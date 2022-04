MARKHAM, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est situé à Markham, en Ontario, chef de file en matière de médicaments novateurs, remercie le gouvernement de l'Ontario pour son engagement de 15 millions de dollars sur trois ans pour le nouveau programme d'innovation en sciences de la vie décrit dans le budget du printemps.

« Notre vision chez Astellas est de nous tenir à l'avant-garde du changement dans les soins de santé, en transformant les découvertes scientifiques innovantes en résultats bénéfiques pour les patients », a déclaré Frank Stramaglia, directeur général d'Astellas Pharma Canada, Inc. « Nous pensons que cet investissement dans le secteur des sciences de la vie en Ontario permettra à Astellas et a d'autres acteurs du secteur de progresser dans nos efforts pour faire de l'Ontario une plaque tournante de la biofabrication et des sciences de la vie. ».

Cet investissement fait suite à la publication de la nouvelle stratégie des sciences de la vie proposée par le gouvernement de l'Ontario. Astellas Pharma Inc. Applaudit la nouvelle stratégie de gouvernement et se réjouit de travailler en partenariat pour mettre en œuvre la stratégie afin de faire progresser davantage le secteur en Ontario.

Astellas attend également avec impatience les travaux de la table consultative récemment annoncée pour explorer l'accès aux médicaments anticancéreux à emporter à la maison.

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc. basée à Tokyo, une société pharmaceutique qui exerce ses activités dans plus de 70 pays. Astellas est à l'avant-garde du changement dans les soins pour transformer les découvertes scientifiques innovantes en résultats bénéfiques pour les patients. En nous concentrant sur les besoins médicaux non satisfaits et en menant nos activités avec éthique et intégrité, nous pouvons améliorer la santé des gens au Canada et dans le monde. Pour plus d'informations sur Astellas au Canada, veuillez visiter : astellas.com/ca.

SOURCE Astellas Pharma Canada, Inc.

Renseignements: Amanda Mills Sirois, Directrice principale des communications, Astellas Pharma Canada, Inc., 905-940-5752, [email protected]