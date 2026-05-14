MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 23 mars 2026 ont été élus administrateurs de Groupe AtkinsRéalis inc. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenue lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 14 mai 2026 en personne et via webdiffusion (l'« assemblée ») sont présentés ci-dessous.

Selon les procurations reçues et les votes soumis, chacun des onze (11) candidats suivants proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Groupe AtkinsRéalis inc. jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé avec les résultats suivants :

Candidat Votes pour % Pour Votes contre % Contre Gary C. Baughman 121 346 972 99,01 % 1 213 020 0,99 % Mary-Ann Bell 121 015 387 98,74 % 1 544 607 1,26 % Christie J.B. Clark 120 683 008 98,47 % 1 876 986 1,53 % Ian L. Edwards 122 132 011 99,65 % 427 983 0,35 % Nathalie Marcotte 121 449 969 99,09 % 1 110 023 0,91 % Ruby McGregor-Smith 122 094 599 99,62 % 465 395 0,38 % Robert Paré 121 450 304 99,09 % 1 109 688 0,91 % Michael B. Pedersen 122 125 200 99,65 % 434 794 0,35 % Sam Shakir 122 091 717 99,62 % 468 277 0,38 % Benita M. Warmbold 120 891 791 98,64 % 1 668 201 1,36 % William L. Young 119 544 695 97,54 % 3 015 298 2,46 %

Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée seront publiés sur SEDAR+ à www.sedarplus.com et sur le site Web de Groupe AtkinsRéalis inc., www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

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