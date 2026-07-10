AtkinsRéalis et Scout Engineering signent un protocole d'entente visant à renforcer le partenariat avec les communautés autochtones et à favoriser la prospérité partagée à travers le Canada

CALGARY, AB, le 10 juill. 2026 /CNW/ - AtkinsRéalis, société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, et Scout Engineering & Consulting Ltd. (« Scout »), une société à propriété 100 % autochtone opérant à l'échelle nationale, ont signé un protocole d'entente afin de poursuivre conjointement des opportunités de projets dans les domaines de l'ingénierie, des infrastructures, à vocation sociale et autres secteurs connexes. En établissant un cadre de collaboration, ce protocole d'entente constitue une étape importante vers la mise en place d'un partenariat stratégique à long terme visant à promouvoir le partenariat avec les communautés autochtones, à renforcer les capacités des communautés et à soutenir des projets majeurs dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des transports, de la défense et industriel.

Les deux organisations combineront l'expertise technique ancrée dans les communautés, les savoirs autochtones et les solides relations communautaires de Scout avec les capacités de bout en bout d'AtkinsRéalis en matière d'ingénierie, de conception et de réalisation de projets. Elles travailleront ainsi ensemble pour créer des opportunités qui renforcent la participation autochtone tout en offrant des résultats exceptionnels aux clients et aux communautés. Cette collaboration repose sur la conviction que des partenariats significatifs avec les entreprises autochtones sont essentiels pour construire des infrastructures résilientes tout en contribuant au cheminement du Canada vers la réconciliation.

« Les futures infrastructures du Canada doivent être livrées à travers des partenariats qui créent une valeur durable », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada d'AtkinsRéalis. « Nous travaillons en partenariat avec les nations et les communautés autochtones au Canada depuis des décennies. Forts de cette expérience, notre partenariat avec Scout reflète un engagement commun à bâtir des relations de confiance, à renforcer les capacités et à créer des opportunités qui dépassent le cadre d'un seul projet. En unissant nos forces, nous pouvons soutenir des projets menés avec une excellence technique, créant une valeur économique significative et ancrés dans des relations à long terme. »

Ce protocole d'entente témoigne d'un engagement commun en faveur d'un nouveau modèle de collaboration allant au-delà d'une implication projet par projet. Ce nouveau modèle vise à établir des relations durables, à renforcer le leadership et l'appropriation autochtones, et à créer une prospérité à long terme pour les nations et les communautés autochtones. Le succès ne sera pas uniquement mesuré en fonction des projets réalisés. Scout et AtkinsRéalis travailleront également à renforcer l'écosystème global de la participation autochtone en soutenant les entreprises autochtones, en créant des occasions significatives d'emploi et de développement professionnel, en partageant les connaissances et en contribuant au renforcement durable des capacités institutionnelles.

« Grâce à ce partenariat, nous progressons vers un écosystème plus large de prospérité et d'autodétermination autochtones », a déclaré Steven Vaivada, président et fondateur de Scout Engineering & Consulting. « Les forêts qui s'épanouissent ne sont pas constituées des arbres les plus hauts. Elles se construisent grâce à l'interconnexion et à des relations saines. Chaque arbre et chaque animal reste distinct, mais sous la surface, ils sont liés : ils partagent des ressources, favorisent la croissance et rendent l'écosystème tout entier plus résilient. Nous travaillons avec notre communauté et ceux qui partagent notre approche pour bâtir le Canada autochtone, et cela concerne tout le monde. Lorsque les nations, les communautés, les entreprises, les gouvernements et l'industrie autochtones prospèrent, tous les Canadiens en bénéficient. »

Dans le cadre de ce protocole d'entente, les deux entreprises ont l'intention de collaborer sur des opportunités dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion de projet, des services environnementaux, des infrastructures, des services de conseil aux Autochtones, de la gouvernance, du développement économique, des infrastructures communautaires et des grands projets à travers le Canada. Favoriser de telles collaborations est un élément clé du plan ReconciliACTION qui guide la stratégie d'AtkinsRéalis en matière de relations avec les Autochtones au Canada.

Ensemble, Scout et AtkinsRéalis sont convaincus que l'avenir du Canada est plus solide lorsque les nations autochtones, les gouvernements, le secteur privé et les communautés travaillent main dans la main en tant que partenaires. À l'image d'une forêt saine, une prospérité durable naît de relations qui se renforcent au fil du temps, créant ainsi un écosystème où l'innovation, les opportunités et la réussite partagée peuvent s'épanouir pour les générations à venir.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos de Scout Engineering & Consulting Ltd.

Scout Engineering & Consulting Ltd. est une firme d'ingénierie et de consultation à propriété 100 % autochtone qui offre des services d'ingénierie, de gestion de projets, de gouvernance, environnementaux, d'infrastructures et de développement économique aux Premières Nations, aux gouvernements et à des partenaires de l'industrie partout au Canada. Scout s'engage à faire progresser l'autodétermination des peuples autochtones grâce à des partenariats significatifs qui génèrent des retombées économiques, sociales et communautaires durables. Pour obtenir des nouvelles et de plus amples renseignements, visitez le www.scoutengg.com et LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Laurence Myre Leroux, Gestionnaire principale, Communications externes, Canada, AtkinsRéalis, [email protected]; Jonathan Parenteau, Directeur des finances corporatives, Scout Engineering & Consulting Ltd., [email protected], +1 (514) 318-3783