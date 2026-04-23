Arasan annonce la disponibilité immédiate de son UFS 5.0 Host Controller IP L'UFS 5.0 Host IP est déjà utilisé par les entreprises de test pour les essais de conformité et de production.

SAN JOSE, Californie, 23 avril 2026 /CNW/ - Arasan continue d'écrire sa longue histoire de soutien aux normes JEDEC et MIPI avec la disponibilité immédiate de l'UFS 5.0 Host Controller IP. L'UFS 5.0 Host Controller IP d'Arasan prend en charge un débit maximal de 46,694 Go/s avec l'opération M-PHY HS-Gear 6, fournissant des taux de transfert de données très élevés avec une faible consommation d'énergie pour les applications mobiles avancées telles que les smartphones haut de gamme et les périphériques d'IA.

Schéma fonctionnel de l'UFS 5.0 Host Controller IP d'Arasan. L'UFS IP est disponible immédiatement pour les applications ASIC et FPGA.

Arasan a rejoint l'UFS Association en 2010 et a été le premier fournisseur de solutions Total UFS IP avec le M-PHY IP en 2011. L'UFS IP d'Arasan est utilisé sous licence par des fournisseurs de mémoire et des sociétés de semiconducteurs de premier plan depuis 2011. Notre UFS IP la norme de facto utilisée dans les testeurs de production UFS et les testeurs de conformité UFS.

Universal Flash Storage (UFS) est une norme JEDEC pour les dispositifs de stockage mobiles haute performance adaptés au stockage de données de nouvelle génération. UFS est également adopté par Mobile Industry Processor Interface (MIPI) comme norme de transfert de données conçue pour les systèmes mobiles. UFS intègre la norme MIPI UniPro ainsi que la norme MIPI Alliance M-PHY. Arasan est membre exécutif de l'Association MIPI depuis 2005 et fournit le plus vaste portefeuille de MIPI IP, y compris UNIPRO IP et M-PHY IP.

« Nous sommes fiers de renforcer notre leadership sur le segment UFS avec l'annonce de notre UFS 5.0 Host IP. Cette nouvelle solution IP répond au besoin de vitesses plus élevées dans les applications mobiles qui nécessitent un haut débit avec une faible consommation d'énergie et un faible nombre de broches. Nous nous réjouissons à la perspective de voir notre UFS 5.0 IP faire ses preuves chez les testeurs de production et les plateformes d'émulation pour accélérer l'adoption d'UFS 5.0 dans les applications ASIC » déclare Prakash Kamath, directeur technique chez Arasan.

L'UFS 5.0 Host IP d'Arasan rejoint notre portefeuille complet de solutions IP de mémoire à semiconducteurs, y compris xSPI IP et PSRAM IP pour le NOR Flash, le contrôleur eMMC pour les applications NAND Flash à faible débit et NAND Flash Controller IP avec PHY IP intégré. Les PHY IP sont disponibles en nœuds jusqu'à 4nm sur les principales fonderies. Arasan UFS 5.0 Host IP est disponible pour une licence immédiate, ainsi que M-PHY DFE (Digital Front End) et UFS 5.0 Software Stack. Arasan UFS 5.0 Host IP est disponible pour utilisation sur les applications FPGA et ASIC. Veuillez écrire à [email protected]

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.arasan.com/products/UFS/.

À propos d'Arasan : Arasan Chip Systems est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile, avec plus d'un milliard de puces expédiées avec notre IP. Nos solutions Total IP de haute qualité comprennent l'IP numérique, le PHY IP à signaux analogiques mixtes, la Verification IP, HDK, et Software. Avec une forte concentration sur les SoC mobiles, nous avons été à l'avant-garde de l'évolution de la téléphonie mobile depuis le milieu des années 90, prenant en charge divers appareils mobiles, y compris les smartphones, les automobiles, les drones et les appareils IdO, grâce à notre IP basée sur des normes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963495/UFS5p0_Block_Diagram_MPHY_DFE.jpg

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SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.

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