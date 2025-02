Cette déclaration doit être lue conjointement avec la déclaration de Ferrovial publiée aujourd'hui.

Le 12 décembre 2024, Ardian est devenu l'actionnaire principal d'Heathrow en achetant une participation de 22,6% à Ferrovial, CDPQ et USS. Avec cette nouvelle acquisition de 10%, la participation d'Ardian dans Heathrow s'élèverait à 32,6%.

Le 12 février 2025, Heathrow a lancé le plus grand programme d'investissement de son histoire : un plan de plusieurs milliards de livres sterling de modernisation et d'expansion de l'unique hub du Royaume-Uni.

Les solides résultats d'Heathrow annoncés aujourd'hui démontrent l'importance d'un hub de transport de passagers et de marchandises connectant le Royaume-Uni avec le reste du monde.

LONDRES et PARIS, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir signé un accord engageant en vue d'acquérir une participation supplémentaire de 10 % dans FGP Topco Ltd (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd, auprès de Ferrovial SE, et d'autres actionnaires de la TopCo dont la CDPQ (la Transaction).

Ardian a finalisé l'acquisition d'une participation de 22,6 % dans TopCo le 12 décembre 2024.

« Depuis notre investissement dans Heathrow en décembre dernier, l'aéroport a connu une forte croissance et a accueilli 83,9 millions de passagers en 2024. Nous sommes pleinement engagés à travailler avec nos coactionnaires, le management d'Heathrow et les autorités britanniques sur notre ambition commune de croissance durable d'Heathrow. L'investissement dans cette infrastructure emblématique apportera d'importantes retombées économiques dans tout le Royaume-Uni.

Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner cette infrastructure dans son développement et sa transition vers le net zéro. Cet investissement est une preuve de notre engagement à investir dans les infrastructures essentielles du Royaume-Uni. »

● MATHIAS BURGHARDT ● DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE D'ARDIAN FRANCE ET RESPONSABLE INFRASTRUCTURE, ARDIAN

« La croissance d'Heathrow est soutenue par une forte demande du secteur aérien. Nous sommes convaincus qu'il existe des moyens de construire et de développer de manière durable et nous les explorerons avec toutes les parties prenantes. »

● JUAN ANGOITIA ● CO-RESPONSABLE INFRASTRUCTURE EUROPE & SENIOR MANAGING DIRECTOR, ARDIAN

« La transaction est conditionnée au droit de première offre (ROFO) qui peut être exercé par les actionnaires de TopCo en vertu du pacte d'actionnaires et des statuts de TopCo. La réalisation de l'acquisition est subordonnée à la satisfaction des conditions réglementaires applicables. »

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 177 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 850 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 20 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Grâce à ses activités d'investissement direct dans les infrastructures, Ardian possède une expérience significative dans la propriété et l'exploitation d'aéroports européens. Au Royaume-Uni, Ardian a été actionnaire à 49 % de l'aéroport de Londres Luton de 2013 à 2018. Pendant la période de propriété d'Ardian, un réaménagement important du terminal, des liaisons de transport et de l'infrastructure a été réalisé avec succès en étroite collaboration avec le Luton Borough Council. En Italie, Ardian était un actionnaire indirect des aéroports de Milan Linate, Milan Malpensa, Naples et Turin, ainsi que de leurs régions et municipalités.

Chez Ardian, nous investissons tout notre capital dans la construction d'entreprises durables.

