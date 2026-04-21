Arasan annonce la première certification ASIL-D de l'industrie pour son CAN XL IP. La certification couvre également les solutions CAN FD IP et CAN 2.0 IP d'Arasan.

SAN JOSE, Californie, 21 avril 2026 /CNW/ - Arasan Chip Systems, le principal fournisseur de PI pour les systèmes sur puce mobiles et automobiles, annonce aujourd'hui que son CAN XL IP a obtenu la certification ASIL-D. Le CAN XL IP a été certifié de façon indépendante par SGS-TÜV Saar comme étant ASIL-D, le niveau de sécurité fonctionnelle le plus élevé défini dans la norme ISO 26262, la norme internationale de sécurité fonctionnelle des véhicules routiers.

Première certification CAN XL et CAN FD IP ASIL-D de l’industrie

Le protocole CAN XL IP est rétrocompatible avec les normes CAN FD et CAN 2.0. La certification ASIL-D couvre également les systèmes CAN FD IP et CAN 2.0 IP d'Arasan, qui continueront d'être vendus comme produits indépendants certifiés ASIL-D.

Arasan offre une mise à niveau gratuite de son CAN XL IP aux clients intéressés par l'octroi de licences CAN FD jusqu'au 30 juin 2026. L'augmentation du nombre de points de contrôle de CAN FD à CAN XL est minime et les clients sont encouragés à profiter de cette promotion pour passer à la dernière version de la spécification CAN, CAN XL.

« La PI d'Arasan a été largement utilisée dans des applications critiques et vitales dans les domaines de la défense, du nucléaire, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'automobile », déclare Ron Mabry, vice-président des ventes, Arasan. « La certification ASIL-D témoigne de notre philosophie de conception à sécurité intégrée. »

Arasan dispose d'un vaste portefeuille de produits certifiés ASIL-B, ASIL-C et ASIL-D, y compris le MIPI DSI-2 IP pour l'affichage, le MIPI CSI-2 IP pour la caméra, qui sont tous deux parfaitement intégrés avec le MIPI D-PHY IP ou le MIPI C-PHY IP, le JEDEC eMMC IP pour le stockage et l'Ethernet IP de qualité automobile certifié UNH IP lorsque la connectivité automobile à haute vitesse est requise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.arasan.com/product/can-bus-controller-ip/

Disponibilité

Les produits CAN IP certifiés ASIL-D, y compris CAN XL IP, CAN FD IP et CAN 2.0 IP, sont immédiatement disponibles auprès d'Arasan pour l'octroi de licence. Veuillez contacter [email protected] pour obtenir une licence pour notre CAN IP.

Créé en 1995, Arasan Chip Systems est un fournisseur de solutions IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité. Arasan se concentre sur les systèmes sur puce mobiles, qui ont évolué pour englober une large gamme d'applications, des PDA au milieu des années 90 aux automobiles, drones et appareils IdO d'aujourd'hui. Arasan reste à l'avant-garde de cette évolution « mobile », en fournissant une PI basée sur des normes qui constitue la base des systèmes sur puce mobiles. Plus d'un milliard de puces ont été expédiées avec la PI d'Arasan.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/5923619/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.

Bonnie Noufer, [email protected]