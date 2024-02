OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Au Canada, tout le monde mérite de participer pleinement à toutes les sphères de la société, quelle que soit son identité de genre ou son orientation sexuelle. Pourtant, les communautés 2ELGBTQI+ sont encore trop souvent confrontées à la discrimination, au harcèlement et à la haine.

Aujourd'hui, en cette Journée du chandail rose, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a lancé un appel de propositions dans le cadre du Fonds de projets 2ELGBTQI+ du gouvernement du Canada.

Grâce à cet appel de propositions, jusqu'à 25 millions de dollars sont disponibles pour soutenir les communautés 2ELGBTQI+ à travers le pays. Le financement permettra aux organismes 2ELGBTQI+ de soutenir des initiatives communautaires qui travaillent à éliminer les obstacles à l'égalité. Cela comprend des projets qui facilitent le changement systémique ainsi que le développement de connaissances, d'outils et de mesures de soutien pour la communauté.

Le Fonds de projets 2ELGBTQI+ fait partie du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui adopte une approche globale pour remédier aux inégalités substantielles et persistantes auxquelles sont confrontées les personnes et les communautés 2ELGBTQI+.

Ce plan s'appuie sur les mesures prises par le passé par le gouvernement du Canada pour faire progresser les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+.

Citations

« Le Plan d'action 2ELGBTQI+ en est maintenant à sa deuxième année et nous avons constaté l'importance d'investir dans les organismes communautaires. Les organismes à la défense des droits et les spécialistes de la communauté offrent des espaces sûrs, éduquent le public et établissent des relations et des liens d'amitié. Grâce à cet appel de propositions, nous continuons à soutenir la communauté, tout en travaillant à éliminer les obstacles systémiques auxquels sont confrontées les personnes 2ELGBTQI+ ».

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 avril 2024 à 12 h (midi), heure du Pacifique.

Visitez notre site Web pour en savoir plus et pour postuler à l'appel à propositions.

Le budget de 2022 a prévu 100 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, y compris un financement supplémentaire pour le Fonds de projets 2ELGBTQI+.

En 2018, 33 % des Canadiennes et des Canadiens des communautés 2ELGBTQI+ ont trouvé difficile ou très difficile de répondre à leurs besoins en matière de transport, de logement, de nourriture, de vêtements, de participation à certaines activités sociales et d'autres dépenses nécessaires, contre 27 % chez les Canadiennes et les Canadiens qui ne font pas partie des communautés 2ELGBTQI+.

En 2018, les Canadiennes et les Canadiens LGBTQ2+ étaient moins susceptibles de pouvoir faire face à des dépenses soudaines et imprévues de 500 $ que les Canadiennes et les Canadiens non LGBTQ2+ (11 % contre 7 %).

En 2019, par rapport à la population générale, les personnes transgenres et non conformes au genre au Canada étaient deux fois plus susceptibles d'être confrontées à la pauvreté extrême et à l'itinérance.

étaient deux fois plus susceptibles d'être confrontées à la pauvreté extrême et à l'itinérance. La recherche montre que les personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles (LGB) sont plus susceptibles de gagner des revenus inférieurs, de subir de la discrimination au travail et de faire face à des obstacles pour trouver un emploi et y progresser, par rapport à leurs homologues hétérosexuels.

