Cette nouvelle solution d'investissement permet à une clientèle d'investisseurs professionnels d'accéder à la plateforme et à l'expertise d'Ardian en matière de marchés secondaires, de co-investissement, d'infrastructures et d'infrastructures secondaires.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec près de $ 270 milliards CAD d'actifs sous gestion et supervision via ses plateformes de capital-investissement, d'actifs réels et de crédit privé, annonce aujourd'hui la disponibilité d'Ardian Access au Canada pour les investisseurs professionnels1. Cette expansion offre un meilleur accès à des solutions d'investissement sur les marchés privés qui étaient traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels, répondant ainsi à une demande croissante parmi les professionnels canadiens pour une diversification accrue et une création de valeur à long terme.

Ardian Access Canada ouvre aux investisseurs privés professionnels canadiens Ardian Access SICAV-RAIF2 (« Ardian Access » ou « le Fonds »). Initialement lancé en juillet 2025, Ardian Access SICAV-RAIF est un véhicule evergreen domicilié au Luxembourg qui offre aux investisseurs professionnels à l'échelle internationale3 une exposition diversifiée à la plateforme mondiale de capital-investissement d'Ardian.

Ardian Access est une solution adaptée aux investisseurs désireux d'accéder aux marchés privés et de diversifier leur exposition actuelle. Le fonds investira dans un portefeuille mondial diversifié composé d'actifs privés gérés par des GPs « General Partners » dans différents secteurs, différentes zones géographiques et différentes tailles d'entreprises avec pour objectif de rechercher des rendements à long terme tout en visant à limiter les risques et la sous-performance initiale (effets de la courbe en J).

Avec Ardian Access, les investisseurs disposent d'un accès flexible aux plateformes d'investissement secondaire, primaire et de co-investissement direct d'Ardian, qui gèrent au total plus de $ 150 milliards CAD d'actifs. L'équipe Secondaries d'Ardian a réalisé plus de $ 56 milliards CAD de transactions au cours des quatre dernières années. L'équipe de co-investissement a investi aux côtés de sponsors dans une sélection de plus de 140 sociétés en portefeuille. De plus, les deux équipes ont géré plusieurs générations consécutives de fonds diversifiés.

Les investisseurs dans Ardian Access bénéficient de :

Stratégies éprouvées en matière d'investissements secondaires et de co-investissement, reposant sur une approche de type "buy what we know" (« acheter ce que l'on connaît »), se concentrant uniquement sur des sponsors et des actifs de qualité et sur une base de données propriétaire couvrant plus de 650 GPs, 1 600 fonds et 10 000 sociétés en portefeuille, permettant à Ardian d'identifier et de sélectionner des opérations à fort potentiel.

Équipes d'investissements secondaires et de co-investissement composées de plus de 125 professionnels répartis dans 20 bureaux à travers le monde, qui ont noué des partenariats solides et de confiance avec un large réseau de GPs, LPs « Limited Partners » et équipes de gestion de sociétés en portefeuille.

Un investissement d'entrée minimum accessible de $ 25 000 CAD avec déploiement du capital dès le premier jour, ayant pour but d'optimiser l'effet de capitalisation et de limiter la perte de rendement liée aux liquidités non investies.

L'expansion d'Ardian Access au Canada s'appuie sur l'équipe dédiée de la firme au Canada. Ardian a établi son bureau de Montréal en 2023 afin de renforcer ses liens avec les investisseurs au pays, dont certains sont partenaires de la firme depuis sa création en 1996. L'équipe canadienne offre un accès privilégié à l'expertise mondiale d'Ardian et une compréhension fine des dynamiques du marché canadien, illustrant l'engagement à long terme de la firme à entretenir des relations de proximité et à proposer des solutions de marchés privés adaptées à chaque région où elle est présente.

Ardian Access Canada donnera également bientôt accès à Ardian Access Infrastructure SICAV-RAIF aux investisseurs privés professionnels canadiens. Ce fonds offre une exposition à la plateforme d'infrastructures d'Ardian, qui gère plus de 57 milliards CAD d'actifs, incluant l'aéroport Heathrow de Londres et Verne, une plateforme de centres de données propulsés par l'énergie renouvelable, ainsi qu'à la plateforme de fonds secondaires en infrastructures de la firme, la plus importante au monde, avec plus de 140 milliards CAD d'actifs sous gestion.

Ardian a lancé le fonds en partenariat avec iCapital, la fintech mondiale qui façonne l'avenir de l'investissement. Ardian s'appuiera sur Ia vaste gamme de services et solutions pour les fonds evergreen que propose iCapital pour offrir aux gérants de patrimoine et à leurs clients des opportunités d'investissement via Ardian Access.

