Les candidatures sont maintenant ouvertes pour devenir l'un des 13 jeunes au Canada qui auront la possibilité de voir leurs efforts de développement durable amplifiés à l'échelle nationale et mondiale, de participer à des ateliers de perfectionnement en leadership et de participer à l'édition mondiale du sommet One Young World Summit 2024, à Montréal.

TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - AstraZeneca Canada et Plan International Canada ont annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la Communauté Eurêka pour les jeunes acteurs du changement au Canada (Communauté Eurêka) - une initiative qui vise à identifier, mettre en lumière, et amplifier l'incroyable influence de 13 jeunes et inspirants acteurs du changement, issus de tout le Canada, qui se concentrent sur certains des plus grands défis de développement durable du Canada et/ou de la planète.

Les candidats sélectionnés seront officiellement annoncés en mai et recevront un soutien total pour participer au sommet One Young World 2024 qui aura lieu à Montréal du 18 au 21 septembre, où ils bénéficieront des opportunités de mentorat, de partage des connaissances et de renforcement des capacités qui soutiennent et accélèrent les changements positifs qu'ils apportent.

Le sommet One Young World (OYW) est un événement mondial annuel qui met en relation les jeunes leaders les plus influents du monde pour créer un monde meilleur, plus durable et plus équitable. En mettant l'accent sur le développement de la prochaine génération de dirigeants, OYW rassemble des représentants de plus de 190 pays et 250 organisations pour relever certains des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée (par exemple, la paix et la réconciliation, l'urgence climatique, la crise alimentaire, l'inégalité en matière d'éducation et de santé, la santé mentale, etc.).

« Chez AstraZeneca, nous pensons que notre avenir dépend de personnes en bonne santé, d'une société en bonne santé et d'une planète en bonne santé », affirme Gaby Bourbara, présidente d'AstraZeneca Canada. « Nous pensons également au pouvoir des individus de faire une grande différence lorsqu'il s'agit de relever certains des défis les plus urgents de notre époque en matière de développement durable - que ce soient le changement climatique et la perte de biodiversité, l'équité en matière de santé, la résilience du système de santé, l'inclusion et la diversité. C'est pourquoi nous annonçons notre engagement à soutenir la prochaine génération de leaders du développement durable au Canada. »

Les jeunes vivant au Canada âgés de 18 à 30 ans* - qui travaillent activement pour avoir un effet positif sur l'un des trois principaux domaines de développement durable (accès aux soins de santé et équité en santé, protection de l'environnement et action climatique, ou diversité, équité et inclusion, y compris l'égalité des genres) sont fortement encouragés à postuler pour rejoindre les jeunes leaders du développement durable de la Communauté Eurêka. Les délégués sélectionnés recevront un financement complet pour participer au sommet One Young World y compris des programmes exclusifs avant, pendant et après le sommet, et bénéficier d'opportunités de mentorat inestimables pour accélérer leurs initiatives.

« Nous sommes ravis que la recherche ait officiellement commencé pour trouver les jeunes esprits les plus brillants au Canada qui tiennent vraiment à faire la différence de manière positive, pour chaque individu, la société et la planète », a déclaré Anjum Sultana, directrice, Leadership des jeunes et défense des politiques chez Plan International Canada. « Nous définissons notre délégué idéal comme un optimiste déterminé : un jeune leader qui incarne l'esprit de changement positif et qui continue à persévérer jusqu'à ce que nous soyons tous égaux. Assister au sommet One Young World 2024 et devenir membre permanent de la communauté des ambassadeurs One Young World permettra de connecter les délégués à d'autres personnes inspirantes et animées qui ne se contentent pas de rêver, mais qui agissent. »

La Communauté Eurêka est un programme national conjoint avec un engagement commun à créer une planète plus durable, plus équitable et plus saine. La communauté cherche à identifier et à connecter une équipe diversifiée de jeunes leaders passionnés des enjeux locaux et mondiaux et qui ont un impact avéré dans les domaines de l'amélioration de l'accès aux soins de santé et de l'équité en santé, du soutien à la protection de l'environnement et de l'action climatique, ou de la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

Les candidatures pour la Communauté Eurêka sont maintenant ouvertes et la date limite de candidature est le 23 avril 2024 à 23 h 59 HAE. Les sélections seront effectuées et les délégués seront avisés d'ici mai 2024.

Visitez le site web de One Young World pour consulter le dossier de candidature officiel et les critères de sélection de la Communauté Eureka.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : oncologie, maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, maladies rares, maladies respiratoires et immunologie, vaccins et immunothérapies. AstraZeneca compte plus de 1 650 employés au Canada et a récemment annoncé l'expansion majeure de ses activités de recherche au Mississauga, notamment dans son centre de R&D existant et la création d'un nouveau centre de développement Alexion pour les maladies rares. Tout récemment, AstraZeneca a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, l'une des cultures d'entreprises les plus admirées du Canada et l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse www.astrazeneca.ca.

À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d'une organisation mondiale vouée à la promotion des droits des enfants et de l'égalité des filles. Plan International bâtit des partenariats puissants pour les enfants depuis plus de 85 ans et est maintenant actif dans plus de 80 pays.

Nous nous tenons aux côtés des enfants, en particulier des filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés-pour-compte ou non valorisés. Nous sommes des optimistes déterminés et nous continuerons à persévérer jusqu'à ce que nous soyons tous égaux.

Visitez plancanada.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de One Young World

One Young World est la communauté mondiale des jeunes leaders. Sa mission est de créer un avenir équitable et durable pour tous, en formant de jeunes leaders qui interviennent pour résoudre les grands défis mondiaux. Elle renforce l'expertise des jeunes leaders, rehausse leur profil et les incite à accroître leur impact.

One Young World offre une plateforme inégalée pour influencer le changement au niveau mondial. Avec un réseau de plus de 13 700 ambassadeurs, les initiatives novatrices menées par la communauté One Young World ont eu un impact direct sur 41,56 millions de personnes dans le monde depuis 2010. Pour chaque dollar investi, les ambassadeurs de One Young World génèrent 16 dollars de valeur sociale.

Son sommet annuel rassemble les jeunes leaders les plus brillants de tous les pays et de tous les secteurs qui s'efforcent d'accélérer l'impact social dans le monde entier. Les délégués de plus de 190 pays sont conseillés par des personnalités influentes du monde politique, économique et humanitaire, telles que la présidente Mary Robinson, la Dre Jane Goodall et le professeur Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel, parmi beaucoup d'autres personnalités mondiales.

*Pour être admissible à la Communauté Eurêka et devenir jeune acteur du changement au Canada, les candidats doivent être âgés de 18 à 30 ans au moment d'envoyer leur candidature. (Plan International Canada, AstraZeneca Canada)

