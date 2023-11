Cette transaction renforce la position d'Ardian en tant que leader mondial dans le domaine des fonds secondaires buyout

NEW YORK, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui l'acquisition d'un portefeuille de 2,1 milliards de dollars américains d'intérêts dans 20 fonds d'investissement privés auprès de Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™), une organisation mondiale de gestion d'investissements qui gère 575 milliards de dollars canadiens d'actifs. Le portefeuille comprend 20 investissements dans des fonds, dont une majorité de fonds nord-américains, mais aussi des fonds de buyout européens.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Ardian en matière de fonds secondaires, qui consiste à fournir des solutions de gestion active de portefeuille aux grandes institutions qui cherchent à rééquilibrer leurs portefeuilles et à monétiser leurs investissements en private equity. Ardian possède la plus grande plateforme de fonds secondaires et primaires au monde, avec plus de 89 milliards de dollars gérés ou conseillés. Au cours des quatre dernières années, Ardian a déployé plus de 40 milliards de dollars en investissements secondaires en private equity.

« Cette dernière acquisition intervient à un moment important pour le secteur, où de nombreux investisseurs privés s'intéressent à l'effet dénominateur et recherchent des opportunités de gestion de portefeuille comme celle-ci pour libérer du capital en vue d'engagements futurs. Nous avons acquis un portefeuille de fonds de buyout nord-américains et européens bien diversifiés, dirigés par des GP de grande qualité que nous connaissons bien. »

● MARK BENEDETTI ● MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF, CO-RESPONSABLE SECONDARIES & PRIMARIES, CO-RESPONSABLE D'ARDIAN US ET MEMBRE DU ASF MANAGEMENT COMMITTEE, ARDIAN

