Les candidatures 2025-2026 pour se joindre à la Communauté Eurêka sont maintenant ouvertes. Ce programme soutiendra l'incidence des jeunes leaders en matière de développement durable grâce à des opportunités d'apprentissage et de financement

TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - AstraZeneca Canada et Plan International Canada lancent la Communauté Eurêka pour les jeunes acteurs du changement au Canada (Communauté Eurêka) de 2025-2026. Pour sa deuxième année, la Communauté Eurêka vise à identifier, accélérer et amplifier l'incidence de la prochaine génération de leaders en matière de développement durable qui œuvrent à améliorer la santé des personnes, de la société et de la planète.

« Chez AstraZeneca, nous nous engageons à apporter des changements positifs au-delà de l'incidence de nos médicaments et nous partageons la conviction de Plan International Canada que chaque personne a le pouvoir de faire une grande différence, affirme Gaby Bourbara, président d'AstraZeneca Canada. L'année dernière, nous avons vu l'incidence incroyable qu'ont eue les membres de la Communauté Eurêka sur la réduction de l'inégalité entre les sexes dans les soins de santé, la lutter contre les changements climatiques dans le Nord canadien, le combat contre la perte de biodiversité et la promotion de l'équité en matière de santé dans les communautés autochtones, pour ne citer que quelques exemples. Nous sommes impatients de soutenir un nouveau groupe de membres de la Communauté Eurêka qui se consacrent à l'édification d'un monde plus sain et plus équitable. »

« Les membres de la Communauté Eurêka 2024 ont abordé certains de nos défis les plus urgents avec dynamisme et détermination », explique Lindsay Glassco, présidente-directrice générale de Plan International Canada. Les membres de la Communauté Eurêka ne pensent pas seulement à un monde meilleur, ils retroussent leurs manches et commencent à le construire! Nous sommes fiers de nous joindre à nouveau à AstraZeneca Canada pour soutenir une nouvelle cohorte de jeunes acteurs du changement qui ouvrent la voie à un avenir plus durable et plus équitable pour tous. »

Les candidatures 2025-2026 pour se joindre à la Communauté Eurêka sont maintenant ouvertes. Les candidats retenus devront présenter une initiative axée sur le développement durable qui a une incidence claire, par l'intermédiaire d'une organisation caritative enregistrée ou d'un projet communautaire auto-initié, afin d'améliorer la santé des personnes, de la société ou de la planète, en mettant l'accent sur l'équité en matière de santé, la résilience du système de santé, la biodiversité et l'action climatique. Cette opportunité s'adresse aux résidents canadiens âgés de 18 à 30 ans au 31 décembre 2025.

Au total, 10 membres de la Communauté Eurêka seront sélectionnés pour participer au programme de 18 mois, qui se terminera en décembre 2026. La Communauté Eurêka soutiendra les jeunes leaders en matière de développement durable en :

Accélérer l'incidence grâce à des fonds de 10 000 $ versés à chaque organisation caritative enregistrée ou projet communautaire de chaque membre de la Communauté Eurêka.

grâce à des fonds de 10 000 $ versés à chaque organisation caritative enregistrée ou projet communautaire de chaque membre de la Communauté Eurêka. Soutenir l'apprentissage et le perfectionnement du leadership au moyen d'un programme et d'ateliers virtuels.

au moyen d'un programme et d'ateliers virtuels. Sensibiliser et créer des liens en offrant des occasions de réseautage et en organisant un sommet en présentiel en 2026, tout en aidant les membres de la Communauté Eurêka à se faire connaître.

en offrant des occasions de réseautage et en organisant un sommet en présentiel en 2026, tout en aidant les membres de la Communauté Eurêka à se faire connaître. Créer une communauté en invitant les membres de la Communauté à se joindre au réseau des anciens membres de la Communauté Eurêka.

« Je suis venue dans ce pays en tant qu'immigrante sans savoir comment fonctionnait le système de santé canadien. Je vivais dans une communauté isolée, et j'ai pu constater par moi-même à quel point les communautés marginalisées, y compris les immigrants et les peuples autochtones, rencontraient des obstacles pour accéder aux soins de santé, explique Inaam Chattha, l'une des membres de la Communauté Eurêka 2024. « En tant que jeune militante, j'espère faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à des soins de santé équitables et adaptés à leurs besoins. La Communauté Eurêka m'a aidée à intensifier mes efforts. »

Pour postuler à la Communauté Eurêka pour les jeunes acteurs du changement au Canada de 2025-2026, veuillez consulter le site https://forms.office.com/r/HGR1UqT7f8. La date limite pour postuler est le 8 juin et les candidats retenus seront avisés cet été.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur la science qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments sur ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des produits biopharmaceutiques, y compris dans les domaines cardiovasculaire, rénal et métabolique, ainsi que respiratoire et immunologique. Au Canada, la société emploie plus de 2 300 personnes et a récemment été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la deuxième année consécutive. Ensemble, le centre de recherche et développement d'AstraZeneca et le centre de développement des maladies rares d'Alexion, AstraZeneca, tous deux basés à Mississauga, en Ontario, mènent plus de 210 études cliniques mondiales dans des domaines tels que le cancer du sein, du poumon et de la prostate, la MPOC, la maladie rénale chronique et les maladies rares. Pour plus renseignements, visitez le site www.astrazeneca.ca.

À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d'une organisation mondiale vouée à la promotion des droits des enfants et de l'égalité des filles. Plan International bâtit des partenariats puissants pour les enfants depuis plus de 85 ans et est maintenant actif dans plus de 80 pays. Nous nous tenons aux côtés des enfants, en particulier des filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés pour compte ou non valorisés. Nous sommes des optimistes déterminés et nous continuerons à persévérer jusqu'à ce que nous soyons tous égaux. Visitez le site www.plancanada.ca pour en savoir plus.

À propos de la Communauté Eurêka

La Communauté Eurêka pour les jeunes acteurs du changement au Canada (Communauté Eurêka) vise à identifier, accélérer et amplifier l'incidence de la prochaine génération de leaders en matière de développement durable qui œuvrent à améliorer la santé des personnes, de la société et de la planète. Créée en 2024 par AstraZeneca Canada et Plan International Canada, la Communauté Eurêka soutient les jeunes leaders en matière de développement durable des jeunes dans les communautés partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.astrazeneca.ca/en/sustainability/eureka-fellowship.html.

Contact :

Sasha Sheludko

NATIONAL Public Relations

+1-(416)-899-9364

[email protected]

SOURCE AstraZeneca Canada Inc.