transport d'électricité d'EirGrid ; le renforcement de la sécurité et de la résilience de l'eau dans le projet d'approvisionnement en eau pour Uisce Éireann (Irish Water) ; la gestion de projet et la conception multidisciplinaire pour le contrat Dublin Metrolink Advanced Works, une ligne ferroviaire de métro à haute capacité et à haute fréquence, moderne et efficace de 19 km ; et une relation de longue date avec daa pour soutenir la mise à niveau des bâtiments et des infrastructures de l'aéroport de Dublin.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes au www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos de TOBIN

Fondée en 1952, TOBIN est une société de services-conseils multidisciplinaire en ingénierie et en environnement qui s'est forgé une solide réputation dans la réalisation de projets d'envergure à travers toute l'Irlande. Basée à Galway et disposant de bureaux à Dublin, Castlebar, Limerick et Sligo, TOBIN compte environ 200 employés, avec une expertise dans l'ingénierie civile et structurale, l'eau et les services publics, les services environnementaux et d'aménagement du territoire, les transports et l'économie de la construction. Notre vision est de construire les infrastructures résilientes de demain grâce à l'engagement efficace de nos équipes professionnelles aujourd'hui. TOBIN opère depuis plus de sept décennies dans les secteurs privé et public en Irlande, réalisant des projets et des programmes à grande échelle de manière durable. Nous aspirons à l'excellence technique, à l'innovation, à une collaboration efficace avec nos clients et à la création de valeur grâce à l'application de notre vaste base des connaissances. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes au www.tobin.ie ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société, y compris en ce qui concerne l'acquisition de Tobin (la « transaction), sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de celui-ci et sont sujets à d'importants risques et incertitudes, y compris la satisfaction de toutes les conditions de clôture, l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et la conclusion réussie de la transaction ; les estimations et attentes de la direction par rapport aux conditions économiques et d'affaires futures et à d'autres facteurs associés à la transaction, et à son incidence sur la croissance et l'accumulation qui en découle dans divers paramètres financiers ; et l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués associés à la transaction.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. Les informations et déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]