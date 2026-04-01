DAN : TSX-V (Canada)

JE9N : FSE (Allemagne)

DRRSF : OTCQB (É.-U.)

SAGUENAY, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSX VENTURE: DAN) (OTCQB: DRRSF) (FRANKFURT: JE9N), une société minière de phosphate en développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean au Québec, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu son entente précédemment annoncée avec son prêteur principal garanti, Mercury Financing Corp. (« Mercury » ou le « Prêteur ») (voir le communiqué de presse daté du 12 mars 2026). Mercury et la Société ont conclu une convention de crédit modifiée et reformulée (la « Convention de crédit modifiée et reformulée ») en vertu de laquelle les parties ont modifié, reformulé et prolongé les trois facilités de crédit existantes datées respectivement du 21 août 2012, du 29 juillet 2013 et du 20 octobre 2015, telles qu'amendées par la suite (la « Transaction »). Le prêt garanti en vertu de la Convention de crédit modifiée et reformulée s'élève à 24 477 128 $ (le « Prêt ») et viendra à échéance le 30 septembre 2027. Le Prêt continuera de porter intérêt à un taux annuel de 8 %, tous les intérêts étant capitalisés jusqu'à l'échéance.

En lien avec la Transaction :

La Société a émis 7 539 515 actions ordinaires (les « Actions de paiement d'intérêts ») au Prêteur, représentant les intérêts courus sur le Prêt jusqu'au 31 mars 2026 (la « Date de clôture »), dont (i) 7 118 742 ont été émises à un prix de 0,26 $ par action en paiement intégral et définitif des intérêts courus sur le Prêt du 1ᵉʳ avril 2025 au 11 mars 2026 et (ii) 420 773 ont été émises à un prix de 0,255 $ par action en paiement intégral et définitif des intérêts courus sur le Prêt du 12 mars 2026 à la Date de clôture;





») au Prêteur, représentant les intérêts courus sur le Prêt jusqu'au 31 mars 2026 (la « »), dont (i) 7 118 742 ont été émises à un prix de 0,26 $ par action en paiement intégral et définitif des intérêts courus sur le Prêt du 1ᵉʳ avril 2025 au 11 mars 2026 et (ii) 420 773 ont été émises à un prix de 0,255 $ par action en paiement intégral et définitif des intérêts courus sur le Prêt du 12 mars 2026 à la Date de clôture; La Société a émis 10 000 000 actions ordinaires (les « Actions de 2026 ») au Prêteur. Le Prêteur a accepté que les Actions de 2026 soient assujetties aux périodes de détentions volontaires suivantes : 5 000 000 d'Actions de 2026 sont assujetties à une période de détention volontaire de six mois à compter de la Date de clôture; et 5 000 000 d'Actions de 2026 sont assujetties à une période de détention volontaire de neuf mois à compter de la Date de clôture (collectivement, la « Période de détention volontaire »). Dans le cas où la Société réalise un financement par actions après la Date de clôture, la Période de détention volontaire sera réduite au moindre de (a) la période restante de la Période de détention volontaire et (b) la période de détention réglementaire, le cas échéant, applicable aux titres émis par la Société dans le cadre de ce financement par actions. De plus, la Période de détention volontaire prendra automatiquement fin en cas de fusion, de consolidation, d'acquisition, d'aliénation, d'arrangement ou d'autre transaction de combinaison d'entreprises impliquant Arianne (une « Transaction de regroupement d'entreprises »);





