La soirée, qui rassemblera un millier de personnes à Arsenal art contemporain dans quelques semaines, comptera notamment sur une performance absolument magique de Cœur de Pirate, en écho à une œuvre phare du répertoire du Musée : l'œuvre vidéographique A Lot of Sorrow. Celle-ci repose sur une collaboration entre l'artiste islandais Ragnar Kjartansson et le groupe de musique américain The National, ayant chanté 105 fois la pièce Sorrow lors d'une performance d'exception en 2013, d'une durée de 6h sans interruption. Une collaboration avec Bravo musique permettra cette magnifique interprétation de Cœur de Pirate en plus d'une prestation de Naomi, artiste multidisciplinaire qui mélange ses talents de danse et de chant. Ses airs estivaux caribéens qu'elle pimente au gré de ses influences pop, RnB et house sauront plaire aux gens sur la piste de danse. Plusieurs DJ locaux prendront également part à l'évènement festif et électriseront la soirée, tels que L'Isle, Nana Zen, Kiari, Marica, Prince Charli.

UN ENCAN D'EXCEPTION

Les collectionneurs et amateurs d'art contemporain peuvent consulter dès maintenant le catalogue de l'encan qui compte cette année plus de 28 œuvres mises aux enchères en ligne au profit des artistes donateurs et de la Fondation du MAC. Les mises débuteront le 7 mai prochain dès 9 h et termineront le soir de l'événement à minuit, où les œuvres seront d'ailleurs exposées. Cet encan, présenté par EY et ayant pour patron d'honneur Simon Beaulieu (EY), fait rayonner les créations d'artistes canadiens émergents et professionnels. Soigneusement sélectionnées par Erika Del Vecchio, commissaire de l'encan de l'événement, ces œuvres reflètent la diversité des médiums et des genres.

Du collectionneur chevronné à celui qui explore pour la première fois le monde de l'acquisition d'œuvres d'art, la variété des prix saura satisfaire toutes les aspirations. Les fonds récoltés seront d'ailleurs remis en majorité à la Fondation du MAC et le tiers du montant sera versé aux artistes participants.

« En participant à l'encan, non seulement soutenez-vous les artistes et le MAC, vous soutenez également l'ensemble du milieu culturel. Chaque mise est bien plus qu'un simple geste financier ; c'est une déclaration de votre engagement envers l'art », mentionne Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

L'ART AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ

L'encan des Printemps du MAC célèbre le rôle essentiel de l'art et des artistes dans notre société qui sont les visionnaires, les témoins de notre époque et les agents du changement culturel. C'est dans cette optique que 28 talentueux artistes ont été sélectionnés, soit Abbas Akhavan, Alexa Kumiko Hatanaka, Anne-Renée Hotte, Antoine Lussier, Claire Milbrath, Dou Wei, Edward Maloney, Emilie Grace Lavoie, Fatine-Violette Sabiri, Florence Viau, Jeremy Le Chatelier, Lorna Bauer, Malik McKoy, Margot Klingender, Marie-Ève Lecavalier, Matthew Shlian, Nadège Grebmeier Forget, Orise Jacques Durocher, Phyllis Lambert, Pierre Dorion, Roxanne Doucet, Sarah Pupo, Sécrétion Féline, Stéphane La Rue, Studio Rat, Wally Dion, William Sabourin et Yann Pocreau. À travers la peinture, la sculpture et les créations design, ces artistes se sont surpassés pour repousser les limites des arts visuels et marquer de manière indéniable la scène culturelle canadienne.

« Je vous invite à imaginer vivre avec l'une de ces œuvres. À la contempler ici et surtout à venir la voir lors de l'événement et de la considérer chez vous, afin qu'elle devienne votre icône », Erika Del Vecchio, Commissaire de l'encan Printemps MAC.

SE PROCURER UNE OEUVRE

Autant les non-participants que ceux qui seront de la partie aux Printemps du MAC peuvent participer dès le 7 mai à l'encan, directement en ligne, et ce jusqu'au 17 mai 2024 à minuit.

Cet encan, qui offre un soutien précieux tant aux artistes qu'au MAC ainsi qu'à l'ensemble du milieu culturel, bénéficie grandement de l'appui essentiel de EY, son présentateur officiel, et de divers partenaires tels qu'Artys Transit, Photosynthèse et SHOP Encadrements. Simon Beaulieu, patron d'honneur et Associé directeur | Services consultatifs pour le secteur financier, chez EY Canada, est enthousiasmé par cette formidable opportunité offerte aux artistes lors de cet encan, qui permet de mettre en lumière leur talent et de saluer leur réussite :

« Votre générosité joue un rôle essentiel dans le soutien de nos artistes. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à participer activement à cet encan et à enchérir sur les œuvres qui résonnent avec vous. »

DES ICÔNES SUR LE TAPIS ROUGE

Reconnue pour sa foule excentrique et festive parmi laquelle on retrouve chaque année philanthropes et amateurs d'art, nombre d'artistes, comédiens, musiciens, personnalités publiques, politiciens et bien sûr, créateurs de contenu, la soirée des Printemps du MAC se fait un devoir cette année de jumeler certains de ces invités de marque avec des designers locaux.

Ainsi, une dizaine de personnalités publiques fouleront donc le tapis rouge, le 17 mai, vêtues de pièces sur mesure réalisées par des icônes tels que Eliza Faulkner, Marie Saint Pierre, Markantoine Lynch-Boisvert (MRKNTN), Vincent La Kuach, Catherine Préfontaine, Lucas Stowe, Geni Hill, Noémiah, Jessy Colluci et Julia Beauparlant. C'est d'ailleurs l'occasion de surveiller les plateformes sociales de Catherine Brunet, Julie-Anne Ho, Catherine St-Laurent, Lolitta Dandoy, Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay, Gisèle Lullaby, Anachnid, Naomi et Lucas Stowe pour apercevoir des images de la conception des fameuses tenues créées pour l'occasion!

À PROPOS DE LES PRINTEMPS DU MAC 2024

Événement annuel caritatif d'envergure, Les Printemps du MAC a pour mission de faire découvrir et connaître le MAC à la relève. Ce sont plus de 1000 philanthropes qui se retrouvent chaque année pour célébrer l'art contemporain d'ici et d'ailleurs au profit du MAC. L'identité visuelle de cette soirée 2024 est une conception de Baillat Studio et la séance photo, chapeautée par Baillat Studio, est le produit de la photographe Lian Benoit et des talents de chez Humankind et Folio.

La production de la soirée sera en tout point grandiose étant signée par RAISONNABLE, et appuyée par le comité des Printemps du MAC. Ce comité est coprésidé par Allison Forbes (Fondatrice et présidente, Raisonnable) et Charles LeMay (Directeur, Communications Externes / Relations Publiques, Sphère Media) et comprend nombre de membres bénévoles qui offrent de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès. C'est sans compter la participation généreuse des coprésidents d'honneur de cette année, Claudia Girard (KPMG) et Alexandre Reise-Filteau (Le Groupe Reise | RBC Dominion valeurs mobilières).

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production et la diffusion d'expositions et des programmes éducatifs et ainsi faire la promotion de l'art contemporain. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis soixante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Depuis le 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire.

Les Printemps du MAC sont sur Facebook et Instagram

#printempsMAC

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Renseignements: Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal, Informations : 514 847-6251, [email protected]; Source & rayonnement : BROUILLARD, [email protected], 418 682-6111