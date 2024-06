Arrivée d'un arbitre à CDN-NDG pour faire respecter les règles de propreté

MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Sur le terrain de la propreté, un nouvel arbitre entre en jeu! L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est ravi d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle campagne de propreté « On joue tous sur le même terrain. Gardons-le propre! » axée sur l'univers du sport et animée par un personnage tout à fait unique : un arbitre!

Crédit photo : Allan Mcinnis - Image Campagne : agence Beauvoir (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

Dans le cadre de cette initiative, notre charismatique arbitre endossera le rôle de porte-parole, mettant en lumière l'importance de maintenir nos espaces publics propres. Avec son style ludique, l'arbitre ne reculera devant rien pour rappeler à chacun l'importance de respecter les règles de la propreté urbaine.

« La campagne « On joue tous sur le même terrain. Gardons-le propre! » est bien plus qu'une simple initiative de propreté. Elle reflète notre engagement profond envers la qualité de vie dans notre arrondissement. La propreté de nos espaces publics est essentielle pour le bien-être de chacun et pour la beauté de nos quartiers. En tant que mairesse, je suis fière de lancer cette campagne qui, avec une touche d'humour et de convivialité, nous rappelle l'importance de prendre soin de notre environnement commun. Ensemble, faisons de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce un endroit où il fait bon vivre » déclare la mairesse de l'arrondissement, madame Gracia Kasoki Katahwa.

La campagne « On joue tous sur le même terrain. Gardons-le propre! » s'appuie sur les valeurs d'esprit d'équipe et de respect mutuel, tout en intégrant une touche d'humour. De plus, l'utilisation d'un arbitre et les codes qui lui sont associés permettent facilement de rejoindre une grande partie de la population.

Notre arbitre, aussi drôle que vigilant, n'hésitera pas à sortir son sifflet ou même à brandir un carton rouge pour signaler les fautes en matière de propreté.

En parallèle à cette campagne, un groupe de travail dédié à la Gestion des matières résiduelles (GMR) a été créé en 2024 à la suite d'un hackathon mené avec différents partenaires internes et externes de l'arrondissement. Cette collaboration vise à développer des solutions innovantes pour améliorer les opérations de gestion des déchets sur le terrain. Les premières actions du groupe de travail seront déployées cet automne dans le secteur plus au nord de Côte-des-Neiges. Les actions visent entre autres à sensibiliser et à outiller les propriétaires, gestionnaires et concierges des immeubles.

Les résidentes et les résidents pourront apercevoir notre arbitre dans les parcs de l'arrondissement ainsi que sur nos artères commerciales dès le début de l'été. Sa présence sera aussi visible sur les réseaux sociaux de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Lisa Cerasuolo, Directrice de cabinet, 514-581-5288