») au Prêteur. Le Prêteur a accepté que les Actions de 2026 soient assujetties aux périodes de détentions volontaires suivantes : 5 000 000 d'Actions de 2026 sont assujetties à une période de détention volontaire de six mois à compter de la Date de clôture; et 5 000 000 d'Actions de 2026 sont assujetties à une période de détention volontaire de neuf mois à compter de la Date de clôture (collectivement, la « »). Dans le cas où la Société réalise un financement par actions après la Date de clôture, la Période de détention volontaire sera réduite au moindre de (a) la période restante de la Période de détention volontaire et (b) la période de détention réglementaire, le cas échéant, applicable aux titres émis par la Société dans le cadre de ce financement par actions. De plus, la Période de détention volontaire prendra automatiquement fin en cas de fusion, de consolidation, d'acquisition, d'aliénation, d'arrangement ou d'autre transaction de combinaison d'entreprises impliquant Arianne (une « »); La Société a émis 25 000 000 bons de souscription non transférables (les « Bons de souscription de 2026 ») au Prêteur, lui donnant le droit d'acquérir le même nombre d'actions ordinaires de la Société (les « Actions Ordinaires » ) à un prix de 0,28 $ par action jusqu'au 30 septembre 2027, sous réserve des exigences des politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») en cas de remboursement volontaire total ou partiel du Prêt par la Société dans l'année suivant la Date de clôture. De plus, le Prêteur n'aura pas le droit d'exercer un nombre total de Bons de souscription de 2026 qui entraînerait la détention, après un tel exercice, sur une base partiellement diluée, de plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, sous réserve de certaines conditions. Le Prêteur pourra néanmoins exercer les Bons de souscription de 2026 sans que ces restrictions s'appliquent en cas de Transaction de regroupement d'entreprises. En cas de transaction de la Société entraînant la création d'un nouvel actionnaire dominant (tel que défini dans les politiques de la TSX-V) et obligeant la Société à obtenir l'approbation des actionnaires désintéressés en lien avec cette transaction, la Société demandera également l'approbation de ses actionnaires désintéressés afin de supprimer les restrictions à l'exercice des Bons de souscription de 2026, permettant ainsi au Prêteur le droit de devenir un actionnaire dominant de la Société;





») au Prêteur, lui donnant le droit d'acquérir le même nombre d'actions ordinaires de la Société (les ) à un prix de 0,28 $ par action jusqu'au 30 septembre 2027, sous réserve des exigences des politiques de la Bourse de croissance TSX (« ») en cas de remboursement volontaire total ou partiel du Prêt par la Société dans l'année suivant la Date de clôture. De plus, le Prêteur n'aura pas le droit d'exercer un nombre total de Bons de souscription de 2026 qui entraînerait la détention, après un tel exercice, sur une base partiellement diluée, de plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, sous réserve de certaines conditions. Le Prêteur pourra néanmoins exercer les Bons de souscription de 2026 sans que ces restrictions s'appliquent en cas de Transaction de regroupement d'entreprises. En cas de transaction de la Société entraînant la création d'un nouvel actionnaire dominant (tel que défini dans les politiques de la TSX-V) et obligeant la Société à obtenir l'approbation des actionnaires désintéressés en lien avec cette transaction, la Société demandera également l'approbation de ses actionnaires désintéressés afin de supprimer les restrictions à l'exercice des Bons de souscription de 2026, permettant ainsi au Prêteur le droit de devenir un actionnaire dominant de la Société; Tant que le Prêt demeurera payable, le Prêteur aura le droit de désigner un candidat pour nomination au conseil d'administration de la Société et ce candidat sera nommé membre du comité des ressources humaines et de gouvernance d'entreprise; et





La Société a accepté de verser au Prêteur une redevance additionnelle de 0,25 $ par tonne métrique de concentré de phosphate vendu pendant toute la durée du projet, y compris les ventes entre parties liées ou en relation avec toute transformation de ce concentré de phosphate réalisée par une partie liée. Cette redevance additionnelle pourra être rachetée à tout moment moyennant un paiement forfaitaire de 2,25 millions de dollars. Si la Société ne rembourse pas intégralement le Prêt au plus tard le 31 mars 2027, la Société s'engage à verser au Prêteur une redevance supplémentaire de 0,25 $ par tonne métrique de concentré de phosphate vendu, y compris toute vente entre parties reliées ou en relation avec toute transformation de ce concentré de phosphate par une partie reliée. Cette redevance supplémentaire pourra également être rachetée à tout moment moyennant un paiement forfaitaire de 2,25 millions de dollars.

