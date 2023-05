Assemblée des MRC - La collaboration au cœur des actions du gouvernement

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Lors de sa participation à l'Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a mis de l'avant les grands chantiers qui sont au cœur de la collaboration entre les municipalités et le gouvernement, soit la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, la gestion des infrastructures d'eau ainsi que le renouvellement de la relation partenariale Québec-municipalités.

Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire

Le premier chantier d'importance dont il a été question est la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire : mieux habiter et bâtir notre territoire. La ministre a rappelé qu'une vaste consultation sur les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire a débuté le 8 mai et se terminera le 31 août 2023. Elle a également souligné la création du Réseau national d'observatoires de l'aménagement et du développement durables des territoires ainsi que la poursuite des travaux sur le projet de loi 16 : Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions. Par ailleurs, elle a réitéré que l'ensemble des mesures du plan de mise en œuvre de la Politique seront annoncées prochainement.

Gestion des infrastructures d'eau

Un autre dossier parmi les priorités du gouvernement est la gestion des infrastructures municipales d'eau. Les plans de gestion des actifs et la nouvelle mouture du Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023, doté d'une enveloppe de 2,4 G$, font partie des solutions qui permettront de pérenniser nos infrastructures et de planifier à plus long terme les investissements nécessaires.

Entente partenariale

Enfin, comme le Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes!, doté d'une enveloppe de 7,3 G$, prendra fin en 2024, la ministre a indiqué que les discussions pour le renouvellement de la relation partenariale entre les municipalités et le gouvernement auraient lieu au cours des prochains mois. Elle a souligné l'importance que cette relation soit basée sur l'engagement de toutes les parties autour d'objectifs communs.

« Nos élus municipaux ont à cœur l'aménagement durable et le développement de leurs collectivités. D'ailleurs, notre gouvernement peut compter sur leur implication pour la réalisation de tous les grands chantiers qu'ils mènent pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Je tiens donc à les remercier pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien ainsi que pour leur précieuse collaboration! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

