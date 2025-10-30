Cette expansion témoigne de l'engagement stratégique d'Ardian envers les investisseurs asiatiques et renforce sa présence en Chine et dans l'ensemble de la région

Le bureau de Hong Kong permettra de consolider les relations avec les clients locaux et viendra soutenir les investissements dans les activités Secondaries & Primaries et Co‑Investissement

HONG KONG, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Hong Kong. Cette ouverture souligne l'engagement de longue date d'Ardian envers la Chine et ses clients basés dans la région Asie‑Pacifique.

Ardian a inauguré son nouveau bureau à Hong Kong lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté M. Jason Yao, Responsable Grande Chine chez Ardian (premier à gauche) ; M. Jan Philipp Schmitz, Directeur Général Délégué d'Ardian (deuxième à gauche) ; M. Eddie Yue, Directeur Général de la Hong Kong Monetary Authority (au centre) ; M. Vladimir Colas, Directeur Général Délégué d'Ardian (deuxième à droite) ; et M. Samson Wong, Directeur des investissements (marchés privés) de la Hong Kong Monetary Authority (premier à droite). (Groupe CNW/Ardian)

Ardian compte près de 50 clients de longue date en Grande Chine, dont certains partenariats remontent à plus de vingt ans. Parmi eux, des compagnies d'assurance, des fonds souverains, des investisseurs privés et des fondations. Les engagements des clients dans la région représentent 11,8 milliards USD des actifs sous gestion, qu'Ardian souhaite développer grâce à sa nouvelle présence locale à Hong Kong. Le nouveau bureau permettra de renforcer les relations avec les clients, notamment les investisseurs privés, et de tisser des liens plus étroits avec la communauté économique et financière locale. L'équipe sur place pourra également s'appuyer sur la plateforme mondiale d'Ardian.

Le bureau de Hong Kong permettra également de soutenir les investissements d'Ardian dans la région, principalement via ses activités Secondaries & Primaries et Co‑Investissement. A date, Ardian a déployé 4,3 milliards USD dans près de 200 fonds en Asie et a réalisé 12 transactions secondaires avec des vendeurs asiatiques, pour un montant total de 6,6 milliards USD. Son portefeuille Co-Investissement en Asie comprend 11 investissements.

Jason Yao, Responsable de la Grande Chine, dirigera l'équipe d'Ardian à Hong Kong. Depuis son arrivée chez Ardian en 2011, il a joué un rôle clé dans le développement de la plateforme Secondaries & Primaries en Chine et est responsable des relations investisseurs dans la région. Jan Philipp Schmitz, Directeur Général Délégué d'Ardian et Responsable de la région Asie, supervisera le bureau.

Le nouveau bureau d'Ardian a été officiellement inauguré aujourd'hui lors d'une cérémonie en présence de Jan Philipp Schmitz et d'Eddie Yue, Directeur Général de la Hong Kong Monetary Authority. Il est situé dans le Two IFC, au cœur du centre financier de Hong Kong. Grâce à cette ouverture, Ardian compte désormais 20 collaborateurs en Chine, avec des perspectives de croissance dans les années à venir. Avec Hong Kong, Ardian compte désormais 20 bureaux en Europe, aux Amériques, en Asie et au Moyen‑Orient.

« Ardian bénéficie d'une présence historique et reconnue en Asie et compte aujourd'hui près de 50 clients dans la région. L'Asie a toujours été un pilier de notre stratégie de croissance à long terme, et notre équipe à Hong Kong est déterminée à continuer à servir ses clients existants et poursuivre sur les bases que nous avons établies. L'ouverture de ce nouveau bureau marque une étape importante car il s'agit du cinquième bureau d'Ardian en Asie et du deuxième en Chine après Pékin. Il renforce ainsi notre engagement pour le dynamisme des marchés de la région. »

● DOMINIQUE SENEQUIER ● PRÉSIDENTE ET FONDATRICE D'ARDIAN

« L'ouverture de notre cinquième bureau en Asie marque une étape importante pour Ardian et illustre notre engagement envers l'expansion dans la région, en particulier en Chine. Nous avons des relations solides et durables avec nos clients et un portefeuille d'actifs significatif grâce à notre activité Secondaries & Primaries. Les marchés de Hong Kong et de Chine continentale continueront d'être importants pour nous dans le futur. Ils nous permettrons de mieux servir nos clients et de cibler de nouveaux investisseurs à travers la gestion de patrimoine privé. »

● JAN PHILIPP SCHMITZ ● DIRECTEUR GENERAL DELEGUE, RESPONSABLE ASIE ET RELATIONS INVESTISSEURS, ARDIAN

« Hong Kong est un centre financier clé en Asie et un territoire connecté au marché de la Chine continentale. Ce nouveau bureau nous offrira une plateforme encore plus solide afin d'être au plus proche de nos clients, développer de nouvelles relations avec la communauté financière et accélérer notre stratégie d'investissement sur ce marché. »

● JASON YAO ● RESPONSABLE GRANDE CHINE ET SENIOR MANAGING DIRECTOR, ARDIAN

À PROPOS D'ARDIAN

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 192 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 850 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 20 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

