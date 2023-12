L'acquisition renforce le portefeuille d'énergies propres d'Ardian en Amérique latine.

LIMA, Pérou, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce l'acquisition de 100% d'un producteur d'hydroélectricité au Pérou, par l'intermédiaire de son fonds Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF). Ardian rachètera la société à des fonds gérés par BTG Pactual, Patria Investments et GMR Holding B.V.

Cette transaction permet à Ardian d'intégrer à son portefeuille existant six centrales hydroélectriques entièrement opérationnelles, alimentées par des rivières, d'une capacité totale de 73,4 MW. Ces centrales disposent de contrats d'achat et de vente d'énergie attribués par le gouvernement péruvien, libellés en dollars américains et indexé à l'inflation, dont la durée moyenne restante est d'environ 10 ans.

Cet investissement renforce le portefeuille du fonds ACEEF grâce à sa diversification géographique et technologique, en optimisant les contrats existants du portefeuille et en consolidant la présence du fonds dans le domaine des énergies renouvelables en Amérique latine.

« Cette transaction marque le premier investissement dans l'hydroélectricité du fonds ACEEF. Ces six centrales hydroélectriques viennent consolider notre portefeuille avec l'ajout d'une technologie stratégique et complémentaire. Nous nous associons également avec un management très expérimenté localement qui renforcera l'expertise d'Ardian en matière de gestion d'actifs industriels et soutiendra notre stratégie de déploiement de capital à long terme ».

● BENJAMIN KENNEDY ● MANAGING DIRECTOR ENERGIES RENOUVELABLES INFRASTRUCTURE, ARDIAN

« Ce quatrième investissement direct dans les énergies renouvelables s'inscrit dans la continuité de notre approche en Amérique Latine et complète notre stratégie globale en matière d'énergies renouvelables. Grâce à notre connaissance du Pérou et de la qualité du portefeuille acquis, nous sommes convaincus de pouvoir continuer à offrir à nos investisseurs des rendements solides et adaptés aux risques ».

● EMILIO ANDRADE ● DIRECTOR INFRASTRUCTURE, ARDIAN

ACEEF est le premier fonds Evergreen dédié aux énergies propres de l'équipe Infrastructure d'Ardian. Il a été lancé début 2022 et a atteint 1 Md€ lors d'un closing en juillet 2023. Le fonds offre aux investisseurs professionnels la possibilité de renforcer leur exposition aux énergies renouvelables et à la transition énergétique. Le fonds s'engage à réaliser des investissements aux objectifs environnementaux tels que décrits dans l'article 9 du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR) de l'Union européenne. ACEEF investit dans le monde entier et particulièrement en Europe.

Ardian a investi dans les énergies renouvelables dès 2007 et s'est ainsi placé comme pionnier de la transition énergétique. Au travers des fonds d'infrastructure d'Ardian, l'équipe gère déjà plus de 8 GW de capacité d'énergie thermique et renouvelable en Europe et sur le continent américain, et gère plus de 28 milliards de dollars.

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 160 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 560 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d'Ardian représentant une part majoritaire de l'actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

