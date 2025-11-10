MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de C2AE inc. (« C2AE »), une entreprise d'architecture et d'ingénierie située au Michigan qui exploite huit emplacements et compte environ 120 professionnels au Michigan et dans le nord de l'État de New York.

La transaction souligne l'engagement d'AtkinsRéalis à accélérer sa croissance aux États-Unis en complétant l'empreinte de la Société dans le nord du Midwest américain et en renforçant davantage ses solutions et ses capacités techniques. Fondée en 1966, C2AE fournit des services d'architecture ainsi que de génie civil, mécanique, électrique et des structures. Son siège social se situe à Lansing, au Michigan. Sa clientèle de base comprend les gouvernements étatiques et locaux, les agences de transport et les organisations du secteur privé. Ses marchés finaux principaux sont l'eau, les transports et les bâtiments et lieux.

« Nous sommes ravis d'accueillir C2AE au sein d'AtkinsRéalis », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Cette acquisition renforce notre présence dans le nord du Midwest, élargit nos capacités dans des marchés finaux clés en croissance comme celui de l'eau, et s'harmonise avec notre stratégie d'implantation et d'expansion aux États-Unis. En combinant notre expertise et notre engagement partagé envers l'excellence, nous sommes en bonne position pour offrir des solutions complètes et une valeur à long terme pour nos clients. »

« On sent la fébrilité chez C2AE alors que nous nous apprêtons à nous joindre à AtkinsRéalis », a déclaré Bill Kimble, président de C2AE. « Cet accord prépare le terrain d'une collaboration immédiate et d'une croissance à long terme. Ensemble, nous pouvons entreprendre des projets plus complexes, accroître notre influence dans les collectivités que nous servons avec grande fierté et créer de nouvelles possibilités pour nos précieuses équipes. »

Cette combinaison repose sur une expérience éprouvée, AtkinsRéalis et C2AE ayant déjà collaboré avec succès à plusieurs projets.

« Chez AtkinsRéalis, nos gens sont notre plus grande force, et des partenariats comme celui-ci reposent sur la confiance », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine et Minéraux et métaux d'AtkinsRéalis. « Nous avons vu la force de l'équipe de C2AE et l'harmonisation de nos valeurs dans le cadre de collaborations antérieures. Cette acquisition est fondée sur le respect mutuel, une culture commune qui met l'accent sur les gens et un engagement conjoint à fournir des services de calibre mondial au nord du Midwest. »

À propos d'AtkinsRéalis

Énoncés prospectifs