Les Actions de paiement d'intérêts, les Actions de 2026 et les Bons de souscription de 2026 sont assujettis à une période de détention réglementaire expirant le 1ᵉʳ août 2026. La Transaction demeure assujettie à l'approbation finale de la TSX-V.

Mercury - Divulgation selon le système d'alerte

Immédiatement avant la clôture de la Transaction, Mercury n'était propriétaire ni ne contrôlait aucune Action Ordinaire ni aucun autre titre d'Arianne. Immédiatement après la clôture de la Transaction, Mercury détient ou contrôle, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, (i) 17 539 515 Actions Ordinaires, ce qui représente environ 7,6 % des Actions Ordinaires sur une base non diluée, et (ii) 25 000 000 bons de souscription non transférables donnant à Mercury le droit d'acheter 25 000 000 Actions Ordinaires. En supposant l'exercice de tous ces bons de souscription à la clôture de la Transaction, Mercury détiendrait 42 539 515 Actions Ordinaires, ce qui représenterait, sur une base diluée partielle, environ 16,6 % de l'ensemble des Actions Ordinaires en circulation.

Les détails de la Transaction sont décrits ci-dessus.

Conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières, Mercury peut, de temps à autre et à tout moment, acquérir des Actions Ordinaires et/ou d'autres actions, dettes ou autres titres ou instruments (collectivement, les « Titres ») d'Arianne sur le marché libre ou par d'autres moyens, et Mercury se réserve le droit de céder tout ou partie de ses Titres sur le marché libre ou par d'autres moyens à tout moment et de temps à autre, et de conclure des transactions similaires concernant les Titres, le tout en fonction des conditions du marché, de la situation et des perspectives d'Arianne et d'autres facteurs pertinents.

Un rapport selon le système d'alerte contenant des informations supplémentaires concernant les questions susmentionnées sera déposé dans le profil SEDAR+ d'Arianne à l'adresse www.sedarplus.ca et peut également être obtenu en communiquant avec :

Paul Smith, Mercury Financing Corp.

Suite 4 - 210 Governors Square

P.O. Box 32311, Grand Cayman

KY1-1209, îles Caïmans

Tél. : + 1 345 945-7676

Courriel : [email protected].

Le siège social d'Arianne est situé au 901, boulevard Talbot, bureau 302, Chicoutimi (Québec) G7H 6N7.

À propos d'Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l'information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l'« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective comprend, sans s'y limiter, la qualité et la production anticipée du concentré d'apatite par la Société au projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment, sans toutefois s'y limiter : la volatilité du cours de l'action; les risques liés aux changements des prix des matières premières; les sources et le coût des installations énergétiques; l'estimation des exigences en capital initial et continu; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation; les conditions générales des marchés et de l'économie mondiaux; les risques associés à l'exploration; au développement et à l'exploitation des gisements minéraux; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration; du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations monétaires; les risques environnementaux; la concurrence l'embauche de personnel expérimenté; l'accès à des infrastructures adéquates pour soutenir les activités minières, de traitement, de développement et d'exploration; les risques liés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance à l'égard du personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues au projet Lac à Paul ne soit pas disponible aux conditions acceptables, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de variation défavorable importante des prix des produits de base, la réalisation des plans d'exploration et de développement conformément aux plans et la réalisation des résultats attendus de ces plans, la réception de l'approbation réglementaire requise, ainsi que les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présentes. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour cette information prospective, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Coordonnées : Technique, Raphael Gaudreault, Chef des opérations, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info, Brian Ostroff, Chef des initiatives stratégiques et commerciales, Tél. : 514-928-9952, [email protected]