OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Chef de file mondial dans la filière des minéraux de sources durables, le Canada effectue des investissements stratégiques pour renforcer son statut, pour faire avancer la réconciliation et les partenariats avec les Autochtones ainsi que pour favoriser la création de bons emplois et la croissance économique dans toutes les régions du pays.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui, dans le cadre du volet « Subventions aux Autochtones » du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC), le lancement d'un appel de propositions qui fournira au total jusqu'à 3 millions de dollars en financement à des organisations autochtones ou à des organisations non autochtones travaillant en partenariat avec des communautés autochtones.

Les Subventions aux Autochtones du FIMC vise à offrir aux groupes autochtones les ressources dont ils ont besoin non seulement pour se mobiliser et participer au développement des minéraux critiques, mais aussi pour en tirer parti.

Le montant de subvention offert par organisation est jusqu'à 150 000 $, excepté pour les initiatives à l'appui d'organisations autochtones situées dans des localités nordiques ou éloignées qui peuvent recevoir jusqu'à 200 000 $. Les propositions seront classées par ordre de priorité de financement en fonction de plusieurs critères : leur capacité à générer des avantages significatifs pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis; le contexte et l'état du projet de minéraux critiques et/ou des infrastructures connexes; l'importance des impacts liés au développement; et la répartition du financement entre les groupes autochtones au Canada.

Les personnes intéressées par cet appel de propositions doivent soumettre leur candidature au plus tard le 17 décembre 2025 à 23 h 59 (HP).

Pour en savoir plus au sujet de cette possibilité de financement, visiter le site Web de Ressources naturelles Canada et s'inscrire à une séance d'information, qui se tiendra le 21 octobre 2025.

Citation

« Investir dans les minéraux critiques, c'est non seulement une possibilité économique, mais aussi un impératif stratégique pour l'avenir énergétique propre du Canada; or, les communautés autochtones sont des partenaires de premier plan dans cette transformation. En offrant cette possibilité de financement, nous soutenons la mobilisation des Autochtones et leur participation à d'importants projets d'infrastructures pour la mise en valeur des minéraux critiques, ce qui nous permet de nous imposer comme chef de file des minéraux critiques de sources durables tout en créant de bons emplois et en assurant une croissance à long terme pour nos collectivités. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser la valorisation de ces ressources et le développement des chaînes de valeur connexes pour faciliter la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, dont l'enveloppe s'élève à 1,5 milliard de dollars, est un programme déterminant de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Il a pour objectif de remédier aux lacunes en matière d'infrastructures et d'assurer une production de minéraux critiques et l'acheminement des ressources jusqu'aux marchés grâce à divers projets d'infrastructures de transport, d'énergie propre et d'électrification. La participation des Autochtones est un élément crucial de l'aménagement d'infrastructures et de l'exploitation minière, d'autant plus que de nombreux projets envisagés seraient réalisés sur des territoires autochtones traditionnels et des terres visées par des traités. Les Subventions aux Autochtones du FIMC financent des activités de mobilisation et de renforcement des capacités des Autochtones ainsi que des activités de collecte et de partage des connaissances liées à des projets d'énergie propre et de transport qui permettent la mise en valeur de minéraux critiques. Ce volet de financement versera jusqu'à 13,5 millions de dollars d'ici 2030 pour les initiatives admissibles. Les activités admissibles doivent être liées à des projets d'infrastructures d'énergie propre ou transportation qui favoriseront une augmentation de la production minière où les minéraux critiques représentent au moins 50 % de la production totale en volume de minéraux. Pour cet appel de propositions, les initiatives doivent avoir lieu entre le 1 er avril 2026 et le 31 mars 2028.



Liens pertinents

