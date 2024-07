MUNICIPALITÉ D'ESSEX, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 2,7 millions de dollars dans la route de comté 50 à Essex afin d'accroître la sécurité des piétons et des cyclistes.

Annoncé par Irek Kusmierczyk, député de Windsor--Tecumseh, et Sherry Bondy, mairesse de la Municipalité d'Essex, le projet consiste à mieux relier la route à la nature, aux sites historiques, aux sentiers du réseau de transport actif du comté (County Wide Active Transportation System - CWATS), ainsi qu'aux entreprises locales, ce dont bénéficieront les membres de la collectivité et les visiteurs. Ce projet permettra également de compléter l'itinéraire de transport actif de la route de comté 50, qui relia les collectivités se trouvant entre Amherstburg et Point Pelee, le long de la côte nord du lac Érié.

Les travaux consisteront également à aménager 5,7 kilomètres d'accotements pavés de 1,5 mètre de large, à effectuer le marquage de sécurité sur la chaussée, ainsi qu'à installer des panneaux de signalisation le long de la route de comté 50, de la route de comté 41 jusqu'à la promenade Dahinda. Des aires de repos, des bancs et des panneaux d'orientation seront également installés.

« Investir dans les infrastructures de transport actif procure de nombreux avantages pour toute la population. L'amélioration de la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes sur la route de comté 50 à Essex constitue davantage qu'une simple amélioration de nos infrastructures, c'est un engagement à améliorer la qualité de vie des membres de notre collectivité. »

Irek Kusmierczyk, député ,au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement fédéral pour son importante contribution au projet d'accotements pavés pour la route de comté 50 Ouest dans le cadre du Fonds pour le transport actif d'Infrastructure Canada. Ce projet constitue une étape essentielle qui nous permettra d'améliorer la sécurité et l'accessibilité pour les résidents et les visiteurs, de promouvoir le transport actif et de bâtir une collectivité plus saine et mieux reliée. Nous nous réjouissons des répercussions positives que ce projet aura sur notre municipalité. »

Sherry Bondy, mairesse, Municipalité d'Essex

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 2.7 million $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

