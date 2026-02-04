Arasan annonce la certification ISO 26262 en matière de sécurité fonctionnelle pour sa propriété intellectuelle (IP) MIPI D-PHY à très faible consommation d'énergie

SAN JOSE, Californie., le 4 févr. 2026 /CNW/ - Arasan Chip Systems, le premier fournisseur de solutions IP de l'industrie pour les normes MIPI, a annoncé aujourd'hui que son MIPI® D-PHY IP ultra basse puissance de 2nd génération a obtenu la certification de sécurité fonctionnelle ISO 26262. Arasan est membre exécutif de l'Association MIPI depuis 2005 et offre le portefeuille de propriété intellectuelle le plus vaste de MIPI. La propriété intellectuelle MIPI D-PHY certifiée ISO 26262 est disponible pour une licence immédiate sur des nœuds de fonderie de 40 nm à 4 nm. Des renseignements supplémentaires sur la sécurité et des détails techniques sont mis à la disposition des clients qualifiés sur demande en vertu de l'accord de non-divulgation.

Certification Arasan MIPI D-PHY ISO 26262 ASIL-B

La propriété intellectuelle MIPI D-PHY certifiée ISO 26262 s'intègre parfaitement à la propriété intellectuelle MIPI CSI-2 certifiée ISO 26262 d'Arasan pour les applications caméra et à la propriété intellectuelle MIPI DSI-2 pour les applications d'affichage, offrant ainsi une solution complète de propriété intellectuelle MIPI certifiée ISO 26262 pour les écrans et les caméras. Arasan propose également son encodeur et décodeur IP VESA DSC, parfaitement intégré à ses IP DSI-2 et D-PHY pour l'interface d'affichage dans les SoC. L'IP MIPI D-PHY peut être configurée en mode Tx uniquement ou Rx uniquement afin de réduire l'encombrement et la consommation d'énergie.

La certification ISO 26262 confirme que l'IP MIPI D-PHY d'Arasan s'intègre parfaitement à ses IP DSI-2 et l'IP CSI-2 répond à des exigences strictes en matière de sécurité automobile, soutenant les développeurs de systèmes dans la conception de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de cockpits numériques, de systèmes de vision périphérique et d'autres plateformes automobiles à forte intensité d'affichage.

« Compte tenu du nombre croissant de caméras et d'écrans haute résolution dans les véhicules modernes, une connectivité haute vitesse fiable est essentielle », a déclaré Prakash Kamath, directeur technique chez Arasan Chip Systems. « L'obtention de la certification ISO 26262 pour notre dernière version de l'IP MIPI D-PHY démontre notre engagement à fournir une IP éprouvée de qualité automobile que les clients peuvent déployer en toute confiance dans des conceptions critiques en matière de sécurité. »

Arasan propose également l'IP MIPI I3C qui peut être utilisée pour la caméra ou le contrôle d'affichage en plus de l'IP audio comme MIPI Soundwire et MIPI SWI3S. Toutes les IP numériques sont dotées d'une pile logicielle et d'une IP PHY parfaitement intégrées.

Arasan Chip Systems est un fournisseur de premier plan d'IP au silicium basé sur des normes, offrant une interface, une mémoire et une IP système de haute qualité à des clients du monde entier. L'IP d'Arasan est utilisée dans des milliards d'appareils sur les marchés mobile, automobile, grand public et d'entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la propriété intellectuelle d'Arasan MIPI D-PHY, visitez https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/

À propos d'Arasan :

Arasan Chip Systems est un membre actif de l'Association MIPI depuis 2005, fournissant des solutions IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité. Avec plus d'un milliard de puces expédiées intégrant l'IP MIPI d'Arasan, l'entreprise s'est forgé une réputation pour fournir des solutions IP complètes de haute qualité et éprouvées au silicium, comprenant l'IP numérique, l'AMS PHY IP, l'IP de vérification, la HDK et les logiciels. Arasan se concentre sur les SoC mobiles, qui ont évolué pour englober un large éventail d'applications, des PDA au milieu des années 90 aux automobiles, drones et appareils IoT d'aujourd'hui. Arasan reste à l'avant-garde de cette évolution « mobile », fournissant une IP normalisée qui constitue la base des SoC mobiles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876593/DPHY_ASIL_B_Certification.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/5751454/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

