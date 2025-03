ASUBPEESCHOSEEWAGONG NETUM ANISHINABEK, TERRITOIRE DU TRAITÉ 3, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie d'inauguration des travaux en compagnie de la chef Sherry Ackabee, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, s'est tenue aux côtés d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek pour assister au début des travaux de construction d'un centre de soins contre l'exposition au mercure, une installation spécialisée vouée à répondre aux besoins de santé particuliers de la communauté en ce qui a trait à l'exposition au mercure attribuable aux polluants rejetés dans le réseau fluvial English-Wabigoon.

La ministre a réaffirmé l'investissement fédéral de 82 millions de dollars pour soutenir les coûts d'immobilisations de la construction du centre de soins contre l'exposition au mercure. De plus, la ministre, au nom du Canada, s'est engagée à soutenir les membres d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek qui vivent avec un empoisonnement au mercure, maintenant et à l'avenir. Dans le cadre d'une entente de 30 ans, le Canada s'est également engagé à verser 68,9 millions de dollars à la communauté pour qu'elle établisse une fiducie afin de soutenir les activités du centre de soins contre l'exposition au mercure, de sorte que les membres de la communauté puissent recevoir des soins et un soutien près de chez eux et avec dignité.

Le centre de soins contre l'exposition au mercure est un projet communautaire. Les dirigeants communautaires ont cerné les besoins de la communauté en matière de santé et collaboré avec Services aux Autochtones Canada pour établir les modalités de conception, de construction, de propriété et de contrôle de l'établissement. Le centre de soins contre l'exposition au mercure d'environ 6 500 mètres carrés offrira des soins modernes et spécialisés dans un établissement conçu pour intégrer la culture et la tradition à la guérison.

Une fois terminé, le centre offrira des services de soins primaires et de longue durée aux membres de la communauté touchés par l'exposition au mercure. L'établissement offrira des soins holistiques, des traitements et des services tels que du soutien à la vie autonome, de la réadaptation, des soins paramédicaux, une guérison traditionnelle et des activités et mesures de soutien culturelles, où les professionnels de la santé de divers domaines travailleront ensemble pour gérer conjointement les soins aux patients.

Services aux Autochtones Canada continue d'appuyer le leadership communautaire alors qu'il prend des mesures pour réaliser sa vision de la prestation des soins de santé.

Citations

« Enfin, mon peuple aura accès dans la dignité à des soins pour les terribles effets du mercure sur notre santé. Je rends hommage aux anciens dirigeants, ainsi qu'aux nombreuses personnes de la communauté, qui ont persévéré si longtemps pour que ce rêve devienne réalité. Le Canada a promis à Grassy Narrows qu'il serait là en tant que partenaire pour s'assurer que les membres de notre communauté puissent rentrer chez eux et recevoir les soins de qualité dont ils ont besoin. Je rends hommage à la ministre Hajdu pour avoir franchi cette étape historique qui permettra au Canada de tenir sa promesse sacrée envers Grassy Narrows. En même temps, j'appelle le Canada à prendre rapidement des mesures pour indemniser équitablement notre peuple pour la crise du mercure en cours et pour mettre fin aux menaces industrielles qui pèsent sur nos terres, nos eaux et nos populations. »

Chef Sherry Ackabee

Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek

« L'eau, c'est la vie. Elle est essentielle à la santé, à la prospérité et au bien-être de la communauté. Mais pendant des décennies, la communauté d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishnabek s'est vu refuser l'accès à l'eau potable par l'inaction des gouvernements fédéraux et provinciaux successifs. En 2015, le gouvernement fédéral s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de la communauté sur la voie de leur choix pour se remettre des effets dévastateurs de l'eau contaminée. Nos efforts combinés nous ont conduits à la cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui. Cette étape importante donne vie à la vision de la communauté pour la prestation des soins de santé à Asubpeeschoseewagong Netum Anishnabek. Avoir des soins de santé chez eux signifie que les membres peuvent obtenir des soins sans quitter leur communauté. Nous serons là aussi longtemps qu'il le faudra pour soutenir la communauté alors qu'elle continue de croître et de guérir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek, également connue sous le nom de Grassy Narrows First Nation, est une communauté éloignée du nord de l' Ontario située à environ 70 km directement au nord-est de Kenora , en Ontario .

située à environ 70 km directement au nord-est de , en . En 2018, Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek a réalisé une évaluation de la santé communautaire indépendante qui a démontré davantage le besoin d'un centre de soins contre l'exposition au mercure et un groupe de travail sur les soins contre l'exposition au mercure a été formé.

Une équipe d'experts, appuyée par le groupe de travail sur les soins contre l'exposition au mercure a élaboré un plan de service détaillé décrivant les programmes et services de santé à fournir dans le centre de soins contre l'exposition au mercure en fonction des besoins cernés dans l'évaluation de la santé communautaire.

Services aux Autochtones Canada a appuyé le projet du centre de soins contre l'exposition au mercure en s'engageant à verser 82 millions de dollars pour sa construction et 68,9 millions de dollars dans le cadre d'une entente de 30 ans pour son exploitation. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a également travaillé en partenariat avec Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek pour faire avancer des initiatives qui soutiennent la communauté ayant hérité de la contamination par le mercure. Une partie de ce travail comprend : Un engagement envers la construction de nouvelles installations d'eau potable et de traitement des eaux usées pour répondre aux besoins croissants de la communauté. La construction d'un nouveau centre de santé à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek qui, avec le centre de soins contre l'exposition au mercure prévu, donnera aux résidents accès à des services de santé pour les membres de la communauté touchés par l'exposition au mercure. Assurer l'accès aux données de biosurveillance humaine à la demande des membres de la communauté. En collaboration avec le gouvernement de l' Ontario , le Canada appuie les activités du Mercury Disability Board depuis 1986, créé pour superviser la distribution des indemnités pour l'invalidité causée par le mercure aux bénéficiaires admissibles, y compris les bénéficiaires d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek.



Liens connexes

Le gouvernement du Canada et l'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (Grassy Narrows First Nation) signent un accord-cadre révisé pour le centre de soins contre l'exposition au mercure

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]