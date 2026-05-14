AtkinsRéalis annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs English

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AtkinsRéalis

14 mai, 2026, 17:19 ET

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 23 mars 2026 ont été élus administrateurs de Groupe AtkinsRéalis inc. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenue lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 14 mai 2026 en personne et via webdiffusion (l'« assemblée ») sont présentés ci-dessous.

Selon les procurations reçues et les votes soumis, chacun des onze (11) candidats suivants proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Groupe AtkinsRéalis inc. jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé avec les résultats suivants :

Candidat

Votes pour

% Pour

Votes contre

% Contre

Gary C. Baughman

121 346 972

99,01 %

1 213 020

0,99 %

Mary-Ann Bell

121 015 387

98,74 %

1 544 607

1,26 %

Christie J.B. Clark

120 683 008

98,47 %

1 876 986

1,53 %

Ian L. Edwards

122 132 011

99,65 %

427 983

0,35 %

Nathalie Marcotte

121 449 969

99,09 %

1 110 023

0,91 %

Ruby McGregor-Smith

122 094 599

99,62 %

465 395

0,38 %

Robert Paré

121 450 304

99,09 %

1 109 688

0,91 %

Michael B. Pedersen

122 125 200

99,65 %

434 794

0,35 %

Sam Shakir

122 091 717

99,62 %

468 277

0,38 %

Benita M. Warmbold

120 891 791

98,64 %

1 668 201

1,36 %

William L. Young

119 544 695

97,54 %

3 015 298

2,46 %

Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée seront publiés sur SEDAR+ à www.sedarplus.com et sur le site Web de Groupe AtkinsRéalis inc., www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

À propos d'AtkinsRéalis  

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

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