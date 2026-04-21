DAN : TSX-V (Canada)

JE9N : FSE (Allemagne)

DRRSF : OTCQB (É.-U.)

SAGUENAY, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQB: DRRSF) (FRANCFORT: JE9N), une société minière de phosphate en développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean au Québec, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord d'option portant sur une installation destinée à la production d'acide phosphorique purifié (« APP »). Tel qu'annoncé précédemment (voir le communiqué de presse du 6 novembre 2025), Arianne Phosphate et Travertine Technologies s'associent pour produire de l'APP en combinant le concentré de phosphate à haute pureté d'Arianne avec le procédé breveté de production d'acide de Travertine.

Située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'option vise une partie de l'infrastructure opérée par Énergie Milot, un producteur d'énergie thermique à base de biomasse forestière. Localisé dans le parc industriel de Saint-Ludger-de-Milot, le site est doté d'un accès complet aux services publics nécessaires au bon fonctionnement du projet.

« L'usine de démonstration constitue une première étape vers une plus grande capacité de production », a déclaré Raphaël Gaudreault, chef des opérations d'Arianne Phosphate. « En augmentant l'échelle de production, Arianne et Travertine pourront démontrer l'efficacité du procédé et générer suffisamment de produit fini pour sécuriser des clients futurs. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'Arianne de dépasser le rôle de simple producteur de phosphate pour devenir un fournisseur d'acide phosphorique purifié. »

Arianne et Travertine travaillent actuellement à la production d'APP à l'échelle laboratoire, des résultats sont attendus dans les prochaines semaines. L'acide phosphorique purifié est historiquement utilisé comme additif alimentaire et est également essentiel à la fabrication de produits pharmaceutiques et de semi-conducteurs. Plus récemment, la demande d'APP s'accélère en raison de son utilisation dans les batteries lithium-fer-phosphate (« LFP »), des pénuries étant prévues au cours des prochaines années avec l'augmentation de la production de véhicules électriques et le déploiement de systèmes de stockage d'énergie (« SSE »). La demande énergétique s'intensifie particulièrement sous l'effet de la croissance rapide des centres de données alimentée par l'intelligence artificielle. L'alimentation en électricité de ces centres reposera de plus en plus sur les SSE, dont la construction dépend actuellement de l'accès aux batteries LFP - un marché dominé par la Chine, qui contrôle plus de 95 % de la production mondiale.

La capacité de produire de l'APP dépend largement de la qualité du concentré de phosphate utilisé comme matière première. Le gisement de phosphate d'Arianne, de nature géologiquement rare [igné], permet d'obtenir un concentré de très haute pureté à faible teneur en contaminants, facilement valorisable en APP. Le projet Lac à Paul de la Société abrite le plus grand gisement igné non-développé au monde et constitue la seule mine de phosphate autorisée en Occident. Il représente un élément essentiel alors que la géopolitique incite entreprises et gouvernements à réévaluer leurs chaînes d'approvisionnement.

Arianne annonce également aujourd'hui la départ de Claude Lafleur de son conseil d'administration. « Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour son engagement constant au cours des sept dernières années », a déclaré Marco Gagnon, président exécutif du conseil d'administration d'Arianne Phosphate. « Sa contribution a été déterminante dans l'évolution du projet, et son jugement, sa rigueur ainsi que sa connaissance approfondie des enjeux ont grandement enrichi nos travaux et nos décisions. Son apport a laissé une empreinte durable dont la Société continuera de bénéficier. »

À propos d'Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l'information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l'« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective comprend, sans s'y limiter, la qualité et la production anticipée du concentré d'apatite par la Société au projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment, sans toutefois s'y limiter : la volatilité du cours de l'action; les risques liés aux changements des prix des matières premières; les sources et le coût des installations énergétiques; l'estimation des exigences en capital initial et continu; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation; les conditions générales des marchés et de l'économie mondiaux; les risques associés à l'exploration; au développement et à l'exploitation des gisements minéraux; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration; du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations monétaires; les risques environnementaux; la concurrence l'embauche de personnel expérimenté; l'accès à des infrastructures adéquates pour soutenir les activités minières, de traitement, de développement et d'exploration; les risques liés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance à l'égard du personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues au projet Lac à Paul ne soit pas disponible aux conditions acceptables, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de variation défavorable importante des prix des produits de base, la réalisation des plans d'exploration et de développement conformément aux plans et la réalisation des résultats attendus de ces plans, la réception de l'approbation réglementaire requise, ainsi que les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présentes. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour cette information prospective, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Coordonnées : Technique, Raphael Gaudreault, Chef des opérations, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info, Brian Ostroff, Chef des initiatives stratégiques et commerciales, Tél. : 514-928-9952, [email protected]