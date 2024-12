Cette annonce doit être lue conjointement avec la déclaration de Ferrovial publiée aujourd'hui ainsi que les déclarations publiées le 28 novembre 2023, le 16 janvier 2024 et le 14 juin 2024, et par Ardian le 29 novembre 2023 et le 14 juin 2024.

Avec la finalisation de l'acquisition d'une participation de 22,6%, Ardian devient le plus grand actionnaire de l'aéroport d' Heathrow

finalisation de l'acquisition d'une participation de 22,6%, Ardian devient le plus grand actionnaire de l'aéroport d' Ardian soutiendra Heathrow dans sa croissance durable

LONDON and PARIS, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 22,6 % dans FGP TopCo Ltd (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd, auprès de Ferrovial SE et de certains autres actionnaires de TopCo (la Transaction). Parallèlement, le Fonds Public d'investissement public d'Arabie Saoudite (PIF) a acquis 15 % de TopCo auprès des mêmes actionnaires via un véhicule distinct.

« Nous sommes extrêmement fiers de rejoindre la famille Heathrow. Cet aéroport est un actif d'infrastructure mondial emblématique et cette transaction marque une nouvelle étape clé pour Ardian. Nous sommes convaincus que les infrastructures jouent un rôle primordial dans la croissance et la trajectoire net zéro. Nous soutiendrons l'équipe de direction d'Heathrow dans l'atteinte de ses objectifs, en développant durablement sa croissance dans les années à venir. »

● MATHIAS BURGHARDT ● DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ET HEAD OF INFRASTRUCTURE

« Le Royaume-Uni est un marché clé pour Ardian et cette transaction s'appuie sur nos 17 années d'expérience d'investissements réussis dans les infrastructures du pays. Notre investissement dans le principal aéroport d'Europe, la porte d'entrée internationale vers la Grade Bretagne, s'appuiera notre expertise dans le secteur de l'aviation, qui a déjà investi dans l'aéroport de London Luton et pris des participations dans six aéroports italiens. C'est un autre exemple de la manière dont nous mettons en œuvre la stratégie d'Ardian d'investir dans des infrastructures essentielles sur nos marchés principaux. Nous sommes ravis de faire partie de l'avenir d'Heathrow et de pouvoir l'aider à croître de manière durable. »

● JUAN ANGOITIA GRIJALBA ● CO-RESPONSABLE INFRASTRUCTURE EUROPE & SENIOR MANAGING DIRECTOR

« Heathrow est un atout national essentiel, reliant le Royaume-Uni au monde entier et contribuant au développement économique dans tous les coins du pays. Nous sommes ravis d'accueillir Ardian et PIF en tant que nouveaux actionnaires et investisseurs dans l'avenir d'Heathrow. Nous disposons d'un conseil d'administration composé d'investisseurs expérimentés en infrastructures et engagés dans notre développement et notre croissance à long terme. Ils sont déterminés à soutenir notre stratégie visant à faire d'Heathrow un aéroport exceptionnel, prêt à affronter les défis de demain. »

●Lord Deighton ● président d'HEATHROW Airport holdings ltd

« Notre principale mission est de créer de la croissance dans l'ensemble du Royaume-Uni afin d'améliorer le niveau de vie de nos concitoyens. Attirer des investissements contribue à cet objectif, c'est pourquoi cette transaction est importante. Il s'agit également d'une marque de confiance pour le Royaume-Uni, qui s'ajoute aux 63 milliards de livres sterling engagés par les investisseurs internationaux depuis le début de l'année, et qui annonce le retour du Royaume-Uni dans le monde des affaires. »

●RT HON RACHEL REEVES ● ChanceliÈre de l'Échiquier

« Cet important investissement dans Heathrow témoigne de la confiance envers le secteur aéronautique de notre Pays. Le fait que des investisseurs mondiaux injectent des milliards dans l'économie britannique montre que nous sommes une destination d'investissement attractive. Notre Plan pour le changement vise à obtenir plus d'investissements importants comme celui-ci, pour offrir une croissance stable à long terme et ainsi soutenir les emplois qualifiés et améliorer le niveau de vie dans tout le pays. »

● RT HON Jonathan Reynolds ● Secrétaire d'État aux Affaires et au Commerce

Liste des participants

Ardian : Juan Angoitia Grijalba, Alexis Ballif, William Briggs, René Hauzeur, Philippe Tallon, Edouard Bertagna, Matthias Hübener, Aurea Alvarez,

M&A : Bank of America, RBC, Goldman Sachs, Santander

Juridique : Clifford Chance, DLA Piper

Due Diligence financière : KPMG

Due Diligence trafic : Infrata

Due Diligence réglementaire : NERA

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 176 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 720 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, Asie et au Moyen-Orient, nos 1 050+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

www.ardian.com

SOURCE Ardian

Contacts presse : SYRUS, Loïc Philibert, [email protected]