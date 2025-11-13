Produits totaux de 2,8 milliards $, en hausse de 15 % par rapport au T3 2024

Augmentation de 17 % des produits (1) et du RAII sectoriel ajusté (1) d'AtkinsRéalis Services

RPA dilué provenant de SP&GP de 0,84 $, en hausse de 68 % et RPA dilué ajusté provenant de SP&GP (2) de 1,06 $, en hausse de 68 % par rapport au T3 2024

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de 123 millions $

Carnet de commandes total de 21,0 milliards $, un nouveau record

MONTRÉAL , le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2025.

AtkinsRéalis a généré d'excellents résultats au troisième trimestre, avec une augmentation d'une année à l'autre de 15 % des produits, de 9 % du RAII sectoriel ajusté, y compris une hausse de 50 points de base du ratio du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP(2)(6), et de 68 % du résultat dilué par action (« RPA dilué ») provenant de SP&GP. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation ont également été solides au cours du trimestre, totalisant 123 millions $, tandis que le carnet de commandes total de la Société a progressé de 20 % par rapport au 31 décembre 2024 pour atteindre un nouveau record.

« Nos résultats du troisième trimestre témoignent de notre capacité à conjuguer croissance et efficacité opérationnelle dans l'ensemble de nos activités. Les produits d'AtkinsRéalis Services ont connu une croissance interne d'environ 11 %, tandis que la marge du RAIIA ajusté provenant de SP&GP s'est établie à 10 %, un sommet record », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « L'alliance de nos secteurs Services d'ingénierie et Énergie nucléaire constitue un atout concurrentiel unique qui, selon nous, continuera à alimenter une forte croissance. Nous sommes aussi très heureux d'avoir annoncé l'acquisition de C2AE, qui fait progresser notre stratégie d'implantation et d'expansion aux États-Unis. Je suis fier de nos 40 000 collègues qui ont travaillé sans relâche pour qu'AtkinsRéalis puisse répondre à la demande croissante pour nos services de remédiation au vieillissement des infrastructures et à la transition mondiale vers un avenir énergétique plus propre. »

Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2025

(Tous les résultats reflètent les comparaisons avec le troisième trimestre de 2024, sauf indication contraire.)

(Services d'ingénierie Régions comprend les secteurs à présenter suivants : Canada, Royaume-Uni et Irlande (« RUI »), États-Unis et Amérique latine (« EUAL ») et Asie, Moyen-Orient et Australie (« AMOA »).)

Les produits d'AtkinsRéalis Services (1) se sont élevés à 2,8 milliards $, soit une hausse de 17,5 %, ou 10,7 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits de Services d'ingénierie Régions (1) ont atteint un record trimestriel de 1,9 milliard $, soit une hausse de 8,2 %, ou 0,1 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits du secteur Énergie nucléaire ont atteint un record trimestriel de 596,5 millions $, soit une hausse de 61,7 %, ou 59,9 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits du secteur Linxon se sont élevés à 224,5 millions $, soit une hausse de 18,8 %, ou 15,4 % en croissance interne des produits (2)(3) .

Le RAII sectoriel ajusté d'AtkinsRéalis Services (1) a augmenté de 17,1 % pour s'établir à 279,3 millions $. Le RAII sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions (1) a augmenté de 7,6 % pour atteindre un record trimestriel de 200,5 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 10,3 %. Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) s'est établi à 17,2 %, soit une augmentation de 30 points de base. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Énergie nucléaire a augmenté de 44,2 % pour atteindre un record trimestriel de 66,0 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 11,1 %. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Linxon a presque doublé pour s'établir à 12,8 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 5,7 %.

Le RAII sectoriel ajusté du secteur Projets CMPF s'est établi à négatif 19,3 millions $.

Le RAIIA ajusté provenant de SP&GP (2) a augmenté de 20,7 % pour s'établir à 281,5 millions $, ce qui représente un ratio record du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP (2)(6) de 10,1 %, en hausse de 50 points de base.

Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 21,0 milliards $ au 30 septembre 2025, soit une hausse de 20,2 % par rapport au 31 décembre 2024 et de 23,1 % par rapport au 30 septembre 2024.

Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis a augmenté de 41,5 % pour s'établir à 146,7 millions $, ou 0,88 $ par action après dilution, comparativement à 103,7 millions $, ou 0,59 $ par action après dilution, au troisième trimestre de 2024.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP (2) a augmenté de 60,0 % pour atteindre 176,1 millions $, ou 1,06 $ par action après dilution, comparativement à 110,1 millions $, ou 0,63 $ par action après dilution, au troisième trimestre de 2024.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 123,4 millions $. Le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2025 s'élevait à 990,7 millions $.

Perspectives pour 2025 (mise à jour supplémentaire)

La Société ajuste ses perspectives de croissance interne des produits(2)(3) de Services d'ingénierie Régions(1) pour 2025 par rapport à 2024 à un pourcentage de croissance faible à un chiffre, plutôt qu'à un pourcentage de croissance moyenne à un chiffre, compte tenu d'une croissance plus faible que prévu des produits pour les secteurs EUAL et AMOA. Par ailleurs, elle augmente ses perspectives de produits du secteur Énergie nucléaire pour l'ensemble de l'exercice 2025, les faisant passer à une fourchette « entre 2,2 milliards $ et 2,3 milliards $ », comparativement à la fourchette précédente de « entre 2,0 milliards $ et 2,1 milliards $ », en raison de la forte croissance continue du carnet de commandes et des produits depuis le début de l'exercice.

Toutes les autres mesures des perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice 2025, publiées le 13 mars 2025 dans le communiqué de presse du quatrième trimestre de 2024, et mises à jour le 15 mai 2025 dans le communiqué de presse du premier trimestre de 2025 et le 7 août 2025 dans le communiqué de presse du deuxième trimestre de 2025, sont maintenues.

Résultats financiers du troisième trimestre

Les activités de Services professionnels et gestion de projets sont désignées collectivement comme « SP&GP » afin d'être distinguées des activités de « Capital ». SP&GP regroupe les secteurs de la Société, à savoir Services d'ingénierie Régions (Canada, Royaume-Uni et Irlande (« RUI »), États-Unis et Amérique latine (« EUAL »), et Asie, Moyen-Orient et Australie (« AMOA »)), Énergie nucléaire, Linxon et Projets clés en main à prix forfaitaire (« CMPF »), alors que Capital constitue un secteur à présenter à part et distinct de SP&GP.

Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis au troisième trimestre de 2025 s'est établi à 146,7 millions $, comparativement à 103,7 millions $ pour la période correspondante de 2024. La hausse s'explique principalement par un RAII sectoriel ajusté plus élevé et la diminution des charges financières nettes et d'impôts sur le résultat.

Faits saillants financiers IFRS



T3 2025 T3 2024 2025A 2024A Produits







Provenant de SP&GP 2 794,2 2 423,9 8 018,3 7 017,7 Provenant de Capital 13,6 28,2 50,1 62,6

2 807,8 2 452,1 8 068,4 7 080,3 Attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis







Résultat net







Provenant de SP&GP 104,3 87,9 275,8 209,4 Provenant de Capital 6,4 15,8 2 257,5 22,0

146,7 103,7 2 533,3 231,4 RPA dilué







Provenant de SP&GP ($) 0,84 0,50 1,60 1,19 Provenant de Capital ($) 0,04 0,09 13,13 0,13

0,88 0,59 14,73 1,32

Faits saillants financiers non-IFRS



T3 2025 T3 2024 2025A 2024A Attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis







Résultat net ajusté provenant de SP&GP(2) 176,1 110,1 411,6 269,2 RPA dilué ajusté provenant de SP&GP(2)(5) ($) 1,06 0,63 2,39 1,53 RAIIA ajusté provenant de SP&GP(2) 281,5 233,2 737,6 595,6

Rendement des secteurs



T3 2025 T3 2024 2025A 2024A Produits







AtkinsRéalis Services







Services d'ingénierie Régions 1 939,3 1 791,9 5 534,0 5 257,6 Énergie nucléaire 596,5 368,9 1 702,1 1 025,1 Linxon 224,5 189,0 664,6 534,8 Total 2 760,3 2 349,8 7 900,7 6 817,5 Projets CMPF 33,9 74,0 117,6 200,2 Capital 13,6 28,2 50,1 62,6

