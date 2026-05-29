Arasan Chip Systems annonce la première solution Sureboot™ Total 16 bits xSPI + PSRAM IP de l'industrie, avec prise en charge de la solution Xccela™ PSRAM et de la plus récente solution LVpSRAM™ d'AP Memory

SAN JOSE, Californie, 29 mai 2026 /CNW/ - Arasan Chip Systems, un chef de file en matière d'IP pour les appareils mobiles et automobiles, est fier d'annoncer le lancement de la toute première solution Sureboot™ Total 16 bits xSPI + PSRAM. Le Sureboot™ Total xSPI + PSRAM 16 bits IP comprend l'IP du contrôleur, l'IP PHY intégrée et la pile logicielle. Cette IP est spécialement conçue pour prendre en charge la solution Xccela™ PSRAM et la plus récente solution LVpSRAM™ d'AP Memory, offrant une interface mémoire haute performance et faible puissance pour les conceptions SoC de prochaine génération.

Schéma fonctionnel JEDEC xSPI + PSRAM IP

« Arasan et AP Memory ont travaillé en collaboration avec de nombreux clients au fil des ans », déclare Jerry Hsueh, vice-président principal chez AP Memory. « Nous sommes heureux de voir la toute nouvelle solution IP PSRAM d'Arasan prendre en charge notre dernière gamme de dispositifs PSRAM, y compris le LVpSRAM™.

L'Arasan Sureboot™ 16 bits xSPI PSRAM IP est une interface mémoire haute performance conçue pour offrir une vitesse et une flexibilité maximales, doublant le débit standard en utilisant deux voies de données de 8 bits pour transférer 32 bits par cycle d'horloge de 266 MHz et prenant en charge des appareils de 1,2 V et 1,8 V. Il est entièrement conforme à la norme JEDEC JESD21C et rétrocompatible avec les normes Octal, Quad et Dual SPI, assurant ainsi qu'il fonctionne avec des appareils modernes et anciens. L'IP simplifie l'intégration du système en démarrant directement en mode SPI pour un accès immédiat à la mémoire et comprend la cartographie de la mémoire AXI avec prise en charge DMA intégrée.

La solution Arasan Total IP comprend :

le contrôleur Sureboot™ 16 bits xSPI PSRAM : un contrôleur haute performance optimisé pour AP Memory's Xccela™ et LVpSRAM™ , assurant une faible latence et un débit maximal.

un contrôleur haute performance optimisé pour , assurant une faible latence et un débit maximal. la conformité PHY : une couche physique robuste (PHY) conçue pour l'intégrité du signal à haute vitesse et parfaitement intégrée au contrôleur xSPI d'Arasan. Prend en charge les appareils 1,2 v et 1,8 v.

une couche physique robuste (PHY) conçue pour l'intégrité du signal à haute vitesse et parfaitement intégrée au contrôleur xSPI d'Arasan. Prend en charge les appareils 1,2 v et 1,8 v. une pile logicielle complète : un micrologiciel complet et un progiciel pour accélérer la mise sur le marché et assurer une synergie harmonieuse entre le matériel et le logiciel.

Arasan, un membre de longue date de JEDEC, offre un portefeuille complet d'IP de stockage solide qui comprend Sureboot™ eMMC IP, SD Card IP, UFS IP, ONFI NAND Flash IP et xSPI IP autonome en plus de ce PSRAM IP.

Disponibilité

La solution Sureboot™ Total xSPI + PSRAM 16 bits avec le PHY d'Arasan est disponible immédiatement sur les fonderies principales et sur plusieurs nœuds. Veuillez écrire à [email protected] pour obtenir une licence d'IP.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits, visitez :

https://www.arasan.com/product/xspi-nor-ip/

Arasan JEDEC conforme xSPI IP un super ensemble de notre IP Octal SPI, QSPI, SPI et PSRAM

À propos d'Arasan

Créé en 1995, Arasan Chip Systems est un fournisseur de solutions IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité. Arasan se concentre sur les systèmes sur puce mobiles, qui ont évolué pour englober une large gamme d'applications, des PDA au milieu des années 90 aux automobiles, drones et appareils IdO d'aujourd'hui. Arasan reste à l'avant-garde de cette évolution « mobile », en fournissant une IP basée sur des normes qui constitue la base des systèmes sur puce mobiles. Plus d'un milliard de puces ont été expédiées avec l'IP d'Arasan

À propos d'AP Memory

AP Memory (TWSE : 6531) est une société mondiale de semiconducteurs sans usine spécialisée dans la conception de mémoire personnalisée et les solutions IP. Les produits comprennent la mémoire IdO (IoTRAM™), les solutions de mémoire IA (VHM™) et les condensateurs en silicium (S-SiCap™). Avec de solides capacités de R&D, AP Memory s'engage à fournir des produits et des solutions personnalisés de haute performance, de faible puissance et innovantes pour des applications telles que la communication mobile, les objets connectés, l'IdO, les applications mobiles haut de gamme, l'informatique haute performance et l'informatique en périphérie.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.

CONTACT : Sam Beal, [email protected] | Bonnie Noufer, [email protected]