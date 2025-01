La création de la plus grande plateforme du marché secondaire, ASF IX, consolide le leadership mondial d'Ardian dans les secondaires

Le fonds investit dans des actifs privés de première catégorie, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest

Le fonds a réuni un large panel d'investisseurs, la clientèle privée représentant 22% du total de capitaux levés

PARIS et NEW YORK, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce avoir levé 30 milliards de dollars pour son neuvième fonds secondaire (ASF IX). Ce montant constitue la plus importante levée de fonds secondaire jamais réalisée à ce jour sur le marché, consolidant encore la position de leader d'Ardian sur ce secteur.

Cette nouvelle levée, qui été sursouscrite et qui a atteint son hard cap, représente une augmentation significative par rapport à la génération précédente (ASF VIII) et ses 19 milliards de dollars collectés en 2020. Elle permet de porter les actifs sous gestion (AUM) d'Ardian à 97 milliards de dollars dans son activité Secondaries & Primaries confondues.

Dans un contexte marqué par la volatilité des marchés et un besoin accru de liquidités, le succès de cette levée reflète l'appétence des LPs pour les investissements du marché secondaire. Le secteur des Secondaries a généré des volumes de transaction record en 2024.

Le fonds ASF IX a réuni une base diversifiée d'investisseurs internationaux : 465 investisseurs issus de 44 pays en Europe, aux Amériques, au Moyen-Orient et en Asie. Parmi ces investisseurs figurent notamment de grands fonds de pension internationaux, des compagnies d'assurance, des fonds souverains ainsi que de grands investisseurs privés.

La part de la clientèle privée a connu une croissance significative, atteignant 22% du total des fonds levés, contre seulement 11% dans le cadre de la huitième génération.

Cette nouvelle plateforme s'inscrit dans la stratégie d'Ardian sur le marché secondaire visant à acquérir des participations dans des actifs de Private Equity de premier plan tout en offrant des solutions de liquidité aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs parmi les plus importants et les plus prestigieux du marché. L'envergure de ce nouveau fonds et l'intérêt qu'il a suscité témoignent de la position exceptionnelle d'Ardian, l'une des rares sociétés à disposer de l'expertise nécessaire pour intervenir dans le cadre des opérations les plus complexes et les plus importantes du marché secondaire. L'équipe Secondaries & Primaries d'Ardian fait en effet partie des plus expérimentées du secteur. Elle compte plus de 100 professionnels de l'investissement répartis au sein de 14 bureaux et une équipe dirigeante qui collabore depuis plus de 20 ans.

En 25 ans, l'équipe Secondaries & Primaries d'Ardian a constitué l'une des bases de données les plus vastes et complètes dédiées aux actifs privés. Cette base couvre 1 600 fonds gérés par plus de 650 GPs et traite 5,4 millions de données en temps réel sur plus de 10 000 entreprises. En combinant cette richesse d'information et l'Intelligence Artificielle, Ardian dispose d'une plateforme qui lui permet d'identifier les meilleurs fonds à acquérir et de prendre des décisions d'investissement rapides et éclairées.

« Nous tirons parti d'une opportunité unique d'achat sur le marché secondaire. Avec la croissance spectaculaire et continue des marchés privés, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les acheteurs secondaires pour les aider à gérer activement leurs portefeuilles de private equity. Plus récemment, avec un environnement de taux d'intérêt changeant et la volatilité des marchés publics, beaucoup se retrouvent avec une exposition excessive et ont besoin d'une solution.

Ces dynamiques de marché, combinées à la solidité de notre offre que nous avons cultivée depuis plus de 25 ans, nous ont aidés à atteindre ce jalon record. La taille de notre plateforme nous permet de sécuriser des transactions d'envergure sans précédent, y compris s'agissant de nos deux transactions secondaires les plus récentes, chacune dépassant les 3 milliards de dollars. Je remercie sincèrement nos investisseurs pour leur soutien et leur confiance continus. »

● MARK BENEDETTI ● DIRECTEUR GÉNÉRAL & CO-RESPONSABLE SECONDARIES, ARDIAN

« Les 12 derniers mois ont été marqués par un niveau de transactions record sur le marché secondaire. Générer de la liquidité via le marché secondaire afin de rééquilibrer son portefeuille n'est plus un choix ponctuel mais une composante essentielle de la gestion de portefeuille de marché privé. Cela a conduit à des volumes d'actifs en vente beaucoup plus importants que par le passé, créant des opportunités sans précédent pour les acheteurs de taille, tout en permettant une sélectivité accrue. Cette croissance du marché bénéficie aux acheteurs disposant de capitaux significatifs et capables de traiter les transactions les plus complexes.

Nous avons un portefeuille diversifié et de qualité aux côtés de gérants de premier plan avec ce neuvième fonds qui est déjà investi à 50% dans des transactions d'une taille moyenne de 2 milliards de dollars pour les portefeuilles de fonds. Nous anticipons une activité encore plus soutenue en 2025 et remercions chaleureusement nos investisseurs qui nous ont permis d'être bien capitalisés pour saisir cette opportunité de marché. »

● VLADIMIR COLAS ● VICE-PRÉSIDENT DE L'EXECUTIVE COMMITTEE, CO-RESPONSABLE SECONDARIES, ARDIAN

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 176 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 720 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

www.ardian.com

