L'ouverture de ce nouveau bureau illustre l'engagement historique d'Ardian auprès de ses clients canadiens.

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Montréal, au Canada. Ce 17ème bureau illustre l'engagement de longue date d'Ardian envers ses clients canadiens et renforce la présence mondiale de l'entreprise.

Depuis plus de vingt ans, Ardian travaille avec les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les institutions financières, les fonds de dotation et les family offices les plus renommées du Canada. Les engagements des clients dans la région représentent aujourd'hui 9,3 milliards d'actifs sous gestion, avec plus de 50 investisseurs présents localement. Cette nouvelle ouverture permettra à Ardian de renforcer ses relations avec ses clients, de travailler en étroite collaboration avec les entreprises et les institutions financières, et de bénéficier de nouvelles opportunités qui s'inscrivent dans la stratégie d'investissement globale d'Ardian d'innovation et de durabilité.

Frédérick Castonguay, Directeur Exécutif, dirigera l'équipe à Montréal. Mark Benedetti et Vladimir Colas, membres du Comité Exécutif et Co-responsables d'Ardian US, superviseront la région. Le bureau de Montréal est le troisième en Amérique du Nord, avec New York et San Francisco.

L'équipe s'appuiera sur la plateforme globale d'Ardian pour répondre au mieux aux besoins de ses clients canadiens. La demande des investisseurs dans la région a fortement progressé, avec un intérêt particulier pour la diversification de leurs participations dans des stratégies d'investissement clés, y compris pour les activités Secondaries & Primaries, Co-Investissement, Infrastructure et Private Credit. Les LPs et GPs canadiens souhaitent également profiter des liquidités offertes par le marché du secondaire.

« Cette nouvelle étape témoigne de l'importance historique du marché canadien pour Ardian. Notre entreprise a débuté ses activités au Québec en 1997 et nous avons, au fil des années, entretenu des relations avec plus de 50 clients régionaux. Notre nouvelle équipe sur place est ravie de poursuivre cette aventure. »

● DOMINIQUE SENEQUIER ● PRÉSIDENTE ET FONDATRICE D'ARDIAN

« Le Canada joue un rôle essentiel dans la stratégie commerciale d'Ardian. Cette présence locale à Montréal nous permettra de renforcer nos relations avec nos LPs et d'autres investisseurs institutionnels de la région. Le marché canadien est également à l'avant-garde des investissements durables. Le fait d'avoir une équipe sur place nous permettra de saisir de nouvelles opportunités d'investissement, pour nos clients actuels et futurs. »

● MARK BENEDETTI ● MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF D'ARDIAN ET CO-RESPONSABLE D'ARDIAN US

« Nous sommes ravis d'ouvrir un bureau au Canada. Nos équipes de Montréal, New York et San Francisco travailleront ensemble pour identifier les synergies, tout en répondant aux besoins spécifiques de nos clients canadiens et de nos entreprises en portefeuille. »

● FRÉDÉRICK CASTONGUAY ● DIRECTEUR EXECUTIF, ARDIAN

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 156 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 17 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

