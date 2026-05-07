MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour l'acquisition de Coras Solutions Pty Ltd. (« Coras »), une société australienne de 70 personnes spécialisée dans les services-conseils en matière de défense et de sécurité nationale.

Cette acquisition appuie la stratégie d'AtkinsRéalis visant à accroître sa présence en Australie et à accélérer la croissance dans les principaux marchés clés, en particulier celui de la défense. Avec l'ajout de l'expertise de Coras, la Société se place au premier plan des programmes de défense, où un engagement consultatif précoce favorise l'accès à des occasions d'une plus grande valeur et de plus longue durée. En unissant le savoir-faire mondial en ingénierie et en infrastructure d'AtkinsRéalis aux capacités de consultation locale de confiance de Coras, la Société renforce son aptitude à poursuivre des programmes de défense plus vastes et plus complexes et à stimuler une croissance soutenue à long terme dans la région.

« Il s'agit d'une étape significative pour nos activités en Australie qui s'inscrit dans le cadre de la prochaine phase de notre croissance dans la région AMOA », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Coras apporte des relations de longue date au cœur du secteur de la défense, fondées sur la confiance, le jugement et la rigueur d'exécution dans un environnement hautement spécialisé. Nous avons hâte d'accueillir l'équipe de Coras au sein d'AtkinsRéalis et de travailler ensemble pour soutenir les clients de la défense dans certains des environnements les plus exigeants. »

« Se joindre à AtkinsRéalis représente un nouveau chapitre important pour Coras », a souligné Phil Cutts, chef de la direction de Coras. « Nous avons bâti notre entreprise sur des relations de confiance, des conseils axés sur les résultats et une compréhension approfondie de l'environnement de la défense. En faisant partie d'AtkinsRéalis, nous préservons ce qui rend Coras unique, tout en augmentant notre capacité à soutenir les clients du secteur de la défense grâce à l'accès à une expertise plus vaste et à des capacités mondiales. »

Coras, société d'experts-conseils hautement respectée, détenue par son personnel, travaille depuis ses débuts en 2015 aux côtés d'organisations australiennes de défense et de sécurité nationale pour aider au développement, à la gouvernance et à la réalisation de programmes de défense complexes. Son équipe a été fondée par des militaires d'expérience avec des antécédents dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale, ainsi que dans des domaines gouvernementaux connexes. Elle possède une compréhension approfondie de la planification, de l'acquisition et du maintien de la capacité de défense de l'Australie. Coras offre des services-conseils tout au long du cycle de vie des capacités de défense, y compris l'ingénierie et la gestion des actifs, la gouvernance et l'assurance des programmes, l'approvisionnement et les conseils commerciaux, ainsi que les conseils stratégiques.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos de Coras

Coras est une société d'experts-conseils spécialisée dans la défense et la sécurité nationale fondée en 2015 et possédant des bureaux à Canberra, à Sydney et à Adélaïde. Coras fournit des services-conseils tout au long du cycle de vie des capacités de défense, y compris l'ingénierie et la gestion des actifs, la gouvernance et la garantie des programmes, les services d'approvisionnement et les conseils commerciaux, les conseils stratégiques, le soutien aux opérations militaires, ainsi que les services de données et d'IA. Pour en savoir plus, consultez le site https://coras.au.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société, y compris en ce qui concerne l'acquisition de Coras (la « transaction), sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de celui-ci et sont sujets à d'importants risques et incertitudes, y compris la satisfaction de toutes les conditions de clôture, l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et la conclusion réussie de la transaction ; les estimations et attentes de la direction par rapport aux conditions économiques et d'affaires futures et à d'autres facteurs associés à la transaction, et à son incidence sur la croissance et l'accumulation qui en découle dans divers paramètres financiers ; et l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués associés à la transaction.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. Les informations et déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]