« Les clients privés sont des investisseurs très importants pour Ardian- ils représentent aujourd'hui plus de la moitié de nos LPs. Avec l'introduction d'Ardian Access au Canada, nous réalisons notre volonté de fournir aux investisseurs privés des solutions d'investissement adaptables, leur permettant de tirer profit de nos stratégies qui comptent parmi les meilleures du marché. Notre équipe Private Wealth Solutions poursuit sa croissance, tirée par la demande des investisseurs privés et des gérants de patrimoine intéressés par une plus forte exposition aux marchés privés. L'expansion au Canada est la prochaine étape logique dans le développement mondial de cette stratégie . »

● MARK BENEDETTI ● PRÉSIDENT EXÉCUTIF, Ardian

« Les fonds secondaires sont particulièrement adaptés à la clientèle privée dans la mesure où ils offrent aux investisseurs une large diversification et peuvent générer, compte tenu de la maturité des actifs sous-jacents, des rendements et des flux de trésorerie rapides. Ardian possède la plus grande plateforme Secondaries & Primaries au monde et une offre étoffée de co-investissement. Cela signifie que nous sommes capables d'exécuter les transactions les plus larges et les plus complexes aux côtés des meilleurs gérants et sur des actifs sous-jacents de grande qualité. Plus de 20 % de notre dernière levée de fonds Secondaries a été réalisée par l'intermédiaire de fonds privés, et nous sommes ravis d'ouvrir notre stratégie à encore plus d'investisseurs privés grâce à Ardian Access. »

● VLADIMIR COLAS● DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ET CO-RESPONSABLE Secondaries & Primaries, Ardian

« Alors que les investisseurs privés sont à la recherche d'opportunités aupravant réservées aux investisseurs institutionnels afin de diversifier leurs portefeuilles et de générer des bénéfices à long terme, nous sommes fiers d'ouvrir Ardian Access au Canada. Cette initiative s'inscrit dans notre ambition d'offrir aux investisseurs professionnels l'accès aux mêmes opportunités de calibre institutionnel et à la création de valeur à long-terme qui ont défini le succès d'Ardian depuis sa création il y a presque 30 ans. »

● FRÉDÉRICK CASTONGUAY ● DIRECTEUR GÉNÉRAL RELATIONS INVESTISSEURS, ARDIAN

Ardian est reconnu pour être un des leaders de l'investissement secondaires et direct. La poursuite du déploiement d'Ardian Access, parallèlement à d'autres initiatives pour répondre aux besoins des investisseurs privés, marque le début d'un nouveau chapitre pour Ardian puisque jusqu'à récemment encore, les nombreuses opportunités identifiées par Ardian se voyaient réservées aux investisseurs institutionnels et aux familles les plus fortunées. Ardian Access SICAV-RAIF fait partie de la plateforme Ardian Access, qui propose des solutions adaptées localement ou selon des thématiques spécifiques, dans de nombreux pays.

NB : Au Canada, les placements sont offerts uniquement par l'entremise d'un fonds relais (« feeder fund ») domicilié et réglementé localement.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale.

Les investissements dans le capital-investissement comportent un risque de perte totale ou partielle du capital. Les investisseurs doivent consulter la documentation juridique et les documents commerciaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement.

À PROPOS D'ARDIAN

Dans un monde en constante mutation, Ardian se distingue par sa capacité à anticiper, à s'adapter et à transformer les défis en opportunités. En tant que société internationale et diversifiée opérant sur les marchés privés, avec 20 bureaux à travers le monde et plus de 350 professionnels de l'investissement, nous développons des solutions d'investissement et des stratégies sur mesure adaptées aux nouvelles dynamiques économiques et permettant à nos clients de rester résilients dans un monde qui évolue.

Nous offrons une expertise locale et internationale, une performance à long terme et partageons la valeur avec nos investisseurs, nos partenaires et à la société dans son ensemble. Depuis la création d'Ardian en 1996, cette approche pionnière en matière de diversification et notre capacité à proposer des solutions sur mesure à grande échelle sont restées au cœur de notre stratégie.

A travers notre engagement, notre expertise et nos technologies, nous apportons une valeur durable à nos entreprises et contribuons positivement à l'ensemble du secteur.

Ardian gère ou conseille 270 milliards de dollars canadiens d'actifs pour le compte de plus de 1 890 clients dans le monde au travers de ses expertises Private Equity, Real Assets et Credit.

Ardian. Maîtriser le changement pour créer une valeur durable.

1 Le fonds est accessible seulement aux investisseurs professionnels canadiens admissibles par l'intermédiaire d'un fonds relais (« feeder fund ») domicilié au Canada qui a ouvert le 1er décembre 2025. 2 Le fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., Ardian agissant en qualité de gestionnaire de portefeuille délégué. 3 Les termes « investisseurs internationaux » et «à l'échelle internationale » sont des descriptions génériques désignant les investisseurs dans plusieurs juridictions. Ardian Access SICAV-RAIF sera commercialisé uniquement dans les juridictions où il est dûment enregistré, notifié ou autrement autorisé en vertu des lois et réglementations locales.





