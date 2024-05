PORT COLBORNE, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial du marché des véhicules électriques (VE). Comme la demande de VE continue de croître, nous voulons qu'un plus grand nombre de ces véhicules soient assemblés ici même, au Canada. Au cours des quatre dernières années, plus de 46 milliards de dollars ont été investis à l'échelle du pays par des fabricants d'automobiles, de batteries pour VE et de composantes de batteries - et des milliards d'autres sont à venir. Ces entreprises mondiales recherchent un partenaire fiable qui possède des talents de calibre mondial, et c'est exactement ce que nous avons à offrir.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, saluent l'investissement d'environ 1,6 milliard de dollars annoncé par Asahi Kasei Corporation pour la construction d'une usine de séparateurs de batteries pour VE à Port Colborne, en Ontario. Comme il est prévu que le marché nord-américain des VE connaisse une croissance à moyen et long terme, l'entreprise entend effectuer d'autres investissements de plusieurs milliards de dollars en plusieurs phases. Les détails concernant les emplois directs créés par cet investissement sont sur le point d'être finalisés et seront annoncés à une date ultérieure.

La décision d'Asahi Kasei de construire cette nouvelle usine à Port Colborne témoigne du climat d'affaires concurrentiel, de la main-d'œuvre hautement qualifiée et des chaînes d'approvisionnement fiables que l'on trouve au Canada et en Ontario. Le projet devrait bénéficier d'une aide fédérale grâce au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres. L'Ontario entend aussi soutenir ce projet au moyen de mesures directes et indirectes.

Le secteur de l'automobile du Canada, qui stimule l'innovation et crée des emplois bien rémunérés, est depuis longtemps un moteur de croissance économique. Avec la demande de VE qui ne cesse de croître, nous sommes bien placés pour attirer d'autres investissements, consolider notre leadership dans les industries de l'automobile, de la fabrication de batteries pour VE et de la production de matériaux de batterie, et générer de la croissance économique et des opportunités aujourd'hui et pour les générations à venir.

Citation s

« Le Canada a misé gros sur les véhicules électriques et, aujourd'hui, les plus grands constructeurs du monde les fabriquent ici même, au pays. L'investissement d'Asahi Kasei est un autre vote de confiance dans notre secteur de l'automobile et ses travailleurs. Nous créons des emplois bien rémunérés, nous gardons notre air pur et nous plaçons le Canada à l'avant-garde de cette occasion formidable. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une autre bonne nouvelle pour le secteur de la fabrication de véhicules électriques de calibre mondial de l'Ontario et pour les milliers de travailleurs qui bénéficieront des investissements de plusieurs milliards de dollars effectués dans notre province. L'investissement d'Asahi Kasei apportera une croissance économique et des emplois bien rémunérés aux travailleurs de Port Colborne et de toute la région de Niagara. Il s'agit également d'un nouveau témoignage de confiance dans le travail constant que fait notre gouvernement pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement nationale des VE en Ontario qui profite aux travailleurs de toute la province, qu'ils travaillent à l'extraction de minéraux critiques dans le Cercle de feu, à la fabrication de batteries à Port Colborne ou dans d'autres domaines intermédiaires. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« On trouve au Canada les travailleurs talentueux, les matières premières, l'électricité propre et le savoir-faire dans la production dont on a besoin pour fabriquer des véhicules électriques. Ces atouts ont permis au Canada d'attirer des milliards de dollars d'investissements privés pour développer sa chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Ces progrès, qui attirent des investissements considérables, sont soutenus par six importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie, lesquels incitent les entreprises à investir au Canada, contribuent à créer des emplois bien rémunérés et nous permettent de rester sur la bonne voie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le Canada est l'un des rares pays qui possèdent tous les éléments nécessaires - soit les travailleurs compétents, l'énergie verte et les minéraux critiques - pour devenir un chef de file mondial de la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Nous sommes heureux de compter Asahi Kasei parmi les entreprises internationales qui ont choisi le Canada et qui travaillent à nos côtés pour assurer la transition vers un avenir caractérisé par le transport écologique. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Au cours des quatre dernières années, l'Ontario est devenu le maillon central de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques au Canada, attirant des milliards de dollars d'investissements de la part de fabricants automobiles et de fournisseurs de batteries pour VE et de matériaux de batterie du monde entier. Aujourd'hui, notre gouvernement est fier d'accueillir Asahi Kasei, le dernier venu dans l'écosystème automobile florissant de l'Ontario. Merci, Asahi Kasei, de faire confiance à l'Ontario en tant que partenaire de votre réussite. »

-- L'hon. Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Alors que la demande de véhicules électriques - et de batteries lithium-ion qui les alimentent - continue d'augmenter, nous sommes impatients d'implanter au Canada la première usine de fabrication de séparateurs lithium-ion par voie humide Hipore™. Grâce aux ressources renouvelables abondantes, aux travailleurs qualifiés et au soutien solide de la communauté de Port Colborne, nous serons en mesure de mieux servir nos partenaires dans la région ainsi que l'ensemble du marché automobile nord-américain à partir de cette installation. »

-- Koshiro Kudo, président et représentant de la direction, Asahi Kasei Corporation

Faits saillants

Asahi Kasei Corporation est une entreprise multinationale dont le siège social est à Tokyo , au Japon.