2 807,8 2 452,1 8 068,4 7 080,3 RAII sectoriel ajusté







AtkinsRéalis Services







Services d'ingénierie Régions 200,5 186,3 522,5 489,7 Énergie nucléaire 66,0 45,7 192,4 128,2 Linxon 12,8 6,5 34,3 11,3 Total 279,3 238,5 749,2 629,1 Projets CMPF (19,3) (17,7) (52,8) (49,2) Capital 9,2 25,1 37,7 48,4

269,2 245,9 734,2 628,3









Carnet de commandes aux 30 septembre







AtkinsRéalis Services







Services d'ingénierie Régions



13 045,2 12 031,3 Énergie nucléaire



5 424,5 3 221,1 Linxon



2 371,3 1 584,8 Total



20 841,0 16 837,3 Projets CMPF



115,9 190,1 Capital



23,0 21,7





20 979,9 17 049,0

Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire Certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres A Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende en trésorerie de 0,02 $ par action, soit le même qu'au trimestre précédent. Le dividende est payable le 11 décembre 2025 aux actionnaires inscrits en date du 27 novembre 2025. Ce dividende est un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral et provincial canadien.

Conférence téléphonique et webdiffusion du troisième trimestre de 2025

AtkinsRéalis tiendra une webdiffusion et une conférence téléphonique aujourd'hui à 8 h (heure de l'Est) pour discuter et présenter ses résultats financiers du troisième trimestre. La webdiffusion en direct de la conférence est accessible via un lien sur le site Web de la Société à https://www.atkinsrealis.com/fr-fr/investors ou via ce lien. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront un courriel de confirmation avec les détails de connexion et un code d'accès unique requis pour se joindre à la conférence téléphonique.

Un enregistrement de la conférence téléphonique et la transcription de celle-ci seront mis en ligne sur le site Web de la Société dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, mesures financières supplémentaires, total des mesures sectorielles et informations non financières

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité (« IFRS »). Cependant, les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières suivants sont utilisés par la Société dans le présent communiqué de presse : la croissance (contraction) interne des produits, le RAIIA, le RAIIA ajusté, le RAIIA sectoriel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, le RPA dilué ajusté, le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets, le ratio du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP et les produits sectoriels nets, ainsi que certaines mesures pour divers secteurs à présenter qui sont regroupés ensemble, tels que les produits, le RAII sectoriel ajusté et le carnet de commandes pour les divers secteurs de Services d'ingénierie Régions et les divers secteurs qui composent la branche d'activité AtkinsRéalis Services. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ces mesures financières supplémentaires, ce total des mesures sectorielles et ces informations non financières sont expliqués plus en détail ci-dessous et dans les sections 4 et 9 du Rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre de 2025 (lesquelles sont incorporées par référence dans le présent communiqué de presse) déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société à l'adresse www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et d'autres émetteurs pourraient définir ces mesures différemment, et de ce fait, pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. De telles mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières comportent certaines limites et ne devraient pas être considérés séparément ni comme un substitut aux mesures de la performance préparées en vertu des normes IFRS.

Toutefois, la direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières permettent de mieux comprendre la performance opérationnelle et la situation financière de la Société, et certains investisseurs pourraient utiliser ces informations pour évaluer la performance de la Société d'une période à l'autre. De plus, certaines mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, certaines mesures et ratios supplémentaires conformes aux normes IFRS, certaines mesures financières supplémentaires, certain total des mesures sectorielles et autres informations non financières sont présentés séparément pour les activités de SP&GP, en excluant les composantes liées à Capital, car la Société croit que de telles mesures sont utiles puisque ces activités de SP&GP sont habituellement analysées séparément par la Société. Les rapprochements et les calculs entre les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières et les mesures et ratios les plus comparables qui sont conformes aux normes IFRS sont présentés ci-dessous à la section « Rapprochements et calculs » du présent communiqué de presse.

(1) Total des mesures sectorielles.

(2) Mesure ou ratio financier non conforme aux normes IFRS ou mesure financière supplémentaire.

