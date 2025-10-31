MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été choisi par Sellafield Ltd avec un nouvel accord-cadre pour des activités de mise hors service pendant une période pouvant aller jusqu'à 15 ans sur l'un des sites nucléaires les plus grands et les plus complexes d'Europe.

AtkinsRéalis a été désignée sous la forme de deux coentreprises distinctes pour fournir une large gamme de services sur l'ensemble du site, notamment l'assainissement et la récupération, des services techniques tels que l'analyse de sécurité et la conception technique, la construction et la démolition, ainsi que la gestion des déchets.

« La mise hors service et la gestion sûres et efficaces des déchets des anciens sites nucléaires sont essentiels pour les générations futures, et les approches développées et mises en œuvre à Sellafield ont un impact transformateur sur l'ensemble du secteur mondial », a déclaré Ian L. Edwards, Président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « AtkinsRéalis mettra à profit son expertise significative dans ce domaine et sa longue relation avec Sellafield Ltd, ainsi que ses partenaires industriels, pour continuer à soutenir ce programme d'infrastructure de premier plan. »

AtkinsRéalis a été sélectionnée pour trois des quatre lots de l'accord-cadre pour le Partenariat pour la mise hors service et les déchets nucléaires : sous la forme d'une coentreprise avec Altrad Support Services Ltd, AtkinsRéalis a été désignée partenaire pour l'assainissement (lot 1) et partenaire pour les déchets nucléaires intégrés (lot 4). Par ailleurs, dans le cadre d'une autre coentreprise avec Amentum Clean Energy et Westinghouse Electric Company UK Ltd, AtkinsRéalis a été désignée partenaire pour la récupération des bassins de Sellafield (lot 2). L'accord-cadre pour le Partenariat pour la mise hors service et les déchets nucléaires a une valeur maximale totale de 4,6 milliards de livres sterling étalée sur les quatre lots, et sera en vigueur pendant une période initiale de neuf ans, avec une option de prolongation de six ans jusqu'en 2040.

AtkinsRéalis soutient Sellafield Ltd depuis plus de 30 ans, qu'il s'agisse de services complets d'assainissement et de mise hors service à travers plusieurs accords-cadres ou de collaborations étroites avec l'équipe de Sellafield pour créer et déployer des technologies, des robots et l'IA afin d'améliorer la rapidité et la sécurité des processus de mise hors service et de gestion des déchets.

« Cette désignation importante témoigne des relations de longue date que nos équipes d'ingénierie et de gestion des déchets ont établies avec Sellafield Ltd., et de l'impact de la collaboration continue avec nos partenaires industriels pour soutenir la stratégie à long terme de Sellafield pour le site », a déclaré Joe St. Julian, Président, Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis. « Nous mettrons à profit ces connaissances et cette expérience approfondies au cours des prochaines années pour apporter une excellence technique, créer un impact durable dans la communauté et continuer à soutenir Sellafield Ltd. dans le développement de nouvelles techniques qui font progresser les approches en matière de mise hors service et de gestion des déchets nucléaires pour l'ensemble du secteur. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn .

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2024 de la Société (le "rapport de gestion 2024") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com , sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2024 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

