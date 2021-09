En tant que cheffe de file dans le domaine de la transplantation, Astellas est réputée pour son engagement soutenu dans la sensibilisation et l'accès au don d'organes

MARKHAM, ON, le 15 sept. 2021 /CNW/ - De concert avec la Semaine du don vivant, Astellas Pharma Canada, Inc. est fière d'annoncer sa nomination en tant que nouveau membre du programme du Cercle d'excellence des donneurs vivants de la Société canadienne de transplantation (SCT).

« Il me fait plaisir d'accueillir Astellas au sein d'un groupe de sociétés d'élite engagées à réduire les obstacles financiers au don d'organes de son vivant et de faire de réels progrès afin de s'assurer que les personnes dans le besoin reçoivent une greffe d'organe qui pourrait leur sauver la vie », affirme le Dr Joseph Kim, président de la Société canadienne de transplantation (SCT). « Le programme du Cercle d'excellence des donneurs vivants de la SCT s'assure que les donneurs d'organes sont indemnisés pour les journées d'absence au travail occasionnées par le processus de transplantation, et constitue une merveilleuse façon de soutenir ces héros dans leur quête pour sauver une vie. »

Le programme du Cercle d'excellence des donneurs vivants est une initiative mise en place par l'American Society of Transplantation, appuyée et mise de l'avant par la SCT, qui a pour objectif d'éliminer les coûts financiers reliés au don d'organes vivants en reconnaissant les entreprises dont les politiques soutiennent le don vivant. Puisque les difficultés financières associées au don vivant sont souvent un obstacle majeur pour de nombreux donneurs, le programme souligne le mérite des entreprises qui ont mis en place des politiques pour soutenir les salaires d'un employé, ou du donneur d'un employé, qui donne un rein ou une partie de son foie.

« Depuis plus de 20 ans, Astellas offre son soutien à la médecine de transplantation. En tant que chef de file dans l'industrie, nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre engagement envers le don d'organes », affirme Frank Stramaglia, directeur général d'Astellas Pharma Canada. « Nous espérons que notre adhésion en tant que membre au programme du Cercle d'excellence des donneurs vivants contribuera à sensibiliser davantage le public sur la transplantation et l'option du don vivant, et surtout, nous espérons que cela inspirera nos employés qui envisagent peut-être de faire un don de vie. »

Pour en savoir plus sur le programme du Cercle d'excellence des donneurs vivants de la Société canadienne de transplantation (SCT), veuillez consulter le https://www.cst-transplant.ca/circle-of-excellence.html (Disponible en anglais seulement).