(3) Le ratio de la croissance (contraction) interne des produits est un ratio non conforme aux normes IFRS qui compare les produits internes (qui excluent les incidences du change et des acquisitions et cessions), eux-mêmes étant une mesure non conforme aux normes IFRS, entre les deux périodes. Voir « Calcul de la croissance (contraction) interne des produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

(4) Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets des Services d'ingénierie Régions est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le RAIIA sectoriel ajusté et les produits sectoriels nets, eux-mêmes étant des mesures non conformes aux normes IFRS. Voir « Calcul des produits sectoriels nets et du ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

(5) Le résultat dilué par action ajusté est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, lui-même étant une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

(6) Le ratio du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le RAIIA ajusté provenant de SP&GP et les produits provenant de SP&GP. Le RAIIA ajusté provenant de SP&GP est une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour la mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

Rapprochements et calculs

Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS



T3 2025 T3 2024

Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (IFRS)



146,7 0,88



103,7 0,59 Coûts de restructuration et de transformation 17,4 (4,1) 13,3

9,2 (2,5) 6,7

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 27,7 (5,7) 22,0

19,2 (3,7) 15,5

Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 0,4 - 0,4

- - -

Total des ajustements 45,5 (9,8) 35,8 0,21 28,4 (6,2) 22,2 0,13 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (non-IFRS)



182,4 1,10



125,9 0,72

















Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de Capital



6,4 0,04



15,8 0,09 Total des ajustements - - - - - - - - Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de Capital (non-IFRS)



6,4 0,04



15,8 0,09

















Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP (non-IFRS)



176,1 1,06



110,1 0,63



Neuf mois terminés le 30 septembre 2025 Neuf mois terminés le 30 septembre 2024

Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (IFRS)



2 533,3 14,73



231,4 1,32 Coûts de restructuration et de transformation 80,0 (14,4) 65,5

13,3 (3,6) 9,7

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 73,8 (14,9) 58,9

61,1 (11,9) 49,3

Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 11,3 - 11,3

0,9 - 0,9

Gain sur cession d'un investissement de Capital (2 569,9) 333,1 (2 236,8)

- - -

Total des ajustements (2 404,9) 303,8 (2 101,1) (12,22) 75,3 (15,5) 59,8 0,34 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (non-IFRS)



432,2 2,51



291,3 1,66

















Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de Capital



2 257,5 13,13



22,0 0,13 Gain sur cession d'un investissement de Capital (2 569,9) 333,1 (2 236,8)

- - - - Total des ajustements (2 569,9) 333,1 (2 236,8) (13,01) - - - - Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de Capital (non-IFRS)



20,6 0,12



22,0 0,13

















Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP (non-IFRS)



411,6 2,39



269,2 1,53

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits



T3 2025 T3 2024

Provenant

de SP&GP Provenant

de Capital Total Provenant

de SP&GP Provenant

de Capital Total Produits 2 794,2 13,6 2 807,8 2 423,9 28,2 2 452,1 Résultat net 144,1 6,4 150,5 90,1 15,8 105,9 Charges financières nettes 21,3 0,8 22,1 39,1 1,7 40,8 Charge d'impôts sur le résultat 23,3 0,6 23,9 35,9 0,6 36,4 RAII 188,8 7,7 196,5 165,0 18,1 183,1 Amortissements 74,9 - 74,9 59,0 - 59,0 RAIIA 263,7 7,7 271,4 224,0 18,1 242,1 Coûts de restructuration et de transformation 17,4 - 17,4 9,2 - 9,2 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 0,4 - 0,4 - - - RAIIA ajusté 281,5 7,7 289,2 233,2 18,1 251,3 Ratio du RAIIA ajusté sur les produits 10,1 % 56,8 % 10,3 % 9,6 % 64,1 % 10,2 %



Neuf mois terminés le 30 septembre 2025 Neuf mois terminés le 30 septembre 2024

Provenant

de SP&GP Provenant

de Capital Total Provenant

de SP&GP Provenant

de Capital Total Produits 8 018,3 50,1 8 068,4 7 017,7 62,6 7 080,3 Résultat net 284,6 2 257,5 2 542,1 213,5 22,0 235,6 Charges financières nettes 96,6 2,2 98,9 117,5 4,6 122,1 Charge d'impôts sur le résultat 56,4 332,4 388,8 67,5 0,6 68,1 RAII 437,6 2 592,1 3 029,7 398,5 27,3 425,8 Amortissements 208,7 - 208,7 182,9 - 182,9 RAIIA 646,3 2 592,1 3 238,5 581,4 27,3 608,7 Coûts de restructuration et de transformation 80,0 - 80,0 13,3 - 13,3 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 11,3 - 11,3 0,9 - 0,9 Gain sur cession d'un investissement de Capital - (2 569,9) (2 569,9) - - - RAIIA ajusté 737,6 22,2 759,8 595,6 27,3 622,9 Ratio du RAIIA ajusté sur les produits 9,2 % 44,3 % 9,4 % 8,5 % 43,7 % 8,8 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Composantes de Services d'ingénierie Régions



