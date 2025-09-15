Appuyer le développement de la zone d'innovation Technum Québec - Plus de 12,3 M$ pour soutenir le déploiement de l'incubateur espace konect

BROMONT, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'inauguration de l'incubateur d'entreprises espace konect, situé au cœur de la zone d'innovation Technum Québec, à Bromont, la députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, a annoncé des investissements totalisant plus de 12,3 millions de dollars pour soutenir les infrastructures et le fonctionnement de ce nouvel espace collaboratif.

Le gouvernement du Québec a contribué à hauteur de 11 892 314 $ à la construction du bâtiment principal, qui représente un projet de plus de 17,1 millions de dollars. L'incubateur espace konect accueille maintenant de jeunes entreprises technologiques en phase de démarrage et d'accélération, qui sont également soutenues dans leur développement par l'organisme Technum Québec en vue de maximiser leur réussite.

Pour appuyer la mission de l'organisme Technum Québec, responsable du déploiement de la zone d'innovation à Bromont, le gouvernement lui accorde un financement de 427 304 $. Ce soutien lui permettra d'offrir des services, comme des formations, ainsi que des espaces communs au sein de l'incubateur, où les entreprises peuvent collaborer avec d'autres du secteur des technologies numériques.

Cet écosystème collaboratif favorise le réseautage et le mentorat, tout en appuyant le maillage avec des partenaires potentiels. Des liens sont aussi établis avec le Centre de collaboration MiQro innovation (C2MI), l'ACET, des centres collégiaux de transfert de technologie et des universités pour permettre aux entreprises d'avoir accès aux ressources dont elles ont besoin pour réussir.

Citations :

« Ce projet marque une étape importante dans le développement de Technum Québec, à Bromont. Notre gouvernement est fier de soutenir l'essor de cette nouvelle infrastructure entrepreneuriale, qui offrira aux jeunes pousses l'accompagnement nécessaire pour réaliser leurs projets et contribuer au dynamisme économique de toute la région de Brome-Missisquoi et de l'Estrie. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Avec la zone d'innovation de Bromont, on souhaite propulser le Québec comme un véritable leader international des secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents. Ce nouvel incubateur représente un élément incontournable au sein de Technum Québec pour favoriser l'essor d'entreprises novatrices dans un secteur stratégique de notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Les technologies sont intégrées dans de multiples facettes de nos vies, et la nouvelle génération d'entrepreneures et d'entrepreneurs n'a jamais été aussi soucieuse d'avoir un impact social significatif pour les générations futures. L'incubateur espace konect est un lieu où l'humain tient une place fondamentale pour lancer des innovations responsables. »

Sylvie Adam, directrice générale de la SODEB et vice-présidente du développement des infrastructures de Technum Québec

« L'électronique est au cœur de l'économie moderne. Les possibilités de développement technologique sont presque infinies. Les jeunes pousses présentes un peu partout au Québec bénéficieront des services offerts par l'espace konect. De plus, elles tireront avantage de l'effervescence créée par les parties prenantes ayant pignon sur rue au sein de la zone d'innovation. Elles pourront également profiter de talents hautement qualifiés en vue de poursuivre leur croissance! »

Manon Duclos, présidente-directrice générale de Technum Québec

Faits saillants :

La zone d'innovation Technum Québec, située à Bromont , vise à augmenter la commercialisation des innovations, les exportations et les collaborations pour stimuler les transferts technologiques entre les divers acteurs économiques et faire du Québec un leader mondial des secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents.

, vise à augmenter la commercialisation des innovations, les exportations et les collaborations pour stimuler les transferts technologiques entre les divers acteurs économiques et faire du Québec un leader mondial des secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents. De calibre international, les zones d'innovation du Québec regroupent des forces vives de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat en vue de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci et de favoriser la culture d'innovation.

L'investissement de 11 892 314 $ a été accordé en 2023 à la Société de développement économique de Bromont (SODEB).

(SODEB). Créée en 2000, la SODEB a notamment pour mission de développer la ville de Bromont , en contribuant à l'essor du Parc scientifique Bromont et du Parc industriel centre.

, en contribuant à l'essor du Parc scientifique et du Parc industriel centre. L'appui à des organismes d'incubation et d'accélération, comme l'espace konect, dans des secteurs stratégiques pour le Québec fait partie des actions de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2).

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 581 996-6857; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 450 204-5158; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]