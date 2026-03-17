DAN : TSX-V (Canada)

JE9N : FSE (Allemagne)

DRRSF : OTCQB (É.-U.)

SAGUENAY, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQB: DRRSF) (FRANKFURT: JE9N), une société minière de phosphate en développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean au Québec, a le plaisir d'annoncer qu'elle a fait appel à Global One Media Group Pte. Ltd. (« Global One »), une firme mondiale de marketing et de médias, pour soutenir la stratégie de communication numérique de la Société. Global One assistera Arianne dans la production de contenu, y compris des entrevues vidéo et des communications corporatives connexes, ainsi que dans la distribution subséquente du contenu via des canaux numériques et des plateformes médiatiques.

« Malgré le fait qu'Arianne possède le projet mondial de phosphate sur terrain non développé, la visibilité au-delà des principaux acteurs de l'industrie demeure limitée », a déclaré Brian Ostroff, chef des initiatives stratégiques et commerciales chez Arianne Phosphate. « Global One est un groupe international de médias et de marketing qui a fait ses preuves dans l'augmentation de la notoriété des entreprises et, compte tenu de leur présence mondiale, cela permettra à Arianne de gagner en visibilité à l'échelle mondiale, y compris en Asie où la batterie LFP est bien connue. Aujourd'hui, le projet Lac à Paul d'Arianne possède le plus grand gisement de phosphate non développé au monde, capable de produire du concentré de phosphate de la plus haute pureté et situé dans la juridiction extrêmement favorable et géopolitiquement stable du Québec, au Canada. C'est aussi le seul projet de phosphate non développé entièrement autorisé dans l'Ouest. »

Commentant cet engagement, Bastien Boulay, Chef de la direction et cofondateur de Global One Media, a déclaré : « Les marchés de capitaux d'aujourd'hui sont mondiaux et numériques. Grâce à notre réseau international de médias d'investisseurs et nos canaux de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notre objectif est d'aider Arianne à élargir sa visibilité, à renforcer sa présence et à la connecter avec un public d'investisseurs mondial plus large. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'Arianne ne soit pas aussi reconnue par la communauté internationale des investisseurs que par l'industrie mondiale du phosphate et des batteries. »

Selon les modalités de l'engagement, Global One Media recevra des frais mensuels de 6 500 $ US pour une période minimale de six mois, avec un paiement anticipé de trois mois. Arianne peut alors choisir de poursuivre l'entente mois par mois selon les mêmes modalités. Global One Media n'a aucun intérêt, direct ou indirect, dans la Société ou ses titres, ni aucun droit ou intention d'acquérir une telle participation.

À propos d'Arianne Phosphate :

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate Inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km au nord de la région du Saguenay / Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39% de P 2 O 5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 213 714 811 actions en circulation.

Personne qualifiée

Raphael Gaudreault, ing., Une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l'information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Suivez Arianne sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/? s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l'« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l'« information prospective »). Les informations prospectives incluent, sans s'y limiter, la qualité et la production prévues par la Compagnie du concentré d'apatite lors du projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment, sans toutefois s'y limiter : des retards imprévus dans l'exécution des ententes définitives en lien avec le prolongement de la facilité de crédit ou dans l'obtention de l'approbation réglementaire; l'incapacité de réaliser le prolongement des facilités de crédit à la Date de clôture; la volatilité du cours de l'action; les risques liés aux changements des prix des matières premières; les sources et le coût des installations énergétiques; l'estimation des exigences en capital initial et continu; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation; les conditions générales des marchés et de l'économie mondiaux; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation des gisements minéraux; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations monétaires; les risques environnementaux; la concurrence pour l'embauche de personnel expérimenté; l'accès à des infrastructures adéquates pour soutenir les activités minières, de traitement, de développement et d'exploration; les risques liés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance à l'égard du personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues au projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions acceptables, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, sans s'y limiter, les modalités essentielles de la prolongation de la facilité de crédit ayant été convenues par les parties, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de variation défavorable importante des prix des produits de base, la réalisation des plans d'exploration et de développement conformément aux plans et l'atteinte des résultats attendus de ces plans, la réception de l'approbation réglementaire requise, ainsi que les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présentes. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour cette information prospective, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Coordonnées : Technique, Raphael Gaudreault, Chef des opérations, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info, Brian Ostroff, Chef des initiatives stratégiques et commerciales, Tél. : 514-928-9952, [email protected]