T3 2025 T3 2024 Neuf mois

terminés le 30 septembre 2025 Neuf mois

terminés le 30 septembre 2024 Produits







Canada 352,0 348,4 1 043,8 1 091,7 RUI 714,1 650,4 2 045,2 1 860,3 EUAL 540,4 429,1 1 484,7 1 280,5 AMOA 332,9 364,0 960,4 1 025,1 Services d'ingénierie Régions 1 939,3 1 791,9 5 534,0 5 257,6 RAII sectoriel ajusté







Canada 30,3 28,7 72,9 61,7 RUI 87,7 79,8 240,8 208,8 EUAL 54,2 43,8 137,0 119,3 AMOA 28,3 34,0 71,9 99,8 Services d'ingénierie Régions 200,5 186,3 522,5 489,7







30 septembre 2025 30 septembre 2024 Carnet de commandes







Canada



7 833,4 7 431,4 RUI



1 904,3 1 661,6 EUAL



1 786,0 1 613,2 AMOA



1 521,5 1 325,2 Services d'ingénierie Régions



13 045,2 12 031,3

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens

Rapprochement du RAII sectoriel ajusté au RAIIA sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions



T3 2025 T3 2024 Neuf mois terminés le 30 septembre 2025 Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 RAII sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 200,5 186,3 522,5 489,7 Amortissement - Services d'ingénierie Régions 38,0 31,6 109,3 94,5 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 238,5 217,9 631,8 584,1

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens

Calcul des produits sectoriels nets et du ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions



T3 2025 T3 2024 Neuf mois terminés le 30 septembre 2025 Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 Produits - Services d'ingénierie Régions 1 939,3 1 791,9 5 534,0 5 257,6 Déduire : Coûts directs des sous-traitants et autres charges directes recouvrables directement auprès des clients - Services d'ingénierie Régions 553,1 503,2 1 571,7 1 548,7 Produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions 1 386,2 1 288,7 3 962,3 3 708,9 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 238,5 217,9 631,8 584,1 Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions 17,2 % 16,9 % 15,9 % 15,7 %

Services d'ingénierie Régions incluent les secteurs Canada, RUI, EUAL et AMOA Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Calcul de la croissance (contraction) interne des produits



Produits T3 2025 Produits T3 2024 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 939,3 1 791,9 147,4 39,7 106,7 1,0 Énergie nucléaire 596,5 368,9 227,5 6,5 - 221,1 Linxon 224,5 189,0 35,5 6,5 - 29,0 Total - AtkinsRéalis Services 2 760,3 2 349,8 410,5 52,7 106,7 251,1



Produits T3 2025 Produits T3 2024 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 939,3 1 791,9 8,2 % 2,2 % 6,0 % 0,1 % Énergie nucléaire 596,5 368,9 61,7 % 1,7 % - 59,9 % Linxon 224,5 189,0 18,8 % 3,4 % - 15,4 % Total - AtkinsRéalis Services 2 760,3 2 349,8 17,5 % 2,2 % 4,5 % 10,7 %



Produits T3 2024 Produits T3 2023 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 791,9 1 632,9 159,0 31,4 (9,7) 137,3 Énergie nucléaire 368,9 270,5 98,4 4,6 - 93,8 Linxon 189,0 140,1 48,9 3,6 - 45,3 Total - AtkinsRéalis Services 2 349,8 2 043,5 306,3 39,6 (9,7) 276,3



Produits T3 2024 Produits T3 2023 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 791,9 1 632,9 9,7 % 1,9 % (0,6) % 8,4 % Énergie nucléaire 368,9 270,5 36,4 % 1,7 % - 34,7 % Linxon 189,0 140,1 34,9 % 2,6 % - 32,3 % Total - AtkinsRéalis Services 2 349,8 2 043,5 15,0 % 1,9 % (0,5) % 13,5 %



Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2025 Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction)

interne des produits Services d'ingénierie Régions 5 534,0 5 257,6 276,4 163,1 197,2 (83,8) Énergie nucléaire 1 702,1 1 025,1 676,9 24,8 - 652,1 Linxon 664,6 534,8 129,9 22,7 - 107,2 Total - AtkinsRéalis Services 7 900,7 6 817,5 1 083,2 210,5 197,2 675,5



Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2025 Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne

des produits Services d'ingénierie Régions 5 534,0 5 257,6 5,3 % 3,1 % 3,8 % (1,6) % Énergie nucléaire 1 702,1 1 025,1 66,0 % 2,4 % - 63,6 % Linxon 664,6 534,8 24,3 % 4,2 % - 20,0 % Total - AtkinsRéalis Services 7 900,7 6 817,5 15,9 % 3,1 % 2,9 % 9,9 %



Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 5 257,6 4 668,0 589,5 79,2 (77,8) 588,2 Énergie nucléaire 1 025,1 766,0 259,1 11,5 - 247,6 Linxon 534,8 403,9 130,9 7,7 - 123,2 Total - AtkinsRéalis Services 6 817,5 5 837,9 979,6 98,4 (77,8) 959,0



Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 Produits Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 5 257,6 4 668,0 12,6 % 1,7 % (1,7) % 12,6 % Énergie nucléaire 1 025,1 766,0 33,8 % 1,5 % - 32,3 % Linxon 534,8 403,9 32,4 % 1,9 % - 30,5 % Total - AtkinsRéalis Services 6 817,5 5 837,9 16,8 % 1,7 % (1,3) % 16,4 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l'un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des énoncés reliés aux résultats économiques et à la situation financière futurs de la Société. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, et les pertes futurs, les provisions relatives aux demandes d'indemnisation et les révisions des prévisions de coûts spécifiques au projet ou au contrat, et les projets à venir et les possibilités d'importants contrats futurs, notamment dans le secteur Énergie nucléaire; ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date du présent communiqué de presse. Les hypothèses sont posées tout au long du Rapport de gestion annuel de 2024 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »). Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter, des questions liées à des éléments tels que : a) octroi des contrats et calendrier; b) passif sur contrats et risque lié à l'exécution; c) carnet de commandes et contrats comportant des clauses de résiliation pour raisons de commodité; d) concurrence; e) compétence du personnel; f) activités mondiales; g) risques liés au secteur Énergie nucléaire de la Société; h) activités de recherche et développement et investissements connexes; i) acquisition et intégration d'entreprises; j) cession ou vente d'actifs importants; k) dépendance envers des tiers; l) perturbations de la chaîne d'approvisionnement; m) coentreprises et partenariats; n) cybersécurité, systèmes et données informatiques et conformité aux lois sur la protection de la vie privée; o) intelligence artificielle (« IA ») et autres technologies novatrices; p) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; q) orientation stratégique; r) responsabilité professionnelle ou responsabilité pour des services déficients; s) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels; t) lacunes dans la protection d'assurance; u) santé et sécurité; v) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'œuvre; w) épidémies, pandémies et autres crises sanitaires; x) changements climatiques à l'échelle mondiale, conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres; y) enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »); z) propriété intellectuelle; aa) participations dans des investissements; bb) contrats clés en main à prix forfaitaire (« CMPF »); cc) liquidités et situation financière; dd) endettement; ee) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; ff) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; gg) dividendes; hh) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; ii) besoins en fonds de roulement; jj) recouvrement auprès des clients; kk) dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles et corporelles; ll) incidence sur la Société des poursuites judiciaires et réglementaires, des enquêtes et des règlements relatifs aux litiges; mm) inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; nn) réputation de la Société; oo) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; pp) cadre réglementaire; qq) conjoncture économique mondiale; rr) inflation; ss) fluctuations dans les prix des marchandises et tt) impôts sur le résultat.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du Rapport de gestion annuel de 2024 de la Société tels qu'ils peuvent être mis à jour de temps à autre dans le Rapport de gestion trimestriel intermédiaire de 2025 de la Société, déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société, www.atkinsrealis.com , sous la rubrique « Investisseurs ».

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu'ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

Renseignements supplémentaires :

Médias Investisseurs Laurence Myre Leroux Denis Jasmin Gestionnaire, Communications externes Vice-Président, Relations avec les investisseurs et relations médias 514-393-8000, poste 57553 [email protected] [email protected]

Il est possible de consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2025 et le 30 septembre 2024, sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.com.

