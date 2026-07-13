AtkinsRéalis nomme deux nouveaux membres à son conseil d'administration, renforçant ainsi son expertise en matière d'IA et de technologie

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce la nomination de Mme Amy Bunszel et de M. William (Bill) Ruh à son conseil d'administration, à compter du 13 juillet 2026. Ces nominations témoignent de l'engagement continu de la Société à renforcer les capacités de son conseil d'administration dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique et des technologies émergentes, qui sont de plus en plus essentielles pour stimuler l'innovation à l'appui des priorités stratégiques d'AtkinsRéalis ainsi que ses ambitions de croissance à long terme.

« Nous avons le plaisir d'accueillir Amy et Bill, deux dirigeants qui possèdent une vaste expertise en croissance d'entreprises axées sur la technologie, en réalisation de transformations numériques à grande échelle et en déploiement de solutions propulsées par l'IA dans des secteurs étroitement liés aux marchés principaux d'AtkinsRéalis », a déclaré William L. Young, président du conseil d'administration. « Fort de ces expériences, ils contribueront à renforcer davantage la capacité du conseil d'administration à guider AtkinsRéalis alors que la Société continue d'intégrer les technologies émergentes à ses activités et à son offre de services, favorisant l'innovation et la création de valeur. À cet égard, leurs points de vue seront déterminants pour appuyer la stratégie Offrir l'excellence et stimuler la croissance de la Société. »

Ces nominations font suite à un processus de sélection rigoureux dirigé par le comité de gouvernance, d'éthique et de développement durable.

Parcours d'Amy Bunszel

Basée à San Francisco, en Californie, Mme Amy Bunszel est vice-présidente exécutive de la division Architecture, Ingénierie et Construction d'Autodesk, où elle supervise un portefeuille mondial de plateformes logicielles essentielles à l'industrie et une équipe de plus de 2 000 professionnelles et professionnels. Cumulant plus de 25 ans d'expérience, elle a dirigé d'importantes transformations axées sur les produits et le numérique, y compris l'intégration des capacités d'IA dans les logiciels d'ingénierie et l'évolution des plateformes infonuagiques utilisées par des millions de professionnels dans le monde. Elle possède une compréhension approfondie du rôle que la technologie peut jouer dans la création d'une valeur commerciale significative au sein d'organisations mondiales complexes. Mme Bunszel possède également de l'expérience au sein du conseil d'administration d'une société ouverte, avec un savoir-faire en matière de gouvernance, de rémunération et de surveillance stratégique.

Parcours de Bill Ruh

Basé à Bozeman, au Montana, M. Bill Ruh est un dirigeant chevronné du secteur des technologies, fort de plus de 35 ans d'expérience à la tête d'initiatives de transformation numérique au sein d'organisations industrielles et d'infrastructures mondiales. Il a également occupé le poste de chef de la direction de Lendlease Digital, où il a développé des plateformes basées sur l'IA pour l'environnement bâti. Avant cela, il a occupé les postes de chef de la direction de GE Digital et de chef de la stratégie numérique de General Electric, où il a dirigé l'une des premières transformations numériques industrielles à grande échelle et déployé des plateformes d'IA, d'analyse de données et de nuage informatique dans de multiples secteurs. M. Ruh est reconnu pour sa capacité à allier un savoir-faire technique approfondi à un sens aigu des affaires, permettant de faire croître des entreprises axées sur la technologie et d'obtenir des résultats mesurables. Il siège actuellement au conseil d'administration d'une société ouverte canadienne, où il a contribué à la stratégie technologique, à la gouvernance et à la création de valeur à long terme.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]