, au Japon. La nouvelle usine d'Asahi Kasei à Port Colborne fabriquera des séparateurs de batteries Hipore™, un composant essentiel des batteries lithium-ion utilisées dans les VE qui rend les batteries plus durables. La construction de l'usine sera achevée d'ici la fin de 2024, et l'usine devrait entrer en exploitation commerciale en 2027.

fabriquera des séparateurs de batteries Hipore™, un composant essentiel des batteries lithium-ion utilisées dans les VE qui rend les batteries plus durables. La construction de l'usine sera achevée d'ici la fin de l'usine devrait entrer en exploitation commerciale en 2027. Le séparateur de batterie Hipore™ est un film microporeux de polyoléfine qui empêche l'anode et la cathode de se toucher et de causer des courts-circuits et permet aux ions de lithium de circuler dans les deux sens pendant la recharge et la décharge d'une batterie.

Selon les prévisions, les ventes globales de VE seront plus de trois fois plus importantes en 2030 qu'en 2023, et le Canada est bien placé pour être un grand joueur dans la production de VE.

le Canada est bien placé pour être un grand joueur dans la production de VE. Dans le projet de loi C-69, la loi d'exécution du budget de 2024 , le gouvernement propose la mise en œuvre du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, qui serait offert de manière rétroactive au 1 er janvier 2024. Ce crédit d'impôt remboursable atteindrait 30 % des investissements dans de la machinerie et de l'équipement utilisés dans le cadre d'activités admissibles qui sont liées à la fabrication ou à la transformation de technologies propres ainsi qu'à l'extraction, à la transformation ou au recyclage de minéraux critiques. Il ciblerait principalement les activités nécessaires à l'atteinte de la carboneutralité, comme la fabrication de véhicules zéro émission et de batteries ainsi que de composants spécialisés et de composants intégraux en amont pour ces activités.

, le gouvernement propose la mise en œuvre du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, qui serait offert de manière rétroactive au 1 janvier 2024. Ce crédit d'impôt remboursable atteindrait 30 % des investissements dans de la machinerie et de l'équipement utilisés dans le cadre d'activités admissibles qui sont liées à la fabrication ou à la transformation de technologies propres ainsi qu'à l'extraction, à la transformation ou au recyclage de minéraux critiques. Il ciblerait principalement les activités nécessaires à l'atteinte de la carboneutralité, comme la fabrication de véhicules zéro émission et de batteries ainsi que de composants spécialisés et de composants intégraux en amont pour ces activités. Afin de réaliser tout le potentiel de la chaîne d'approvisionnement canadienne de calibre mondial dans le secteur des VE, le Budget 2024 prévoit un nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des VE de 10 %. Ce crédit d'impôt vise à attirer des investissements privés et à créer des emplois bien payés dans toute cette chaîne d'approvisionnement - du montage de VE à la production de batteries, en passant par la production de matériaux actifs de cathodes. Ce crédit d'impôt complète le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres de 30 %, lequel fait partie de la série de crédits d'impôt à l'investissement d'envergure représentant 93 milliards de dollars.

10 %. Ce crédit d'impôt vise à attirer des investissements privés et à créer des emplois bien payés dans toute cette chaîne d'approvisionnement - du montage de VE à la production de batteries, en passant par la production de matériaux actifs de cathodes. Ce crédit d'impôt complète le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres de 30 %, lequel fait partie de la série de crédits d'impôt à l'investissement d'envergure représentant 93 milliards de dollars. En début d'année, BloombergNEF a classé le Canada en tête des chaînes d'approvisionnement des batteries de VE à plus forte attractivité dans le monde, devant la Chine, qui occupait la première place depuis le début du classement.

Le Canada a attiré des investissements dans sa chaîne d'approvisionnement des VE, de l'extraction minière à la fabrication. Si l'on additionne le nouveau projet d'Asahi Kasei, ces investissements s'élèvent maintenant à plus de 46 milliards de dollars depuis 2020.

a attiré des investissements dans sa chaîne d'approvisionnement des VE, de l'extraction minière à la fabrication. Si l'on additionne le nouveau projet d'Asahi Kasei, ces investissements s'élèvent maintenant à plus de 46 milliards de dollars depuis 2020. Le secteur des transports est à l'origine d'un quart des émissions au Canada. Le gouvernement s'est donc donné un objectif ambitieux, soit que tous les véhicules vendus au pays soient des véhicules zéro émission d'ici 2035. Cet objectif est accompagné de mesures de soutien qui comprennent des infrastructures de recharge et des incitatifs à l'achat.

