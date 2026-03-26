DAN : TSX-V (Canada)

JE9N : FSE (Allemagne)

DRRSF : OTCQB (É.-U.)

SAGUENAY, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQB: DRRSF) (FRANKFURT: JE9N), une société minière de phosphate en développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean au Québec, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à une présentation en webdiffusion au Sommet des investisseurs industriels et matériaux de base Lytham Partners 2026, qui aura lieu le mercredi 1er avril 2026.

« J'ai hâte de mettre à jour la communauté des investisseurs sur les progrès de l'entreprise », a déclaré Brian Ostroff, chef des initiatives stratégiques et commerciales. « Au cours des derniers mois, Arianne a publié beaucoup de nouvelles importantes alors que nous travaillons avec des partenaires potentiels pour faire avancer le développement de notre projet de classe mondiale. Le projet Lac à Paul est le plus grand gisement non développé au monde, capable de produire un concentré de phosphate de très haute pureté, idéal pour des applications spécialisées telles que la batterie LFP. Situé au Québec, Canada, sûr géopolitiquement et favorable à l'exploitation minière, Lac à Paul est le seul projet non développé et autorisé de l'occident. »

La webdiffusion aura lieu à 14 h (HE) le mercredi 1er avril 2026, en anglais. La webdiffusion est accessible en visitant la page d'accueil de la conférence à https://lythampartners.com/ibmsummit26/ ou directement à https://lythampartners.com/ibmsummit26/drrsf/. Une rediffusion sera également disponible via les mêmes liens.

À propos d'Arianne Phosphate :

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate Inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km au nord de la région du Saguenay / Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39% de P 2 O 5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants.

Personne qualifiée

Raphael Gaudreault, ing., Une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l'information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l'« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l'« information prospective »). Les informations prospectives incluent, sans s'y limiter, la qualité et la production prévues par la Compagnie du concentré d'apatite lors du projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment, sans toutefois s'y limiter : des retards imprévus dans l'exécution des ententes définitives en lien avec le prolongement de la facilité de crédit ou dans l'obtention de l'approbation réglementaire; l'incapacité de réaliser le prolongement des facilités de crédit à la Date de clôture; la volatilité du cours de l'action; les risques liés aux changements des prix des matières premières; les sources et le coût des installations énergétiques; l'estimation des exigences en capital initial et continu; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation; les conditions générales des marchés et de l'économie mondiaux; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation des gisements minéraux; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations monétaires; les risques environnementaux; la concurrence pour l'embauche de personnel expérimenté; l'accès à des infrastructures adéquates pour soutenir les activités minières, de traitement, de développement et d'exploration; les risques liés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance à l'égard du personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues au projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions acceptables, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, sans s'y limiter, les modalités essentielles de la prolongation de la facilité de crédit ayant été convenues par les parties, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de variation défavorable importante des prix des produits de base, la réalisation des plans d'exploration et de développement conformément aux plans et l'atteinte des résultats attendus de ces plans, la réception de l'approbation réglementaire requise, ainsi que les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présentes. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour cette information prospective, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Coordonnées : Technique, Raphael Gaudreault, Chef des opérations, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info, Brian Ostroff, Chef des initiatives stratégiques et commerciales, Tél. : 514-928-9952, [email protected]