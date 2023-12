PARIS, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil de Surveillance d'Ardian France s'est réuni ce lundi 11 décembre, afin de délibérer sur l'évolution de la composition du Directoire Ardian France.

Le Conseil de Surveillance d'Ardian France a ainsi entériné les évolutions suivantes :

Mathias Burghardt , Directeur Général d'ARDIAN France depuis juillet 2018, est nommé Président du Directoire d'Ardian France ;

Ces évolutions s'inscrivent au cœur de la stratégie d'Ardian France, la plus importante société de gestion du Groupe Ardian.

A compter du 1er janvier 2024, date à laquelle l'ensemble de ces nominations seront effectives, le Directoire d'Ardian France sera composé comme suit :

M. Mathias BURGHARDT, Président du Directoire ;

M. François JERPHAGNON, membre du Directoire et Directeur Général ;

M. Thibault BASQUIN, membre du Directoire ;

Mme Stéphanie BENSIMON, membre du Directoire ;

Mme Marion CALCINE, membre du Directoire.

Philippe POLETTI, actuel Président du Directoire d'Ardian France, quittera le Groupe Ardian fin décembre 2023.

Philippe POLETTI a rejoint Ardian en 1999 où il a mené avec succès de nombreuses opérations telles que Spotless Group, Icare, Cornhill France, Outremer Telecom, Larivière, Laboratoires Anios ou encore Siaci Saint Honoré). En charge de l'activité Buyout d'Ardian, il a été membre du Comité Exécutif d'Ardian de 2014 à 2023.

Il aspire aujourd'hui à poursuivre des projets personnels.

BIOGRAPHIES

MATHIAS BURGHARDT

Mathias Burghardt est Directeur Général Délégué d'Ardian Holding, Président du Directoire d'Ardian France, Vice-Président de l'Executive Committee et de l'Operations Committee et Head of Infrastructure. Il est également en charge des activités NAV Financing, Brand & Communication, Funds Tax, IT, Purchasing et Facilities.

Mathias Burghardt a rejoint Ardian en 2007. Il a débuté sa carrière en 1989 au sein de l'équipe Média Telecom du Crédit Lyonnais, avant de diriger l'activité de Conseil et Financement de Projet de HSBC en France. Il a développé de fortes relations avec des acteurs industriels et financiers du domaine de l'infrastructure mondiale mais aussi avec les pouvoirs publics et les régulateurs du secteur. Il est diplômé de l'ESCP Europe.

FRANÇOIS JERPHAGNON

François Jerphagnon est membre de l'Executive Committee d'Ardian, Directeur Général d'Ardian France et Head of Expansion.

Avant de rejoindre Ardian en 2001, François Jerphagnon était à la Macif depuis 1996 où il y est progressivement devenu Responsable de l'allocation d'actifs et de la gestion actions. Il a débuté sa carrière en 1994 à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est diplômé de l'Université Paris Dauphine, de l'ENSAE CESS en Finance et il est titulaire d'un Master en Économie.

THIBAULT BASQUIN

Thibault Basquin est membre de l'Executive Committee d'Ardian, membre de l'Executive Board d'Ardian US LLC, membre du Directoire d'Ardian France et Co-Head of Buyout.

Il a rejoint Ardian en 2001 et a développé une expertise significative dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la santé. En 2018, il s'est installé à New York afin de développer l'activité Buyout aux Etats-Unis. Il a fortement contribué au lancement de la Fondation Ardian en 2010. Il a débuté sa carrière en 2000 chez Arthur Andersen en tant qu'auditeur. Il est diplômé de l'ESCP Europe à Paris avec une maîtrise en finance. Il est basé à New York depuis 2018.

STÉPHANIE BENSIMON

Stéphanie Bensimon est membre de l'Executive Committee d'Ardian, membre du Directoire d'Ardian France et Head of Real Estate.

Stéphanie Bensimon a rejoint Ardian en 2016 avec plus de 17 années d'expérience, dont cinq chez Invesco Real Estate, où elle était dernièrement en charge des investissements pour la France, la Belgique et l'Europe du Sud depuis 2011. Elle a travaillé auparavant chez Carval Investors, filiale de Cargill Group, et chez GE Real Estate Group à Paris. Elle est diplômée de de l'Université Paris IX Dauphine.

MARION CALCINE

Marion Calcine est Chief Investment Officer de l'activité Infrastructure, membre du Directoire d'Ardian France et membre de l'Operation Committe d'Ardian.

Elle a rejoint Ardian en 2007 et en tant que CIO, elle supervise pour l'équipe Infrastructure les processus d'investissement et la construction des portefeuilles gérés par Ardian Infrastructure. Elle est diplômée de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique et de l'Institut des Actuaires.

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 156 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

ardian.com

