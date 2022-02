GATINEAU, QC , le 28 févr. 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

Les Autochtones continuent de faire face à de multiples obstacles persistants à réussir leur intégration au marché du travail. En même temps, la relance économique du Canada après la COVID‑19 est mise à rude épreuve à cause des pénuries de main‑d'œuvre dans les secteurs clés. Pour ces raisons, le gouvernement du Canada collabore avec les peuples et les organisations autochtones afin d'établir les priorités concernant l'accès aux possibilités de perfectionnement des compétences ciblées dont ils ont besoin pour réussir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a lancé un appel de propositions qui est maintenant ouvert pour le Fonds pour les compétences et les partenariats (FCP), un programme relatif au marché du travail pour les Autochtones qui finance depuis longtemps des partenariats entre des organisations autochtones et des employeurs.

Grâce à des projets ciblés, le FCP permet aux Autochtones d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper des emplois recherchés. L'objectif est de réduire les écarts en matière de compétences et d'emploi qui existent entre les Autochtones et les non-Autochtones et de favoriser la participation des Autochtones au marché du travail.

La priorité sera accordée aux projets ciblant les secteurs suivants :

Économie verte - Industries qui appuient l'utilisation plus efficace de diverses sources d'énergie renouvelable;

- Industries qui appuient l'utilisation plus efficace de diverses sources d'énergie renouvelable; Technologie de l'information et des communications - Industries qui soutiennent la fabrication de biens ou la prestation de services liés à la large bande, à la connectivité, aux ordinateurs, aux logiciels et à d'autres technologies de communication et y contribuent;

- Industries qui soutiennent la fabrication de biens ou la prestation de services liés à la large bande, à la connectivité, aux ordinateurs, aux logiciels et à d'autres technologies de communication et y contribuent; Infrastructure - Industries qui appuient la construction, le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure physique pour faire progresser les objectifs du Canada . Elles peuvent également appuyer le développement d'une collectivité;

- Industries qui appuient la construction, le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure physique pour faire progresser les objectifs du . Elles peuvent également appuyer le développement d'une collectivité; Économie bleue - Industries qui soutiennent la croissance à long terme dans les secteurs océaniques, comme l'énergie océanique, l'infrastructure maritime, l'aquaculture, les pêches commerciales, le tourisme côtier et maritime et les technologies océaniques;

- Industries qui soutiennent la croissance à long terme dans les secteurs océaniques, comme l'énergie océanique, l'infrastructure maritime, l'aquaculture, les pêches commerciales, le tourisme côtier et maritime et les technologies océaniques; Secteur public autochtone - Gouvernements autochtones et services publics détenus et exploités par les gouvernements autochtones, comme les services d'application de la loi, les services d'urgence, l'infrastructure, l'administration des terres, le transport en commun, l'éducation publique, la garde d'enfants et les soins de santé.

En vue d'améliorer le FCP, Emploi et Développement social Canada a fait appel à près de 200 participants dans le cadre de 50 séances, y compris des organisations autochtones, l'industrie, les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement et d'autres ministères fédéraux. À la suite de ce processus de consultation, un rapport « Ce que nous avons appris » a été rédigé, transmis aux participants et publié en ligne. Le rapport donne un aperçu des riches discussions qui ont eu lieu et des précieux commentaires qui ont été formulés pendant les séances. Parmi les faits saillants, mentionnons l'importance de renouveler les relations avec les partenaires et de veiller à ce que les voix autochtones façonnent les priorités du programme.

Les organisations autochtones peuvent présenter une demande d'ici le 9 mai par l'entremise des Services en ligne des subventions et contributions, par courriel ou par la poste. Consultez le site Fonds pour les compétences et les partenariats pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande et sur les séances d'information à venir.

L'annonce d'aujourd'hui appuie l'engagement du Canada à l'égard de l'objectif de développement durable nᵒ 10, qui consiste à réduire les inégalités en favorisant la participation des peuples autochtones aux possibilités économiques. Le gouvernement du Canada continue de diriger la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies pour aider à bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et plus inclusives qui ne laissent personne de côté.

Citation

« Les Autochtones du Canada se heurtent à des obstacles à l'emploi auxquels de nombreux Canadiens non autochtones ne sont pas confrontés. Grâce au Fonds pour les compétences et les partenariats, les Autochtones pourront acquérir les compétences et l'expérience recherchées dans les secteurs prioritaires déterminés par leur collectivité. Le pays tout entier profite du fait que plus de personnes peuvent poursuivre une carrière enrichissante et participer pleinement au marché du travail canadien. »

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Faits en bref

Les Autochtones sont le segment de la population canadienne qui connaît la croissance la plus rapide, représentant 5 % de la population totale selon le dernier recensement (2016).

Selon l'Enquête sur la population active de Statistique Canada, le taux d'emploi des Autochtones qui ne vivent pas dans une réserve a atteint 58,4 % en janvier 2022, soit 2,0 % de plus que le taux d'avant la pandémie de janvier 2020.

Depuis 2010, quatre appels de propositions ont été lancés dans le cadre du FCP, permettant de financer 130 projets et de servir plus de 51 500 clients autochtones. De ce nombre, près de la moitié des clients (42 %) ont trouvé un emploi ou sont retournés aux études après leur participation.

Le FCP appuie l'appel à l'action nᵒ 7 de la Commission de vérité et réconciliation, qui vise à éliminer les écarts en matière d'emploi entre les Canadiens autochtones et non autochtones.

Dans le cadre du FCP, le gouvernement fournit un investissement continu de 50 millions de dollars par année, à partir de 2022‑2023.

