Arrestation de cinq personnes pour possession de cannabis non estampillé au point d'entrée de Cornwall

CORNWALL, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) rapporte que cinq personnes ont été accusées dans la foulée d'une importante saisie de cannabis non estampillé et de produits connexes à un point d'entrée de Cornwall.

Le 25 avril 2026, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté un véhicule entrant au Canada par le point d'entrée de Cornwall. Pendant l'inspection, les agents ont découvert une quantité importante de cannabis et de produits de vapotage non estampillés dissimulés dans le véhicule.

Le Groupe de travail régional de Cornwall procède à la saisie de produits de cannabis non estampillés et de produits connexes.

Cette affaire fait maintenant l'objet d'une enquête par le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC).

Dans le cadre de l'enquête, les agents de la GRC ont saisi :

32,3 kg de cannabis non estampillé (valeur estimée : 142 418,62 $).

1 700 cartouches de vapotage de THC - 1 g chacune (valeur estimée : 34 000 $).

Deux emballages de produits comestibles contenant du THC (1 100 mg au total).

2 510 $ CA en espèces

Sept appareils cellulaires

Les personnes accusées suivantes sont cinq ressortissants bangladais, résidant actuellement dans la région de Toronto et au Canada et détenant un permis de travail valide. Elles ont été placées en garde à vue sans incident :

Mostafizzur Rahman (31 ans)

Mashuk Iqbal (30 ans)

MD Ashraful Alam (30 ans)

Maher Afroz (25 ans)

Shurove Akter (28 ans)

Chacun des accusés fait face aux chefs d'accusation suivants :

Possession de cannabis non estampillé en infraction à l'article 158.11 (1)(b) de Loi de 2001 sur l'accise, et;

Possession de cannabis en vue de la distribution, en infraction à l'article 9(2) de la Loi sur le cannabis.

Mashuk Iqbal fait face à une accusation supplémentaire d'omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, contrairement à l'article 145(5)a) du Code criminel, puisqu'il était en liberté sous caution pour deux infractions similaires dans la région de Toronto au moment de son arrestation. Il demeure détenu.

L'enquête se poursuit.

Le GTRC est un groupe de travail conjoint composé de la GRC de Cornwall, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'ASFC et du ministère des Finances de l'Ontario. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de confiance américains pour lutter contre la criminalité des deux côtés de la frontière.

Citations

« Cette interception au point d'entrée témoigne du travail rigoureux et vigilant de nos partenaires de l'ASFC. La GRC est fière de travailler à leurs côtés pour faire progresser ces enquêtes afin d'aider à assurer la sécurité de nos frontières et de nos collectivités. »

Inspecteur Étienne Thauvette, officier responsable, détachement de Cornwall, Police fédérale, Région du Centre, GRC

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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