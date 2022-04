Astellas s'est classée 47e sur la liste des Meilleurs lieux de travailMC au Canada.

MARKHAM, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. a de nouveau été classée au palmarès des Meilleurs lieux de travailMC au Canada par le Great Place to Work® Institute. Il s'agit de la septième année consécutive où l'entreprise reçoit cette reconnaissance. L'Institut rend hommage aux employeurs à travers le pays qui créent et encouragent des lieux de travail exemplaires Cette année, Astellas s'est classée au 47e rang des entreprises canadiennes dans la catégorie des 1000 employés et plus. Cette reconnaissance en tant que Meilleur lieu de travailMC au Canada s'ajoute au fait qu'Astellas a également été classée cette année au palmarès des Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes pour la septième année consécutive et à la liste inaugurale des Meilleurs lieux de travailMC pour le travail hybride.

« C'est un grand honneur pour nous d'avoir été nommés, année après année, parmi les Meilleurs lieux de travail au Canada, mais nous devons remercier nos employés pour le rôle qu'ils ont joué dans l'obtention de cette reconnaissance », affirme Frank Stramaglia, directeur général d'Astellas Pharma Canada. « Ils contribuent à faire d'Astellas un endroit où il fait bon travailler chaque jour, et leur passion et leur engagement envers notre vision de transformer la science innovante en valeur pour les patients est ce qui rend Astellas vraiment unique. »

Le palmarès 2022 des meilleurs lieux de travailMC au Canada est compilé par l'institut Great Place to Work®. Le processus de concours repose sur deux critères : deux tiers de la note globale proviennent des résultats d'une enquête confidentielle menée auprès des employés, et le tiers restant provient d'un examen approfondi de la culture de l'organisation. Ainsi, on obtient une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture du lieu de travail. Ces données fournissent des données cruciales sur les cinq dimensions suscitant la confiance : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie.

« Cet honneur de figurer à nouveau sur la liste des meilleurs lieux de travail au Canada peut être directement attribué à nos employés », a déclaré Adele Zita, directrice des ressources humaines d'Astellas Pharma Canada. « C'est grâce à leurs commentaires directs que nous figurons sur les listes des meilleurs lieux de travail au Canada et c'est ce qui alimente notre engagement et nos efforts pour façonner une culture inclusive et collaborative qui les soutient, les développe et les inspire. »

Le classement des Meilleurs lieux de travailMC au Canada de cette année capture les témoignages et les opinions de 130 000 employés, ce qui se traduit par un impact sur plus de 500 000 employés canadiens.

Pour en savoir plus sur cette distinction et consulter la liste complète des Meilleurs lieux de travailMC au Canada pour 2022, visitez le site Web de Great Place to Work®.

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une société pharmaceutique dont le siège social se trouve à Tokyo et qui exerce ses activités dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale. Astellas se tient à l'avant-garde du changement dans les soins pour transformer les découvertes scientifiques innovantes en résultats bénéfiques pour les patients. Nous concentrons nos efforts pour répondre aux besoins médicaux non comblés, et nous exerçons nos activités avec éthique et intégrité, ce qui nous permet d'améliorer la santé de la population au Canada et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas au Canada, veuillez visiter le site www.astellas.com/ca/fr.

SOURCE Astellas Pharma Canada, Inc.

Renseignements: Contact pour les médias : Amanda Mills Sirois, Directrice principale, Communications, Astellas Pharma Canada, Inc., [email protected]