DAN : TSX-V (Canada)

JE9N : FSE (Allemagne)

DRRSF : OTCQB (É.-U.)

SAGUENAY, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQB : DRRSF) (FRANKFURT : JE9N), une société minière de phosphate en développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean au Québec, a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu des résultats préliminaires très positifs issus de tests en cours visant à mieux quantifier la répartition de la production de l'acide phosphorique dérivé du concentré de phosphate à haute pureté de la Société. Les résultats reçus de Corem indiquent que jusqu'à 80 % de l'acide pouvait être transformé en acide phosphorique purifié (« APP »), un produit final haut-de-gamme utilisé dans des applications avancées telles que la batterie LFP et comme additif alimentaire direct.

« Le concentré de phosphate peut généralement être transformé en trois grandes classes d'acides », a expliqué Raphael Gaudreault, chef des opérations d'Arianne Phosphate. « Le phosphate est surtout connu pour son utilisation dans les engrais secs en vrac, un produit à fort volume mais à faible marge. Au-delà de cela, si la qualité sous-jacente du concentré de phosphate le permet, des produits de haut niveau peuvent être obtenus, tels que l'acide phosphorique vert de bonne qualité utilisé dans les aliments pour animaux et les engrais spécialisés, passant par divers niveaux de APP, y compris un « acide blanc » premium. Plus votre concentré de phosphate est bon, meilleures sont vos chances de produire un ratio plus élevé de produits haut de gamme. Ces résultats démontrent la capacité d'Arianne à produire un volume significatif de produits haut de gamme à partir de notre concentré. »

La demande pour l'acide phosphorique purifié a rapidement augmenté, alors que des applications telles que la batterie lithium-fer-phosphate (« LFP ») gagnent en popularité, mettant une pression supplémentaire sur l'offre disponible et contribuant aux pénuries prévues d'ici la fin de cette décennie. L'utilisation du phosphate en agriculture et dans la transition énergétique, combinée aux enjeux difficiles de la sécurité de l'approvisionnement, a conduit à son ajout sur les listes des minéraux critiques du Québec et du Canada en 2024, et plus récemment des États-Unis à la fin de 2025. Compte tenu de la nature ignée rare du gisement de phosphate d'Arianne, la Société cherche activement à participer à la production de cette denrée essentielle et, à la mi-2024, a publié (voir les communiqués de presse daté du 27 juin 2024 et du 8 novembre 2024) une étude de préfaisabilité sur une installation de production APP capable de gérer la production de sa mine entièrement autorisée de Lac à Paul. Depuis, la Société continue de travailler à optimiser cette opportunité tout en bénéficiant d'un soutien important des gouvernements fédéral et provincial.

« Tous les ingrédients sont là », a déclaré Brian Ostroff, responsable des initiatives stratégiques et commerciales chez Arianne Phosphate. « Étant basés au Québec, le Canada élimine de nombreux enjeux géopolitiques et de sécurité logistique historiquement associés au phosphate ; la nature géologique de notre gisement nous permet de produire un concentré de phosphate très pur, et nous sommes la seule mine de phosphate non développée entièrement autorisée en Occident. Ces résultats, qui améliorent encore notre gamme de produits au-delà des chiffres précédemment publiés, pourraient considérablement accroître les bénéfices économiques associés à nos projets. Passer d'environ 65 % de la production en acide blanc à environ 80 % pourrait signifier une plus grande rentabilité et plus de APP pour un marché en expansion. »

Enfin, comme indiqué dans le communiqué de presse d'Arianne du 17 mars 2026, la Société a fait appel à Global One Media, une entité indépendante, pour fournir des communications numériques. Le contrat a été signé le 20 février 2026 avec une date d'entrée en vigueur au 1er mars 2026. Global One Media (www.globalonemedia.com) est une société de marketing d'investissement spécialisée dans la communication numérique pour les entreprises cotées en bourse. En combinant le développement stratégique des récits et la création de contenu premium, l'entreprise aide les émetteurs à accroître leur visibilité, à se connecter avec les investisseurs et à renforcer une notoriété durable sur le marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos d'Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l'information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l'« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective comprend, sans s'y limiter, la qualité et la production anticipée du concentré d'apatite par la Société au projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment, sans toutefois s'y limiter : la volatilité du cours de l'action; les risques liés aux changements des prix des matières premières; les sources et le coût des installations énergétiques; l'estimation des exigences en capital initial et continu; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation; les conditions générales des marchés et de l'économie mondiaux; les risques associés à l'exploration; au développement et à l'exploitation des gisements minéraux; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration; du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations monétaires; les risques environnementaux; la concurrence l'embauche de personnel expérimenté; l'accès à des infrastructures adéquates pour soutenir les activités minières, de traitement, de développement et d'exploration; les risques liés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance à l'égard du personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues au projet Lac à Paul ne soit pas disponible aux conditions acceptables, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de variation défavorable importante des prix des produits de base, la réalisation des plans d'exploration et de développement conformément aux plans et la réalisation des résultats attendus de ces plans, la réception de l'approbation réglementaire requise, ainsi que les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présentes. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour cette information prospective, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Coordonnées : Technique, Raphael Gaudreault, Chef des opérations, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info, Brian Ostroff, Chef des initiatives stratégiques et commerciales, Tél. : 514-928-9952, [email protected]