MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui la nomination de Byron Bright au poste de président, États-Unis, dans le cadre d'une transition planifiée ; il succédera à Steve Morriss à compter du 1er juillet 2026. Dans ce rôle, M. Bright tirera parti des solides bases établies par Steve Morriss, qui, avant de prendre sa retraite, demeurera chez AtkinsRéalis et continuera de superviser le secteur Minéraux et métaux mondial ainsi qu'à diriger notre marché en pleine croissance avec les centres de données à très grande échelle jusqu'à la fin de l'année.

Cette succession se produit alors qu'AtkinsRéalis continue de renforcer sa position aux États-Unis, passant du 20e au 16e rang du palmarès 2026 des 20 meilleures entreprises de conception d'ENR, avec un solide premier trimestre marqué par un carnet de commandes record.

« Byron est un leader chevronné qui a une solide feuille de route en matière de résultats dans des environnements complexes à enjeux élevés », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Son expérience opérationnelle, sa mentalité axée sur la croissance et ses valeurs font de lui le bon dirigeant pour accélérer la prochaine phase de développement dans cette région cruciale. Je tiens également à remercier Steve Morriss d'avoir renforcé nos activités aux États-Unis et de les avoir mises sur la voie d'un succès durable. »

« AtkinsRéalis s'est bâti une forte présence aux États-Unis, soutenue par une expertise technique approfondie et des relations de confiance avec ses clients », a déclaré Byron Bright. « J'ai été particulièrement attiré par les valeurs communes de l'organisation et sa culture axée sur les gens. Ces éléments demeurent au cœur de la stratégie de croissance de l'entreprise et lui permettent de se distinguer sur le marché. Les possibilités à venir me motivent, et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour renforcer nos bases, accroître nos capacités et obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients. »

M. Bright possède plus de 25 ans d'expérience en ingénierie, en services techniques, en gestion de programmes et en services gouvernementaux. Avant de se joindre à AtkinsRéalis, il a occupé de multiples postes de direction au sein de KBR, Inc., y compris celui de président des Solutions gouvernementales de KBR et, plus récemment, de chef des opérations. Au cours de son mandat, il a contribué à développer les activités de KBR dans le secteur gouvernemental grâce à une croissance interne rigoureuse et à des acquisitions stratégiques, une expérience qui correspond parfaitement aux priorités d'AtkinsRéalis.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires: Médias: Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]